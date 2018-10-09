Адвокат пострадавшего чиновника: нападение Мамаева и Кокорина основывалось на расовой неприязни

Адвокат Дениса Пака, пострадавшего после драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, Геннадий Удудян заявил, что инцидент в кафе основывался на расовых мотивах

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни. Издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах. После чего он им сделал замечание и получил удар стулом по голове и несколько ударов по лицу кулаком. Фактически был избит», — сказал адвокат в эфире «Коммерсантъ FM».

По его словам, чиновник получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. В отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои).

Удудян заявил, что Пака уже допросили в качестве потерпевшего. Коллегу чиновника допросили в качестве свидетеля. Он уточнил, что защита пострадавшего намерена добиваться переквалификации статьи. По его мнению, инцидент нужно квалифицировать как хулиганство.

Адвокат подтвердил, что в драке участвовали Кокорин и Мамаев, а также еще около десяти человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.