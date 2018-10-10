Адвокат: Мамаев и Кокорин раскаиваются и хотят извиниться
Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые стали участниками двух драк в Москве, рассказал, что футболисты раскаиваются и хотят публично извиниться
«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они принесут извинения», — цитирует «Интерфакс» юриста Умалата Сайгитова.
Более подробные комментарии сторона защиты сможет предоставить позднее, после того, как «будет ясность», отметил адвокат.
Ранее представитель футболистов рассказал, что Мамаев и Кокорин собираются выступить с официальным заявлением.
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Как писали Юга.ру, утром 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили дебош в московском кафе и избили чиновника. За час до этого футболисты избили водителя ведущей Первого канала. По факту инцидентов возбудили уголовные дела.
На следующий день правоохранительные органы Москвы вызвали спортсменов на допрос. В случае неявки их доставят в отделение полиции принудительно.
«Краснодар» и «Зенит» прокомментировали произошедшее. Краснодарский клуб рассказал о том, что хочет разорвать контракт с Мамаевым. Представители питерского клуба заявили, что не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует.
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