Адвокат: Мамаев и Кокорин раскаиваются и хотят извиниться

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые стали участниками двух драк в Москве, рассказал, что футболисты раскаиваются и хотят публично извиниться

Читайте также:

«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они принесут извинения», — цитирует «Интерфакс» юриста Умалата Сайгитова.

Более подробные комментарии сторона защиты сможет предоставить позднее, после того, как «будет ясность», отметил адвокат. 

Ранее представитель футболистов рассказал, что Мамаев и Кокорин собираются выступить с официальным заявлением.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, утром 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили дебош в московском кафе и избили чиновника. За час до этого футболисты избили водителя ведущей Первого канала. По факту инцидентов возбудили уголовные дела. 

Читайте также:

На следующий день правоохранительные органы Москвы вызвали спортсменов на допрос. В случае неявки их доставят в отделение полиции принудительно.

«Краснодар» и «Зенит» прокомментировали произошедшее. Краснодарский клуб рассказал о том, что хочет разорвать контракт с Мамаевым. Представители питерского клуба заявили, что не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует. 

Драки Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Таганроге от отравления угарным газом погибли парень и девушка
Долуда собирается открыть на Кубани казачьи детские сады
В Краснодаре запретят остановку машин на улице Игнатова
В Беслане умерла девочка, на которую упали футбольные ворота
На Мамаева и Кокорина завели уголовное дело. Мамаев пришел на допрос
Мамаева и Кокорина в суде будет защищать адвокат члена банды Цапка

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале