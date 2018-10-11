За Кокорина извинился его отчим

Отчим игрока «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов принес извинения за поведение своего пасынка

Заявление было опубликовано 11 октября в инстаграме Александра Кокорина. По словам его отчима, фтуболист хотел принести извинения сам, но не успел этого сделать из-за ареста.

Мужчина отметил, что поведение Мамаева и Кокорина было ответной реакцией на оскорбления со стороны чиновника Дениса Пака, пострадавшего в конфликте.

«Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо. Я лишь, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего он обычный человек. А людям свойственно ошибаться», — сказано в посте.

Логинов подчеркнул, что его пасынок не скрылся от правоохранителей, явился в полицию и сотрудничает со следствием.

Как сообщали Юга.ру, 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они избили чиновника Минпромторга и напали на водителя ведущей Первого канала.

По факту случившегося на футболистов завели уголовное дело и вызвали на допрос. Мамаева задержали на 48 часов и поместили в СИЗО.

11 октября Мамаева и Кокорина заподозрили в хулиганстве по предварительному сговору.