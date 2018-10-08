Мамаев и Кокорин устроили дебош и избили чиновника в московском кафе — Mash

Краснодарский край, Вся Россия

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин утром 8 октября избили чиновника в кофейне на северо-западе Москвы

Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

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Футболисты с компанией пришли завтракать в ресторан и заказали себе только кофе. Компания шумно вела себя, и сотрудники заведения решили, что посетители пьяны или под действием наркотиков.

Сначала персонал сделал замечание футболистам, затем к ним обратился один из клиентов, который завтракал в этом же зале. В ответ на это Кокорин и Мамаев стали избивать мужчину и бросать в него стулья.

Как сообщает Mash, пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

Медиадиректор ФК «Краснодар» Ольга Городжанова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о произошедшем.

«В чемпионате начался перерыв на матчи сборных. Команда сейчас находится на выходных, не проводит совместных тренировок, поэтому мы никак не можем прокомментировать эту информацию», — рассказала Городжанова порталу Юга.ру,

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Напомним, накануне «Краснодар» и «Зенит» в Санкт-Петербурге провели матч, который завершился победой хозяев. Автором единственного гола в составе быков стал Павел Мамаев.

Как сообщали Юга.ру, после чемпионата Европы 2016 Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили в клубе Монте-Карло вечеринку, где потратили на шампанское 250 тыс. евро. Клубы оштрафорвали обоих футболистов и временно перевели их в молодежный состав за причиненный репутации ущерб.

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