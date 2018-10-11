Следствие проведет очные ставки по делу против Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь УМВД по Москве Юрий Титов рассказал о ходе расследования уголовных дел против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

По словам Титова, 11 октября пройдут очные ставки и другие следственные действия. На следующий день следствие обратится в суд об избрании меры пресечения в отношении спортсменов, сообщает «Р-Спорт» .

По данным московской полиции, в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство по предварительному сговору).

Как сообщали Юга.ру, 8 октября в Москве футболисты избили чиновника Минпромторга и напали на водителя ведущей Первого канала. Оба спортсмена задержаны, за Кокорина успел извиниться его отчим , за Мамаева — жена .

«Краснодар» и «Зенит» опубликовали официальные комментарии о произошедшем: «быки» заявили, что против Мамаева примут все возможные санкци, его максимально оштрафуют, а также сделают все, чтобы добиться расторжения контракта.

В питерском клубе сказали, что сейчас не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует.

В Российской премьер-лиге были возмущены поступками футболистов. «Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — заявили в организации.