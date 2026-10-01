С 1 октября проезд в Сочи подорожал: сколько теперь придется платить за автобус

Это связано с подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонтом и обновлением транспорта.

Дептранс Сочи сообщил , что с 1 октября на курорте изменились цены на проезд в автобусах, которые ходят по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам с регулируемым тарифом. Одна поездка по городу теперь будет стоить 54 рубля. В пригороде тариф будут считать иначе — 5 рублей за каждый километр пути.

Новый тариф в 54 рубля за поездку введут на городских маршрутах №№ 2М, 2С, 3К, 7, 12, 15С, 16, 17, 18, 20С, 23, 29С, 36, 49, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 86, 87 и 90С. Также он будет действовать на смежном межрегиональном маршруте № 556.

На пригородных маршрутах №№ 71, 77П, 79, 80П, 101, 102, 104, 105, 105С, 105Э, 105А, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 131, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 169 и 170, а также на смежных маршрутах №№ 500, 509, 532, 533, 535, 535Э, 539, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 559 и 571 цена будет другой — 5 рублей за пассажиро-километр.

Те, кто пользуется проездными на карте «Пальма», могут сэкономить. Билет на 60 поездок по городу обойдется в 3078 рублей, на 100 поездок — в 5022 рубля. На пригородных маршрутах тоже есть скидки: 5% за 60 поездок и 7% за 100 поездок.

Предудущее повышение цен на проезд на некоторых маршрутах общественного транспорта Сочи произошло в июле — до 55–62 рублей.

По регулируемому тарифу стоимость проезда в общественном транспорте устанавливает администрация, а по нерегулируемому — сами перевозчики.