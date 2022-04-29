Как провести майские праздники — 2022 в Сочи, Новороссийске, Анапе и других точках черноморского побережья

Для многих горожан длинные майские выходные — первая возможность выехать на природу и к морю. Все цветет, уже совсем тепло, и хотя морская вода еще холодновата, поездка на побережье в самом начале сезона поможет зарядиться энергией и заразиться летним настроением. Юга.ру вместе с МТС подготовили небольшой обзорный гид о том, куда стоит съездить и что посмотреть в главных курортных городах черноморского побережья Краснодарского края. Получить яркие впечатления в каждом из этих пунктов можно всего за один день, главное — заранее спланировать дорогу и захватить с собой смартфоны (чтобы подсматривать в наш материал, конечно, и воспользоваться подсказками и бесплатными гидами).

Лазаревское, Сочи Несмотря на то что Сочи не нуждается в рекламе, наш обзор начинается с него. Все зимние виды спорта, пляжный отдых, культурные и образовательные мероприятия, ресторанная культура — в этом тропическом городе у подножия снежных гор невозможно заскучать. Даже однодневная поездка может подарить настоящее приключение, если вы отправитесь на большую бесплатную экскурсию «Культурный код Шапсугии». Экскурсия начинается в Лазаревском, проходит через несколько селений и аулов, приводит к историческим памятникам, значимым местам и музеям, красивейшим водопадам и озерам. Для нее вам понадобится автомобиль (протяженность маршрута — около 40 км) и 4–5 часов свободного времени, хотя можно никуда не торопиться и наслаждаться поездкой весь день.

© Фото Екатерины Штыбиной

Экскурсия снабжена бесплатным аудиогидом, доступным онлайн. Это путешествие откроет вам непривычный Сочи, познакомит с культурой коренного народа Черноморского побережья Кавказа — причерноморских адыгов-шапсугов, и расскажет, какую историю на протяжении веков хранят туманные лесистые горы Большого Сочи. Бесплатный аудиогид размещен на двух мобильных платформах для путешествий — izi.Travel (экскурсия загружается и идет онлайн) и WeGoTrip (надо скачать маршрут, а потом экскурсию можно проходить офлайн, находя ее в «загруженном»). Эти приложения можно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay. Далее необходимо найти в поиске маршрут «Культурный код Шапсугии». А еще МТС запустила интерактивный гид для посетителей и дополненную реальность в сочинском «Дендрарии»: теперь можно намного больше узнать о тысячах тамошних растений и увидеть их цветение в любое время года благодаря VR-технологиям.

Новороссийск На второе место нашего гида ставим город-герой как минимум по той причине, что здесь тоже есть классная бесплатная экскурсия с аудиогидом от МТС.

Экскурсионная прогулка по Новороссийску рассчитана примерно на два часа и проходит через 12 объектов. Маршрут создан в рамках проекта «Городские легенды» и начинается поясняющим текстом и qr-кодом со ссылкой на специальном пюпитре рядом с надписью «Я люблю Новороссийск». Весь путь пройдет вдоль моря, а точки выбирали с помощью горожан, которые голосовали за самые важные памятные места и исторические события. Аудиогид можно скачать — экскурсии размещаются в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me и на крупнейшей в мире специализированной платформе izi.TRAVEL. Перед началом экскурсии достаточно установить любое из приложений на свой смартфон и следовать голосовым подсказкам. Пользоваться аудиогидом может абонент любой сети в любое время, даже без подключения к интернету.

Крейсер «Михаил Кутузов» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отдохните и пройдите наш тест-экскурсию по Новороссийску: Что такое Новороссийская республика, кто такой Эрнест Баллион и что означает скульптура «Дарующая воду»

В этом году в Новороссийске снова пройдет парад в День Победы, обычно здесь это очень зрелищное событие с участием авиации и флота. Если попадете сюда в другой день, то кроме вышеупомянутой экскурсии можно будет побывать на пляже Алексино и на озере Абрау-Дюрсо с его яхтами и изысканными кафе.

Анапа Если из всех приморских городов Краснодарского края вы выберете Анапу, об этом точно не придется жалеть. Одним днем ограничиться, скорее всего, не удастся — да и не стоит. Здесь очень много интересных мест, а спешка как ничто другое мешает получать удовольствие от отдыха. Гид по самым примечательным и фотогеничным местам Анапы Юга.ру уже тоже выпускали, и сотрудники редакции бывали там неоднократно. Хотя лотосовое озеро зацветет только в середине лета, а кипарисы на озере Сукко становятся багряными осенью, вы не заскучаете. Начать вполне можно с прогулки по набережной, осмотра маяка и спуска к воде через лестницу и обзорную площадку с белой колоннадой. Всегда работает музей-заповедник «Горгиппия» с открытыми археологическими раскопками и собранием ранее найденных древностей. Отдохнуть можно в небольшой и уютной Ореховой роще, а если вы путешествуете с детьми или сами любите аттракционы — отправиться в один из двух анапских парков развлечений.

Анапа © Фото Анны Петровой, Юга.ру