Уезжаем на один день из Краснодара. Первый монастырь на Кубани и серебряные трубы поселка Лебяжий Остров

Все мы мечтаем о путешествиях в дальние страны. А можно ли увидеть что-то интересное в маленьком поселке в паре часов езды от Краснодара? Юга.ру продолжают традицию однодневных путешествий по Краснодарскому краю. На этот раз мы отправились в поселок Лебяжий Остров Брюховецкого района.

Журналист и фотограф Юга.ру приехали сюда, чтобы узнать, увидеть и рассказать, почему остров назвали лебяжьим, кто построил здесь водонапорную башню с серебряными трубами и как был разрушен первый монастырь на Кубани. Путешествие состоялось благодаря компании МТС, которая недавно провела в поселок интернет и связь.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Что это за поселок и как здесь живут люди Лебяжий Остров находится примерно в 130 км от Краснодара и 31 км по трассе от райцентра, станицы Брюховецкой. Он стоит на берегу Лебяжьего лимана — в этом месте река Бейсуг сливается с левым и правым притоками. Здесь всего 8 улиц и около 400 жителей. Вместе с хутором Киновия, станицей Чепигинской и поселками Лиманским и Раздольным он входит в состав Чепигинского сельского поселения.

Памятник жителям поселка, погибшим в Гражданской и Великой Отечественной войнах © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Такое поэтичное название это место получило не случайно — на лимане издавна водилось много лебедей. Стаи грациозных птиц здесь можно встретить и сейчас, но только в теплое время года. Мы заметили пернатых уже на въезде в поселок, правда, только рукотворных — выкованных на заборах и смастеренных из покрышек. Местные рассказали нам, что раньше лебеди жили даже у них во дворах.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Лебяжий Остров — небольшой поселок, поэтому мы решили прогуляться пешком. На улице Казачьей нас привлек небольшой двор с голубятней. На заборе и воротах выкованы лебеди, а во дворе много домашних животных. Спустя пару минут к нам вышла хозяйка — Зинаида Николаевна Кравченко. Она сразу поняла, что мы приезжие — ведь тут почти все знают друг друга в лицо, и согласилась провести для нас маленькую экскурсию по поселку.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Она рассказала нам, что живет здесь уже 42 года. Ее дом — это бывшее здание почты, которое поделили на четыре участка. Таких домов — на двух, трех или четырех хозяев, здесь много. На этой же улице находится единственный в поселке магазин «Вишенка».

Зинаида Николаевна живет одна, ее сын уехал работать в Кореновск. Она не держит большого хозяйства, но очень любит своих животных — голубей, кроликов, собак и кошек.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Она угощает нас яблоками и мандаринами и вспоминает, как здесь жилось раньше. Она работала в гостинице — в Лебяжий Остров любили приезжать рыбаки и охотники, лиман кишел рыбой, а в окрестностях было много дичи. Кстати, именно этот факт когда-то и определил судьбу острова — еще в 1794 году это место приметили казаки для строительства монастыря.

Школа © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В советское время тут был передовой колхоз, птицефабрика, колбасный цех и даже ипподром. Работала музыкальная школа, футбольное поле никогда не пустовало, а летом прямо на берегу лимана можно было поплавать в бассейне. У Зинаиды Николаевны был свой огород и красивый сад с розами. Она хранит старую газетку с новостями и песнями, посвященными односельчанами поселку.

© фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Сейчас здесь живут в основном пенсионеры. Молодежь уезжает учиться и работать в станицу Брюховецкую или соседние города — Краснодар, Тимашевск, Кореновск. Летом сюда съезжаются дети и внуки, чтобы навестить родных и отдохнуть от городских забот.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Развлечений в поселке мало, вечером выручает телевизор и интернет. Раньше, чтобы позвонить по мобильному, местным жителям приходилось выходить на улицу и «ловить» сигнал, и все равно связь часто прерывалась. Недавно здесь, как и в десятках других малых и отдаленных населенных пунктов Краснодарского края, свою базовую станцию установила МТС. За последние четыре года примерно 250 тыс. человек в нашем регионе впервые получили возможность звонить по мобильному или выходить в интернет именно благодаря этому оператору. Недавно связь появилась в хуторах Ильич Отрадненского района, Сладкий и Розовый Лабинского района. Во многих населенных пунктах, удаленных от райцентра и городов, МТС — единственный оператор связи.

Первый монастырь на Кубани и серебряные трубы Лебяжий Остров известен паломникам по всей России, ведь здесь был построен первый монастырь на Кубани. 24 июля 1794 года указом Екатерины II тут была образована Екатерино-Лебяжская Николаевская пустынь для израненных на войне и престарелых казаков.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Земля была нетронута, повсюду были заросли камыша. Строительство шло тяжело — на острове почти не было материалов, и их приходилось везти из Ейска, Ростова и других черноморских городов. Монастырь возводился на пожертвования казаков и местных жителей. Кошевой атаман Захарий Алексеевич Чепега, в честь которого названа соседняя станица Чепигинская, подарил пустыни плотинную мельницу и одну тысячу рублей.

К началу ХХ века здесь появились собор в честь святителя Николая, теплый храм при настоятельских покоях, Екатерининская церковь, братские кельи, гостиница для приезжих, монастырская школа для детей казаков и больница.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Монахи разводили овец и коней, занимались пчеловодством, выращивали виноград и фруктовые деревья. Пустынь владела двумя турбинными мельницами — в Переясловской и Староминской, двумя рыболовными заводами — на Долгой косе Азовского моря и на Бриньковском лимане, имела подворья в Каневской, Екатеринодаре и небольшой дом с садом за его пределами.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Увы, налаженный быт монахов разрушила революция 1917 года — в монастыре случился пожар, и пустынь была закрыта. 13 декабря 1920 года из крестьянских семей образовалась коммуна «Набат», унаследовавшая все монастырское имущество. В апреле 1921 года на коммуну напал отряд бывшего полковника добровольческой армии Михаила Жукова и полностью разгромил ее.

В 1928 году на территории бывшего мужского монастыря был создан птицеводческий совхоз «Лебяжий остров». Все постройки, водные просторы и земли монастыря отошли совхозу. Здесь выращивали кур и уток. У совхоза были свой инкубатор, три мехмастерские, автогараж, плотницкая мастерская, водонапорная башня, птичники и склады для хранения кормов и яиц. На полях выращивали ячмень, пшеницу, свеклу и люцерну.

В 2011 году Дом культуры был передан монахам для восстановления Екатерино-Лебяжьей Николаевской пустыни. Помещения переоборудовали под храм и кельи.

Здание бывшего ДК © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В 2012–2013 годах Русская православная церковь разработала проект будущего храма. Строительство новой церкви ведется до сих пор. Ее возводят прямо на берегу лимана.

© фото Дениса Яковлева, Юга.ру

К сожалению, на Лебяжьем Острове уже не осталось ничего, что напоминало бы о былой красоте монастырских построек, — храмы и церкви уже давно разобраны по кирпичикам, имущество национализировано или разграблено еще в 20-е годы ХХ века.

Из старых построек сохранилась монастырская водонапорная башня. В 1909 году монахи обустроили артезианскую скважину с серебряными трубами. Зинаида Николаевна подтверждает — еще лет десять назад вода была «вкусная» и за ней часто приезжали со всего края. Башня работает до сих пор, но вода в ней, увы, течет самая обыкновенная.

Водонапорная башня постройки 1909 года © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

На противоположном берегу лимана видны редкие постройки — это хутор Киновия. Раньше таким необычным словом назывались монастырские общежития. Во времена существования Лебяжьей пустыни здесь обнаружили залежи глины и построили кирпичный завод, две церкви и Всехсвятскую киновию для престарелых и одиноких казаков. Место было уединенным, со всех сторон окруженным водой и густорастущими камышами. Постепенно рядом с киновией стали строить дома для рабочих, вокруг которых потом и возник хутор.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру