Хамса, вино, пляж, цемент. Чем заняться туристу в Новороссийске

Новороссийск — не совсем курортный город в привычном смысле, многие даже скажут совсем не курортный. Это прежде всего крупнейший морской порт России, где расположена Военно-морская база Черноморского флота РФ. Но все же Новороссийск достоин того, чтобы приехать в него отдыхать, и вот почему. Юга.ру в лице уроженки Новороссийска Иолины Грибковой нашли как минимум восемь причин выбрать этот город для небольшого отпуска, а интересных историй, которые вы привезете отсюда домой, может быть гораздо больше.

Музей цементной промышленности Один из самых необычных музеев не только Краснодарского края, но и всей России. Здесь в семи залах представлена экспозиция, живописующая возникновение и развитие цементной промышленности в России — от первых заводов в XIX веке до современных предприятий. Среди среди экспонатов подлинные орудия труда, действующий макет бремсберга (подъемного механизма для цементного сырья), вагонетка, коллекция товарных знаков различных заводов. Можно тут увидеть и весьма неожиданные вещи — например, цементные бомбы и мины.

Еще одной частью музея является мемориальная квартира советского писателя Федора Гладкова, который в годы Октябрьской революции и Гражданской войны работал редактором газеты «Красное Черноморье», организовывал работы по восстановлению цементного завода, а потом написал классический соцреалистический роман под каким названием? Правильно — «Цемент». Как добраться: Сухумское шоссе, 60/5. Садитесь на автобусы № 27в, 185, 646 и езжайте до остановки «Цемзавод «Пролетарий». Также можно доехать на маршрутках № 3, 11, 27, 31 до остановки «Ж/д больница».

Памятник хамсе Еще одна совершенно уникальная достопримечательность Новороссийска воздает должное рыбе, уловы которой помогли горожанам выжить в голодные военные годы.

Автором памятного знака стал местный скульптор Александр Суворов. Он создал из нержавейки переливающееся «облако» из тысяч рыбок, похожее на настоящий косяк и установленное на гранитном постаменте. Первое время с ним не только активно фотографировались, но и разбирали на сувениры — отрывали рыбок. Поэтому здесь установили круглосуточное видеонаблюдение. Как добраться: памятник находится на южном окончании набережной им. адмирала Серебрякова.

Крейсер «Михаил Кутузов» Один из главных символов города, с его изображением печатают открытки, изготавливают магниты, тарелки и брелки. Длина корабля 210 метров, ширина 23 метра. За без малого полвека службы крейсер выполнил 15 дальних походов. Его вывели из состава флота в 2000 году, а 25 августа 2001 года судно прибыло в порт Новороссийска, где и встало на вечный прикол.

На крейсер можно посмотреть не только снаружи, но и изнутри — с февраля 2012 года судно стало частью Центрального военно-морского музея. Обладателей билетов гид проведет по палубам и каютам, расскажет про историю корабля и быт команды, покажет, сколько в нем кают и других помещений (поначалу невозможно поверить, что настолько много), поведает о том, что здесь даже издавали собственную корабельную газету. Как добраться: крейсер пришвартован слева от Морского вокзала.

Военные достопримечательности По количеству памятников, посвященных Великой Отечественной войне, с Новороссийском едва ли сможет потягаться даже Волгоград (в пересчете на душу населения — уж точно). Так что для ценителей монументального советского зодчества, портовый город — настоящая находка. Вкратце расскажем о самых масштабных мемориальных комплексах. — Памятник-ансамбль «Линия обороны» находится на восточном берегу Цемесской бухты у стен цементного завода «Октябрь». Именно здесь советские солдаты остановили немецкие войска, которые пытались пробиться на Кавказ;

— тут же установлен расстрелянный вагон , который был частью баррикад;

— а в двухстах метрах к северо-западу можно увидеть руины дворца культуры цементников . Его должны были открыть в июне 1941 года, но не успели. Чтобы показать весь ужас войны, ДК решили не восстанавливать, а превратить в мемориал. Сейчас перед ним оборудовали братскую могилу и постамент с танком Т-34. Как добраться: прямо до места назначения идет маршрутка №31. Остановка «Цемзавод «Октябрь».

Мемориал «Малая земля» — пожалуй, самое атмосферное место в этом списке. Авангардной формы музей боевой славы посвящен одному из самых беспощадных сражений Великой Отечественной — 225 дням обороны клочка побережья войском под командованием майора Куникова. Обязательно зайдите внутрь: там под мрачный хорал «Память» Евгения Птичкина вечно пульсирует... Впрочем, хватит спойлеров. Как добраться: садитесь на троллейбусы № 7 и 17, автобус 41М, или маршрутки 7А, 7А, 10, 21, 22, 27, 28, 31, 38 и езжайте до остановки «Малая земля».

Мемориал «Долина смерти» расположен в поселке Мысхако на месте ожесточенных боев. В него входят композиция «Каменный календарь», памятники «Взрыв» и «Колодец жизни», монумент «Передний край». Как добраться: садитесь на маршрутки 22, 31 или 31 и езжайте до западной части поселка. Рядом находятся администрация, дворец культуры и православный храм. — На набережной Адмирала Серебрякова можно увидеть монументальный бронзовый памятник «Неизвестному матросу» ;

— неподалеку на постаменте, напоминающем волну, установлен торпедный катер ТКА-341 с пулеметом ;

— если пару минут пройтись на север, то вы увидите «Площадь героев» с вечным огнем и постом №1 . С 1960 года здесь каждый час звучат «Новороссийские куранты» Шостаковича. Как добраться: эти достопримечательности ищите возле Морпорта; «Неизвестного матроса» — южнее, «Площадь героев» — северо-западнее.

Озеро Абрау Одна из главных точек притяжения туристов в ближних окрестностях Новороссийска. Красота начинается еще на подъезде к поселку: с извилистого серпантина открываются прекрасные виды на водоем и виноградники. Центральная часть Абрау-Дюрсо — живописный уголок с ухоженной набережной, многочисленными фотозонами и развлечениями на любой вкус и кошелек: арендой лодок, спектаклем-прогулкой «Голос Абрау», галереей света, конным клубом, арт-базаром и так далее.

Любимый многими пункт туристической программы в Абрау-Дюрсо — посещение одноименного завода шампанских вин, основанного в далеком 1870 году. Спуститься в подвалы с экскурсией и попробовать напитки могут все, кому уже исполнилось 18 лет. Как добраться: от автовокзала идут маршрутка № 102, от центрального рынка — автобус с таким же номером. Выходить в центре поселка, остановку вы точно не пропустите.

Винодельни Их в окрестностях Новороссийска предостаточно: и советских времен, и царских, и современных. Помимо завода «Абрау-Дюрсо», о котором мы писали в прошлом пункте, отметим ещё несколько мест. В поселке Семигорском находятся сразу две винодельни. Семейный проект Nesterov Winery создал потомственный авиатор Валерий Нестеров. Имение Сикоры — классическое винное хозяйство французского формата, созданное в 2012 году. В обеих винодельнях можно записаться на экскурсии с дегустацией. Как добраться: от автовокзала через поселок едет маршрутка №106. В поселке Мысхако расположен одноименный завод вин, которому уже более 150 лет. Для туристов доступны экскурсии на производство и виноградник, исторические подвалы XIX века и дегустационный зал 1974 года. Как добраться: езжайте на маршрутках № 22 и 31.

В селе Федотовка находится один из самых молодых местных проектов — «Шато Пино». В 2014 году от завода «Мысхако» отделилось несколько виноградников. На их основе создали новый туристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма, пасека, питомник птиц и ресторан, где подают моллюсков. Как добраться: ехать на маршрутке 108 и попросить водителя остановить у винодельни. В станице Раевской есть моносортовая винодельня «Сухая гора», со склонов которой открывается панорамный вид на склоны с виноградниками. Саженцы прибыли из Италии и Франции, сейчас общая площадь посадки составляет 26 га. Проводятся экскурсии на винодельню с дегустацией фирменных напитков. Как добраться: от автовокзала в станицу идет маршрутка № 105.

Галерея «Prima-Юг» Частное художественное пространство, где хранится и выставляется более 500 произведений графики, скульптуры, масляной и акварельной живописи, керамики и фарфора, ювелирных изделий, авторских кукол, и предметов декоративно-прикладного искусства. Есть впечатляющее собрание советского искусства, регулярно проводят коллективные и персональные выставки известных кубанских и российских мастеров. Все работы можно приобрести. Расписание событий смотреть здесь.

Как добраться: улица Революции 1905 года, 3. Езжайте на автобусе № 23М, 30М или 41М, на троллейбусах № 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, а также на маршрутках № 1а, 7а, 8, 8а, 10, 11а, 12а, 14а, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32 и 34 до остановки «Парк Ленина».

Пляж «Алексино» Хотя Цемесская бухта — прежде всего портовая, но и мест для курортного отдыха тут хватает. Местные ходят купаться на центральный пляж, на пляж около кинотеатра «Нептун», ездят на Суджукскую косу, в поселки Дюрсо, Мысхако, Южная Озереевка и Широкая Балка.

Но одним из самых популярных считается пляж «Алексино» в Южном районе города. Здесь наиболее развита курортная инфраструктура: лежаки, зонты и лаунж-зоны, многочисленные кафе и палатки с сувенирами, душевые, туалеты, бесплатная парковка, камеры хранения, уличные тренажеры, платные аттракционы. Береговая линия покрыта крупной галькой, но вход в море комфортный, в отличие, например, от Южной Озереевки. А 30 июня на «Алексино» прямо в море появился надувной аквапарк, который уже вовсю принимает гостей. Как добраться: до пляжа идут автобусы № 1а и 19.

Карьеры по добыче мергеля Горы вокруг Цемесской бухты сплошь состоят из мергеля — осадочной породы для производства цемента. Прогуливаясь по набережной, можно увидеть пятна карьеров, по ступеням которых ползает спецтехника.