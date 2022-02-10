МТС и Сочинский национальный парк договорились о развитии цифровой туристической и природоохранной среды в сочинском «Дендрарии». По соглашению, подписанному 4 февраля, МТС планирует запустить интерактивный гид для посетителей и улучшить растениеводство сервисами с искусственным интеллектом. Компания установит в «Дендрарии» умные устройства собственной разработки для контроля микроклимата. Специальные датчики позволят сотрудникам парка удаленно следить за температурой, влажностью, давлением и качеством воздуха в помещениях, где выращиваются экзотические и редкие растения. Редактор Юга.ру узнал у начальника отдела паркового хозяйства «Дендрария» Дмитрия Маслова, почему так важен круглосуточный контроль за теплицей. «Зимой при отключении обогрева хватит всего нескольких часов, чтобы растения получили шок и даже погибли. Летом наоборот — без регуляции климата даже в тени температура может достигать 50 °С, а влажность — 100%. В таких условиях начинаются быстрые процессы размножения болезнетворных бактерий. Если специалист будет оперативно получать актуальную информацию о микроклимате, то при перебоях с электричеством можно как минимум в ручном режиме отрегулировать нужную температуру и влажность», — пояснил Маслов.

Цифровизация Сочинского нацпарка входит в федеральный проект «Место силы». Это часть экологической программы МТС по созданию инфраструктуры для защиты природы и популяций редких животных. Провайдер устанавливает на особо охраняемых природных территориях технику для наблюдения за редкими животными и растениями, борьбы с лесными пожарами и браконьерством: системы видеонаблюдения, мониторинга и фотоловушки с искусственным интеллектом.

Также программа призвана повышать экологическую культуру населения, развивать экотуризм и вовлекать людей в сохранение природного наследия. В сотрудничестве с заповедниками и нацпарками МТС создает бесплатные VR‑гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для экопросвещения детей и взрослых. К началу летнего сезона 2022 года компания МТС намерена запустить в «Дендрарии» бесплатный цифровой путеводитель. Мобильный гид познакомит посетителей с историей парка, его растениями и архитектурой и поможет заинтересовать уникальной природой гостей разных возрастов. В аудиоэкскурсии будет не только познавательная информация, но и мини-викторины, ботанические квесты. Также МТС включит в маршрут объекты с дополненной реальностью (AR). Воспользоваться гидом бесплатно смогут абоненты любых операторов, для этого подойдет любой смартфон с интернетом.

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Юга.ру попросили директора МТС в Краснодарском крае Сергея Ласкавого подробнее рассказать о VR- и AR-гидах. Зачем человеку, уже находящемуся в парке, виртуальная информация о нем? «Идея в том, чтобы показать наиболее интересные и аутентичные растения в период их цветения даже в тот период, когда посетитель парка не может увидеть их в реальности. Например, та же мимоза, которая в нашей стране растет только на Кавказе, цветет обычно в феврале. Но в это время года «Дендрарий» посещает далеко не максимальное количество людей. А МТС может дать возможность в режиме дополненной реальности увидеть цветущую мимозу в виде огромного кустарника в любое время года», — объяснил топ-менеджер провайдера. Ласкавый добавил, что VR-продукты разрабатывают внутри группы МТС. Еще он рассказал, что для создания экскурсий и гидов компания пригласит сотрудников парка проработать всю контентную часть экскурсии. По сути, они и определят, что увидят туристы, попав в «Дендрарий». МТС же сделает подачу этой информации более интерактивной и современной с помощью технологий.

© Изображение пресс-службы парка «Дендрарий»