В районе Голубой Бухты под Геленджиком из-за обломков БПЛА загорелся лес
Обломки БПЛА вызвали возгорание в лесу у Голубой Бухты
23 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в районе Голубой Бухты под Геленджиком упавшие обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной пожара в лесном массиве. В результате происшествия никто не пострадал.
Объекты инфраструктуры также не получили повреждений. На месте возгорания работают пожарные расчеты и оперативные службы.
«Не восстановятся через несколько десятков лет»:
Напомним, больше 100 БПЛА упали на территорию заповедника «Утриш» за 2026 год. В 14 случаях это спровоцировало природные пожары, которые в общей сложности охватили 71,7 гектара.
Как писали Юга.ру, в конце этого лета под Анапой загорелись плавни. Огонь охватил 690 гектаров и почти подобрался к жилым домам. В результате пострадали краснокнижные черепахи.