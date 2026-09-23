В районе Голубой Бухты под Геленджиком из-за обломков БПЛА загорелся лес

Обломки БПЛА вызвали возгорание в лесу у Голубой Бухты

23 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в районе Голубой Бухты под Геленджиком упавшие обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной пожара в лесном массиве. В результате происшествия никто не пострадал.

Объекты инфраструктуры также не получили повреждений. На месте возгорания работают пожарные расчеты и оперативные службы.