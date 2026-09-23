В районе Голубой Бухты под Геленджиком из-за обломков БПЛА загорелся лес

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Обломки БПЛА вызвали возгорание в лесу у Голубой Бухты

23 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в районе Голубой Бухты под Геленджиком упавшие обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной пожара в лесном массиве. В результате происшествия никто не пострадал.

Объекты инфраструктуры также не получили повреждений. На месте возгорания работают пожарные расчеты и оперативные службы.

«Не восстановятся через несколько десятков лет»:

Напомним, больше 100 БПЛА упали на территорию заповедника «Утриш» за 2026 год. В 14 случаях это спровоцировало природные пожары, которые в общей сложности охватили 71,7 гектара.

Как писали Юга.ру, в конце этого лета под Анапой загорелись плавни. Огонь охватил 690 гектаров и почти подобрался к жилым домам. В результате пострадали краснокнижные черепахи.

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В районе Голубой Бухты под Геленджиком из-за обломков БПЛА загорелся лес
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