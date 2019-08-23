Как доехать из Краснодара до Казантипа и чем там заняться?

Когда-то это место привлекало тысячи любителей электронной музыки, а сегодня считается раем для серферов и любителей кайта. Юга.ру рассказывают о том, чем заняться на Казантипе сейчас, и предлагают маршрут.

Казантип — мыс в северо-восточной части Азовского моря. Название мыса имеет тюркское происхождение и переводится с крымско-татарского как «дно котла». Мыс вдается далеко в море и имеет вид котла диаметром 3-4 км. Большую часть мыса, покрытую степями и скальными породами, занимает Казантипский природный заповедник. Проезд на мыс автомобилям запрещен, но по нему можно прогуляться пешком, посмотреть сверху на город и многочисленных кайтеров и серферов.

Крымская АЭС

С 1993 по 1999 год в окрестностях Щелкино проводился ежегодный фестиваль электронной музыки «КаZантип», главная вечеринка которого проходила прямо в реакторном зале недостроенной Крымской АЭС. Потом любители рейвов переехали в другой конец полуострова, под Евпаторию, но развалины легендарной станции продолжают притягивать любителей индустриала со всего бывшего СССР. В 2007-2008 гг. именно здесь, на фоне инопланетно выглядящей станции Федор Бондарчук снимал некоторые сцены фантастического фильма «Обитаемый остров».

Развалины атомной станции являются одним из неофициальных символов Щелкино и всего Казантипа. Сотни туристов приезжают в Щелкино, чтобы своими глазами увидеть то, что осталось от АЭС стоимостью в 1 млрд долларов (по оценкам людей, руководивших строительством на объекте), и сделать запоминающиеся селфи в сердце реакторного цеха или на крыше первого энергоблока.

Город Щелкино был основан в 1978 году как рабочий поселок для строителей Крымской атомной электростанции. В конце 80-х из-за протестов местных жителей и экологов строительство АЭС была прекращено, и сама станция оказалась в полном запустении. В настоящее время большинство жителей Щелкино и соседнего поселка Мысовое заняты в сфере обслуживания, а свое жилье сдают туристам.

Жилье Туристы, приезжающие в эти края, могут снять комнату или квартиру в самом Щелкино или жилье в частном секторе в соседнем поселке Мысовое. Самый дешевый вариант — от 400 рублей. Также можно остановиться в недорогом пансионате (от 1 тыс. рублей) или в гостинице на первой линии пляжа (до 10+ тыс. рублей). Третий, самый дешевый и романтичный вариант — поставить палатку прямо на берегу Татарской бухты Казантипского залива.

Чем заняться? Мыс Казантип является одним из лучших мест для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом на всем Азовском побережье. Штили здесь редки, но благодаря сильной изрезанности берега, даже во время сильных штормов степень волнения не превышает 4-5 баллов. Песчаное дно, небольшая глубина и устойчивые ветра делают это место популярным среди любителей водных видов спорта с конца 80-х.

Море Температура воды в Азовском море в районе Казантипа уже в мае достигает 18 °C, что позволяет начать купальный сезон почти на месяц раньше, чем в Черном море. Большая часть побережья занята ракушечно-песчаными пляжами. От Казантипского мыса до Щелкино идет длинная песчаная полоса пляжей Русской бухты. Пусть вас не смущают коровы, иногда выходящие прямо на берег, — вода в этих краях чище, чем в большинстве приморских городов, потому что в Щелкино построена собственная канализация с системой очистных сооружений, которые никак не связаны с Азовским морем.

Одной из достопримечательностей Русской бухты являет дом в виде корабля, который своими руками построил местный оригинал Виталий Торопов. Бывший физик-ядерщик, выйдя на пенсию, построил необычный дом и окружил его оригинальными скульптурами. Каждый день ровно в 9 утра и в 8 часов вечера бывший моряк Северного флота проводит церемонию поднятия Андреевского флага, чем неизменно вызывает восторг местной детворы и отдыхающих.

С другой стороны мыса находится менее раскрученная, но не менее красивая Татарская бухта. Когда-то здесь проходили круглосуточные дискотеки фестиваля «КаZантип», громкая музыка и прожектора которого, по словам жителей, распугивали стаи местных бакланов. Сегодня 20-километровую линию пляжей облюбовали туристы-автокемперы и многочисленные любители водных видов спорта. Ветер здесь стихает редко, а любители экстрима тусуются с мая по октябрь.

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