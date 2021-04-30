В Анапу — не только на море. Кипарисы озера Сукко, лестница «800 ступеней» и еще 5 лучших мест

Анапа — в первую очередь, семейный курорт, предназначенный для пляжного отдыха. Но если в какой-то момент вам надоест лежать на анапском песке (и вытряхивать его изо всех возможных мест), то, возможно, вы будете рады узнать, что в этом городе туристу найдется еще много чем заняться. Юга.ру составили список мест, которые откроют для вас Анапу с новых ракурсов. Первые два находятся в городе и порадуют прямо во время пешей прогулки, еще пять находятся недалеко, до них можно добраться на машине, такси или на одной из местных маршруток.

Маяк Впервые на этом месте — старом кургане — маяк возвели в 1909 году. Но в ходе Великой Отечественной его взорвали отступающие немцы, так что в 1955-м навигационную башню отстроили по новому проекту. Маяк стал массивнее и выше — теперь его прожектор находится на отметке 43 метра над уровнем моря и шлет с Высокого берега Анапы свой красный отблеск на расстояние в 30 км.

Зайти внутрь маяка у простого туриста не получится, а вот сделать прекрасные фото на его фоне — запросто и совершенно бесплатно. Особенно эффектно башня смотрится на закате. Неудивительно, что это очень популярный сюжет для открыток и картин местных художников. К слову, с юга к маяку примыкает живописное старое кладбище. Как добраться: идите в сторону моря по аллее между улицами Крепостной и Протапова — в какой-то момент не заметить маяк станет невозможно.

Археологический заповедник «Горгиппия» Уникальный памятник археологии — единственный в России музей-раскоп под открытым небом. То есть, посетители здесь ходят буквально по местам археологических изысканий, которые, впрочем приведены в музейный вид: подписи, оградительные ленточки и все прочее. Помимо фундаментов, колодцев и крепостных стен, которые остались от греческого города Горгиппия, располагавшегося здесь с IV века до н. э. по III век н. э., тут выставлены фрагменты храмовой архитектуры, саркофаги, надгробные плиты.

Помимо античного города-заповедника, в состав Анапского археологического музея входит несколько крытых залов с экспозициями о местной природе, виноделии, ВОВ, а также выставкой античных якорей и предметов с затонувших в древности кораблей. Как добраться: гуляя по главной набережной, вы не пройдете мимо — музей находится в двухстах метрах от Морвокзала.

Бугазская коса Полоса суши длиной почти 13 км и шириной в 250-300 метров — природная жемчужина. Коса тянется от станицы Благовещенской (которая считается пригородом Анапы) до поселка Веселовка (это уже Темрюкский район). Она представляет собой один большой песчаный пляж, притом двусторонний — правда, в Кизилташском лимане купается на порядок меньше людей, чем в Черном море. Зато на лимане идеальные условия для занятий кайтсерфингом для новичков. Обучиться можно прямо на месте — кайт-школы на косе открыты с мая по сентябрь. Есть тут кое-что интересное и для любителей дайвинга: почти напротив шлагбаума примерно в 200 метрах от берега на небольшой глубине лежит затонувший во время Великий Отечественной танкер «Валериан Куйбышев».

Если в предыдущем абзаце вам бросилось в глаза слово «шлагбаума», то это неспроста: коса это особо охраняемая природная территория. На машинах за шлагбаум не пускают, а с тех, кто собирается поставить в дюнах палатку, берут символический взнос. Впрочем, перед шлагбаумом есть несколько гостиничных комплексов. Тихий и спокойный отдых на косе обещать не можем, поскольку это очень популярное место. Зато вы сможете купаться в кристально чистой воде, которая не «цветет» благодаря сильному течению, и наблюдать за дельфинами, часто приплывающими кормиться у самого берега. Как добраться: в Благовещенскую из Анапы ходит 106-й автобус; но из станицы до косы — еще порядка 6 км, так что складывайтесь на такси.

Озеро Сукко Водоем, который находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы, также иногда называют Голубым или Кипарисовым озером. Название «Сукко» в переводе с адыгейского можно перевести либо как «долина воды», либо как «кабаний водопой». Озеро создано человеком и используется для орошения и разведения рыбы. И, надо полагать, для красоты тоже — иначе зачем было высаживать прямо в воде два ряда красных болотных кипарисов, которые сейчас вымахали под 30 метров? В середине XX века 32 дерева привезенных из Северной Америки саженца высадили здесь в качестве эксперимента — и они отлично прижились.

Место нельзя назвать уединенным, в летний сезон здесь большой поток туристов. так что здесь работают не только велопрокат и беседки с мангальной зоной, но даже и аквашары с батутами. Еще с понтонов можно порыбачить: в озере водятся зеркальный карп, сазан, щука, ерш, амур и толстолобик. А непосредственно к кипарисам доступ в настоящее время ограничен — участок огорожен заборчиками. Такие меры приняло министерство природных ресурсов Кубани для того, чтобы туристы не повреждали корневую систему и молодые сеянцы. Тем более, что любоваться кипарисами прекрасно можно и с берега. Как добраться: ловите автобус №109 на Крымской или Астраханской улице.

Долина лотосов Хоть Анапа и считается морским курортом, но пресноводные достопримечательности тут тоже есть. Точнее, не совсем тут, а в 40 км к северу, там, где река Казачий Ерик впадает в Ахтанизовский лиман. Индийские розовые лотосы в этом месте посадили здесь в 1970-х в целях эксперимента, уже второго по счету. Сорока годами ранее сюда завозили из Астрахани семена каспийского лотоса, но рядом с камышами они не прижились. Зато вторая попытка оказалась удачной. Как и в случае с кипарисами, растения прижились и разрослись благодаря подходящему климату — мелководье хорошо прогревается, создавая оптимальные условия для цветов. Красивее всего здесь с середины июля по конец августа, когда у лотосов наступает период цветения. За особенно удачными фотографиями лучше всего приезжать ранним утром, когда ночной туман только-только рассеивается, и бутоны с каплями росы начинают раскрываться.

Срывать цветы категорически запрещено, во время экскурсии за этим следят. Да и нет в этом никакого смысла, потому что увезти лотос из естественной среды обитания не получится — он завянет спустя 10-15 минут. Наслаждайтесь красотой долины без вреда для нее. Как добраться: из Анапы проще всего заказать экскурсию; на машине тоже удобно — езжайте до Голубицкой, далее по объездной, а возле «Усадьбы Голубицкое» сверните налево.

Лестница «800 ступеней» Некоторые утверждают, что на самом деле ступеней тут 837, что, впрочем, не делает главный для жителей поселка Су-Псех спуск к морю чем-то менее удивительным и красивым. Металлическая лестница с многочисленными площадками, на которых можно перевести дух, с высоты 35-этажного дома (примерно 130 метров) ведет путника на пляж — курортной инфраструктуры там нет, зато вход в море удобный и приятный.

Путь вниз занимает около 10 минут, обратно — в среднем в два раза больше. Несмотря на лавочки, которые расставлены на лестничных площадках, путь вниз и вверх следует признать серьезным испытанием и проверкой на выносливость. Как вариант, можно пройти чуть южнее и потренировать свою выносливость на еще одной, более скромной лестнице к морю — она называется «400 ступеней». Как добраться: из всех анапских маршруток ближе всего к «800 ступеням» подъезжает 114-я — ловите ее на Пионерском проспекте или улице Крымской и поезжайте до конечной (ГСК №12).

Лысая гора Находится примерно в 9 км к юго-востоку от центра Анапы, между поселками Варваровка и Су-Псех. Перепутать эту гору с другими сложно: на вершине Лысой виднеются белые шары — это радары береговой радиолокационной станции, действующего военного сооружения. А в 2013 году здесь установили стелу в виде орла, которая символизирует тот факт, что именно отсюда берут начало Кавказские горы. Название горы красноречиво: на ее вершине, действительно, практически нет растительности. Однако так было не всегда. Археологи установили, что еще совсем недавно Лысую гору покрывали деревья, по ней текли ручьи, питавшие Серебряную реку, которая впадает в Малую бухту. Но когда началась вырубка лесов, родники высохли, а в XIX веке речное русло и вовсе засыпали.

И теперь это — одно из любимых мест дельтапланеристов и прекрасная смотровая площадка. С высоты в 319 метров в ясную погоду открывается фантастический вид на Бугазскую косу, заповедник Большой Утриш и собственно Анапу. Морем эффектнее всего любоваться со скалы под названием Ласточкино Гнездо — она, словно удобная полка, нависает над кручей. Как добраться: удобнее всего — на маршрутке №126, которая идет от ТЦ «Красная площадь» по улицам Парковой, Крымской и Астраханской.