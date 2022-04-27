На Кубани парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут на главных улицах городов с участниками и зрителями

В городах Краснодарского края разрешили проводить парады 9 мая со зрителями, а акцию «Бессмертный полк» в очном формате

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 27 апреля, что с 1 мая в крае отменят режим повышенной готовности. Это значит, что можно будет проводить массовые мероприятия, в театрах и других досуговых местах разрешат полную посадку, а кафе и рестораны сами определят время работы.

В связи с отменой режима в кубанских городах разрешат проводить парады в обычном формате. Также акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. Кроме того, в период майских праздников ветеранов поздравят на дому творческие коллективы, сообщили в пресс-службе региона.

В 2020 и 2021 годах праздничные мероприятия 9 мая проводились без зрителей. Их можно было посмотреть на федеральных и региональных телеканалах.