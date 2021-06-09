Новая экскурсия в Сочи: по дорогам шапсугской культуры

Дом греческого купца, Лазаревский форт, дольмены, знаменитое тюльпановое дерево, халюжи и каштановый мед — далеко не полный список пунктов новой экскурсии в Сочи. В этом случае не надо ни записываться, ни платить, ни подстраиваться под расписание. Специально для Юга.ру автор культурно-этнографического аудиогида «Культурный код Шапсугии» Виталий Штыбин подробно рассказывает о маршруте экскурсии, доступной всем жителям и гостям Сочи. Детали, как воспользоваться аудиогидом, читайте ниже.

«Культурный код» — это социальный проект МТС, созданный с целью сохранения и поддержки уникальных культурных ценностей и инициатив разных территорий России.

— Представьте, что вы приехали в Сочи, прокатились на лыжах (что, конечно, будет зависеть от того, в какой сезон вы приехали!), посетили все водопады и пещеры, искупались в море и хорошо отдохнули в прибрежных ресторанах. А если вы любите природу, то наверняка успели сходить в горный поход. Закончился ли на этом потенциал курорта? Вовсе нет! Мы отправимся в путешествие, которое откроет перед нами непривычную картину Сочи; познакомимся с культурой коренного народа Черноморского побережья Кавказа — причерноморских адыгов-шапсугов — и узнаем, какую историю на протяжении веков хранят туманные лесистые горы Большого Сочи.

Маршрут аудиогида начинается в микрорайоне Лазаревское Большого Сочи — центре района с наибольшим количеством адыгов-шапсугов в составе населения. Исторически здесь находилось ядро старинной земли адыгов-шапсугов до середины 19 века. Сегодня адыги компактно представлены в горных аулах крупнейших рек Лазаревского микрорайона — Аше, Псезуапсе и Шахэ, а также населенных пунктах побережья. Первая точка нашего путешествия — старинный дом греческого купца Попандопуло, выстроенного в экзотическом для южных регионов стиле скандинавского фахверка. В его стенах расположился Лазаревский этнографический музей — один из лучших на тему адыгской культуры в регионе. Экспозиции музея рекомендуем осматривать в сопровождении местного гида, чтобы получить базовые знания для дальнейшего путешествия по маршруту. Обязательно возьмите с собой наличные деньги — иначе в музее сегодня, к сожалению, не расплатиться.

После музея мы направимся к берегу моря, где в сквере Одоевского сохранились остатки Лазаревского форта времен Кавказской войны. Сквер посвящен поэту Александру Одоевскому — трагической личности, декабристу, сосланному рядовым на кавказскую службу. На этих берегах он погиб от лихорадки летом 1839 года, через короткое время после постройки форта. Кавказская война для коренных народов Кавказа до сих пор остается травмирующим воспоминанием, во многом формирующим мировоззрение. Сегодня это сложная и требующая диалога часть большой российской истории. Кавказская война помогает понять мышление, культуру и историю народа, а записки из этого периода приоткрывают современникам многие стороны жизни народов Кавказа. Из сквера в Лазаревском двигаемся к центру Сочи. С моста через реку Псезуапсе нам откроются во всей красе живописные холмы, усеянные домами селения Алексеевка. Наблюдая их, мы узнаем о далеком ауле Тхагапш посреди целебных источников Божьих Вод.

И конечно, не обойтись без водопадов! Дорога ведет нас через селение Солоники (искаженное греческими поселенцами название города Салоники в Греции). Рядом с ним в ущелье разливается симпатичный водопад Чудо-Красотка, охраняемый Сочинским заповедником. После посещения водопада далее по дороге спустимся в глубокое ущелье, чтобы прикоснуться к уникальному древнему памятнику — Волконскому дольмену, вырезанному целиком из огромного камня. Здесь мы узнаем не только легенды и мифы об этих древних мегалитах, но и интересные научные теории о мышлении предков адыгов-шапсугов, перерождении и важности формы дольмена для ритуалов древних людей.

Чуть дальше за селением Волконка путеводитель приведет нас к большой крепостной стене, сложенной из камней итальянцами! Да, вы не ослышались — в поселке ВВС [так кратко называют Чемитоквадже — микрорайон в Лазаревском районе Сочи, где в 1965 году Дом отдыха Военно-воздушной академии имени Жуковского реорганизовали в санаторий военно-воздушных сил (ВВС) «Чемитоквадже», — Юга.ру] сохранились руины стены и башни средневековой крепости торговцев из итальянской Генуи, которые, в свою очередь, перестроили ее из более древней греческой византийской крепости Багу, или Годлик. В ее стенах предки адыгов-шапсугов торговали с купцами, проходившими по короткой ветви Великого Шелкового пути. Прогулка среди этих обгоревших булыжников, сложенных в стены, позволяет почувствовать древность этого места и его сложную историю.

От крепости наше путешествие продолжится через великолепный длинный мост над ущельем Зубовой Щели. Аудиогид по пути расскажет об адыгском языке, местной топонимике и многонациональной картине района до селения Головинка и его знаменитого Тюльпанового дерева, цветущего в конце весны. Ученые до сих пор спорят, сколько лет этому гиганту, ствол которого с трудом обнимает цепочка из восьми человек. Под огромными ветвями этого священного для адыгов-шапсугов дерева некогда проходили религиозные ритуалы и общественные собрания, а порой их проводят и сегодня! Следующий после Головинки пункт нашей большой экскурсии — самый туристический адыгский аул Сочинского побережья, Большой Кичмай. В пути нас ждет дегустация вкуснейшего адыгского сыра с демонстрацией его приготовления, прогулки по чайной плантации и ароматный шапсугский чай, легенды Нартского эпоса и селфи на вдохновляющих склонах над широкой и древней рекой Шахэ. В Большом Кичмае мы послушаем рассказы о фамильных связях и тамгах адыгов-шапсугов, посмотрим на памятники Кавказской войны, отдельных родов и узнаем об их связи с семьей автора песни «Черные глаза» Айдамира Мугу.

Завершится путешествие прогулками по каскадам «33 водопадов» и возможностью пообедать или поужинать настоящими адыгскими халюжами с сыром и попробовать каштановый мед — национальный символ современных адыгов-шапсугов.

Полная длина маршрута «Культурный код Шапсугии» составляет 40 км, поэтому вам понадобится автомобиль. Экскурсия занимает примерно 4 часа (с учетом дегустаций, посещения водопадов, дольменов и прочих природных достопримечательностей, которые осматривают пешком). По желанию можно также дополнительно посетить шапсугские селения Хаджико и Калеж, где мобильную связь и интернет обеспечивает только МТС.