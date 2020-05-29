Новороссийск зовет. Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Совсем скоро наступит тот прекрасный и долгожданный момент, когда регионы смогут снова ездить друг к другу в гости — не только по делам, но и просто за новыми впечатлениями. Многие туристы могут с удивлением обнаружить, что и в России немало мест, достойных посещения.

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В прошлом году компания МТС запустила проект «Городские легенды»: совместно с народными экспертами она создает мобильные аудиогиды с уникальными маршрутами по городам России. Сейчас самостоятельным туристам доступны экскурсии более чем в 20 городах, и в ближайшее время эту коллекцию пополнит Новороссийск.

Чтобы отправиться на прогулку по «Городским легендам», достаточно будет дождаться отмены карантина, скачать бесплатный аудиогид на смартфон и следовать простым подсказкам. Те, кто впервые приехал в город-герой, услышат интересные истории и увидят знаковые места. Те, кто в нем уже бывал, наверняка смогут взглянуть на него с новой стороны. А пока можно проверить, сколько всего вы знаете или, наоборот, не знаете о Новороссийске — в нашем большом и очень познавательном тесте.

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