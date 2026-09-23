Средняя зарплата учителей в Краснодаре превысила 80 тыс. рублей — департамент образования

Краснодарский край

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  • © Фото pch.vector, ru.freepik.com
    © Фото pch.vector, ru.freepik.com

В среднем краснодарский педагог получает 80 577 рублей до вычета налога и с учетом классного руководства

22 сентября издание 93.ru со ссылкой на департамент образования Краснодара сообщило, что средняя зарплата учителей в краевой столице за первые восемь месяцев 2026 года составила 80 577 рублей. Эта сумма до вычета НДФЛ и с учетом доплаты за классное руководство. 

После вычета налога зарплата составляет 70 102 рубля. Если учитель не берет классное руководство, то его средний доход — 72 023 рубля (62 660 после вычета НДФЛ). 

В 2025 году средняя зарплата педагогов составляла 72 835 рублей (с учетом доплат и до вычета налога). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 7742 рубля, или 10,6%. 

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Напомним: в августе 2026 года замглавы Краснодара Анна Леонова сообщила, что минимальный оклад педагога составляет 28 тыс. рублей, с учетом доплат — около 36 тыс. рублей. По ее словам, в школах молодой специалист без опыта и дополнительной нагрузки получает не менее 50 тыс. в месяц. 

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Средняя зарплата учителей в Краснодаре превысила 80 тыс. рублей — департамент образования
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