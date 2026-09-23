Средняя зарплата учителей в Краснодаре превысила 80 тыс. рублей — департамент образования

В среднем краснодарский педагог получает 80 577 рублей до вычета налога и с учетом классного руководства

22 сентября издание 93.ru со ссылкой на департамент образования Краснодара сообщило, что средняя зарплата учителей в краевой столице за первые восемь месяцев 2026 года составила 80 577 рублей. Эта сумма до вычета НДФЛ и с учетом доплаты за классное руководство.

После вычета налога зарплата составляет 70 102 рубля. Если учитель не берет классное руководство, то его средний доход — 72 023 рубля (62 660 после вычета НДФЛ).

В 2025 году средняя зарплата педагогов составляла 72 835 рублей (с учетом доплат и до вычета налога). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 7742 рубля, или 10,6%.