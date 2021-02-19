Не только море и «дворец Путина». Что еще посмотреть в Геленджике

Отдых в Геленджике может быть разным и на любой вкус — спокойным или бурным, семейным или романтическим. В городе-курорте несколько пляжей, аквапарки и музеи, горные склоны для активных туристов, многочисленные кафе и рестораны с живой музыкой, где посетители танцуют под песни Стаса Михайлова, Любови Успенской и Трофима. Поселиться в Геленджике можно как в больших гостиничных комплексах со всеми удобствами, так и в скромных гостевых домах без полноценного душа или ванной. Тем, кто очень хочет в Геленджик, рассказываем о семи достопримечательностях, обязательных к посещению. Удивят, а может быть даже приведут в восторг, дадут море адреналина, впечатлений и заставят вернуться сюда еще не раз. Скала Парус Одна из главных и самых узнаваемых достопримечательностей не только Геленджика, но и всего Краснодарского края. Расположена в 17 км от города, рядом с селом Прасковеевка. С 1971 года это природный памятник, находящийся в ведении администрации Геленджика. Очертания скалы действительно напоминают парус, который возвышается перпендикулярно берегу. Ее высота, по разным данным, от 25 до 31 метра, длина — около 20 метров, а ширина чуть больше метра — поистине удивительное зрелище. Есть версия, что раньше скала была частью массива берега. Необычную парусную форму она приобрела из-за захвата суши водой, перепадов температур, ветров и сильных дождей. На высоте около 2,5 метров в скале есть отверстие, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как оно там появилось. Добраться к природной достопримечательности можно только вдоль берега или на прогулочном катере, которые постоянно курсируют к скале и обратно. Спуститься прямо со скал невозможно. Лучшее время для посещения — раннее утро, когда встает солнце. Если выбираться днем или ближе к вечеру, рискуете застать толпы снующих туда-сюда туристов.

Галерея современного искусства «Белая Лошадь» Находится в сосновой роще в районе Голубой бухты. Имеет три пространства для постоянной экспозиции: под открытым небом, в летнем павильоне и в выставочном зале. В галерее представлены произведения искусства, ландшафтные формы и предметы интерьера из вторичных материалов — мусора и хлама. Все экспонаты создала Нина Никифорова (она же директор галереи), которая в разное время выставлялась не только в городах России, но и в Болгарии, Испании, Румынии, Украине и Черногории. Кроме того, ее работы находятся в частных коллекциях в Германии, Испании, Италии и США. Автор сама проводит экскурсии по галерее, подробно рассказывает, из чего конкретно созданы работы и какую мысль хотели в них вложить. Когда смотришь на некоторые экспонаты, в голове не укладывается, что их сделали из того, что ежедневно отправляется в мусорное ведро. Баночки от сметаны, полиэтиленовые пакеты, контейнеры для яиц, пластиковые стаканчики, обрезки тканей и многое другое. Удивительно, как всё перечисленное становится частью арт-объектов. Кроме того, Нина Никифорова дает возможность посетить ее мастерскую, где она показывает, как создаются будущие произведения, и даже выполнить сувенир своими руками. Еще директор галереи проводит мастер-классы по экологическому воспитанию детей.

Крепость «Грозовые ворота» Экскурсии по местам съемок известных фильмов — отдельный вид туризма. Побывать в пустыне Вади Рам («Марсианин»), больнице штата Орегон («Полет над гнездом кукушки»), отеле «Тимберлайн Лодж» («Сияние»), на островах Пхи-Пхи («Пляж»), в долине Каава («Остаться в живых») мечтают многие. В России подобные места не столь популярны. А ведь на горе Абин под Геленджиком недалеко от поселка Возрождение находятся декорации к многосерийному фильму «Грозовые ворота», снятому в 2006 году по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо». Считается, что произведение повторяет события 2000 года, когда произошел бой у высоты 776 — один из эпизодов Второй чеченской войны. Однако сам автор считает совпадение сюжета случайным, потому что бой произошел уже после того, как большая часть романа была написана. Небольшой комплекс издалека выглядит как развалины средневекового замка. Это прекрасная смотровая площадка (высота над уровнем моря составляет 740 м) и идеальное место для атмосферной фотосессии, здесь много зелени и горный ландшафт.

Автокемпинг «Голубая бездна» Находится в сосновой роще между поселком Дивноморским и хутором Джанхот, отсюда и второе название — Сосновка. Здесь запах хвои сменяется умопомрачительным видом на море глубокого голубого цвета. Туристов привлекают также чистый воздух и прохлада. Это рай для романтиков и любителей фото, однако гулять здесь особо негде, местность обрывистая, спуск к воде крутой и неудобный. Пляж представляет собой очень узкую полоску суши с крупными белыми камнями. Обрывистый берег достигает до 50 м в высоту. В сезон «Голубую бездну» посещает огромное количество отдыхающих — любителей дикой природы, поэтому пребывание здесь едва ли можно назвать уединенным. Для одиночных фотографий сюда лучше приезжать весной и поздней осенью. Кемпинг платный, имеются душевые, туалеты и умывальники, этим сервис и ограничивается. Поэтому приехать сюда можно только ради природы. Автокемпинг окружают 20—25-метровые пицундские сосны, средний возраст которых — около 200 лет. Водопады и дольмены реки Жане На Западном Кавказе всего известно около 3 тыс. дольменов, включая разрушенные. Из них изучено не более 6%. В 13 км от Геленджика находится село Возрождение, где на реке Жане есть так называемая долина водопадов с мегалитическими гробницами среднего бронзового века, которым около 2,5 тыс. лет. Достопримечательность будет интересна не только тем, кто верит, что дольмены — места силы, но и тем, кто устал лежать на пляжах и хочет разнообразить отдых. Это живописный маршрут с двумя группами каскадов водопадов, расположенных в 3,5 км друг от друга. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с водопадами Анхель (Венесуэла), Тугела (ЮАР), Виктория (Замбия и Зимбабве), Олупена (Гавайи), Виннуфоссен (Норвегия). Высота здешних водопадов — до 10 м, но вместе с красотой почти девственной природы они заслуживают внимания. Кроме того, есть бассейны-чаши, заполненные водой, в которых можно купаться, так что лучше взять с собой купальный костюм. Пешеходная тропа довольно простая для прохождения, не требующая специальной подготовки и экипировки. Стоит только взять удобную обувь.

Плесецкие водопады Берут свое начало в 25 километрах от Геленджика, в селе Михайловский Перевал. Местные жители называют живописную природную достопримечательность Долиной Ста Водопадов. Точное их число неизвестно, только крупных полноводных здесь более 20 высотой 4—5 м, а есть еще десятки маленьких. Чтобы увидеть большинство, туристам предстоит пройти по руслу реки Тхаб около 6 км, придется несколько раз подниматься в гору, а затем спускаться. Некоторые водопады оборудованы деревянными лестницами, по которым удобно забираться наверх. Но есть и опасные скальные уступы, поэтому комфортная обувь для пешей прогулки не просто желательна, а необходима. Кроме того, по пути через лесные тропы встретятся причудливые ущелья. Экскурсия на Плесецкие водопады — отличная возможность сделать эффектные снимки, прогуляться и насладиться местными природными красотами, искупаться в падающих потоках речной воды.