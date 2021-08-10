Красно- и белодарский край. Винные маршруты Кубани

Виноградарство в Краснодарском крае активно развивается, и всё большей популярностью пользуется энотуризм — посещение винодельческих предприятий с дегустацией фирменной продукции. Юга.ру подготовили обзор кубанских виноделен, которые охотно принимают гостей, готовы показать производственные мощности и угостить результатом своего труда. К слову, перед вами только первая часть — вскоре мы опубликуем продолжение этого обзора.

«Шато Пино» Находится недалеко от Новороссийска в поселке Федотовка по дороге в Широкую Балку. Сначала называлась «Усадьба Мысхако», потому что в 2014 году 72 гектара виноградников отделились именно от завода «Мысхако».

Сегодня в агротуристический комплекс «Шато Пино» входят не только виноградники, но и ресторан, банкетные залы, улиточная ферма, пасека, птичий питомник, а также гравитационная винодельня. Гравитационное виноделие предполагает, что все перемещения вина в ходе его производства происходят под действием силы тяжести, исключая какую бы то ни было механическую перекачку. Для такого типа производства необходим уклон и высокие потолки. Все это есть в «Шато Пино». Приятным бонусом идут прекрасные панорамные виды на Новороссийск, Черное море и гору Колдун.

«Сикоры» Семейный проект в классическом французском формате базируется в поселке Семигорском, на 24-м км трассы Новороссийск — Керчь. История винодельни началась в 2011 году, когда Александр Сикорский купил участок с уже посаженным «рислингом» и «каберне совиньоном» и пригласил в качестве консультанта известного французского винодела Гаэля Брюллона.

Сейчас здесь также начали выращивать виноград сортов «шардоне», «пино нуар», «совиньон блан» и «красностоп», а мощности предприятия превысили 300 тыс. бутылок в год. Посетители могут выбирать из нескольких экскурсионно-дегустационных программ: для новичков, любителей и профессионалов. А в гриль-домике можно просто заказать эногастрономический ужин от шеф-повара Максима Шевцова.

«Лефкадия» Огромный агротуристический комплекс в селе Молдованском Крымского района, где можно интересно и разнообразно провести сразу несколько дней. Основанное в 2006 году предприятие ныне включает в себя виноградники и винодельни с погребами, гостевой дом, мини-музей с тематическими артефактами (древние амфоры, старинные бутылки, причудливые штопоры, кубки и тому подобное), парк с фонтанами и скульптурами, ресторанный комплекс и, конечно, многочисленные фирменные магазины. Отдельно отметим гастрономическую лавку с фермерскими продуктами: овечьими сырами, колбасами, медом из разнотравья, хлебом на кислых дрожжах.

Здесь много места для романтических и семейных фотосессий. Можно заказать пешую или велопрогулку по древнегреческой рыночной площади, лавандовому полю, трюфельным плантациям и питомнику декоративных культур. Есть возможность устроить пикник на озере Гечепсин или порыбачить там же.

«Абрау-Дюрсо» Пожалуй, самое известное винодельческое предприятие России находится неподалеку от Новороссийска в одноименном поселке городского типа на берегу озера Абрау. История завода началась в 1870 году, когда император Александр II специальным указом велел начать здесь выпуск шампанских и игристых вин.

В наши дни на базе завода создан полноценный центр винного туризма, который предлагает гостям развлечения на любой вкус и кошелек: экскурсии по погребам с дегустацией продукции, посещение виноградников и так далее. А вообще, на территории поселка можно провести целый уикенд и не заскучать: гастрономическая школа, парусный клуб, интерактивная «Галерея света», велосипедные и конные прогулки, йога, сапбординг, катание на катамаранах, понтонных катерах и лодках.

«Виноградники Гай-Кодзора» Открытая в 2017 году винодельня в Гай-Кодзоре, пригороде Анапы, — подходящее место для того, чтобы посмотреть, как заниматься виноградарством и виноделием в по-настоящему современном формате. Сама архитектура здешних построек очень футуристична: изящные полупрозрачные конструкции отлично вписываются в приморский ландшафт. Наполнение соответствует: авторы проекта сделали винодельню eco-friendly, оснастив ее солнечными батареями, ветрогенераторами и прочими энергосберегающими технологиями (есть даже зарядная станция для электрокаров Tesla).

Это не просто винодельня, а многофункциональный комплекс, включающий лекционный зал, кафе, небольшую гостиницу и, конечно, фирменный магазин. Есть смотровая площадка, с которой открываются впечатляющие панорамные виды. На экскурсии есть смысл записываться заранее — они очень востребованы.

«Саук-Дере» Стартовой точкой в истории этой винодельни принято считать 1926 год, когда в селе Саук-Дере неподалеку от Крымска были переоборудованы царские каменоломни — на их месте создали совхоз «Красный молот» и заложили виноградники. А четыре года спустя в соседнем поселке Первенец построили завод по переработке винограда, выращиваемого на соседних землях.

На сегодняшний день территория виноградников предприятия «Саук-Дере» составляет 137 гектаров. Впечатляют и масштабы винных подвалов — семь огромных подземных галерей общей площадью 1,5 гектара. Винодельня находится на возвышенности, с нее открываются прекрасные виды на горы и склоны холмов, покрытые лозами. Но настоящий гвоздь экскурсии — это заложенный в 1952 году музей с коллекцией из 81 тыс. 915 бутылок советских вин.

«Фанагория» С 1957 года предприятие, которое поначалу именовалось «Сенновским» (поскольку расположено в поселке Сенном), выпускало линейку соков из разных сортов винограда. Фанагорийские соки были официальным напитком Олимпиады-80, а также Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1985-м.