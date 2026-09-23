В Новороссийске может появиться проматорий для животных. Что это такое?

Его создадут в селе Глебовка и интегрируют в концепцию «Зеленого каркаса».

20 сентября заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил , что в городе может появиться проматорий. Администрация включила проект в муниципальный портфель.

«Это не крематорий и не обычное кладбище. Это пространство, где прощание с питомцем становится частью непрерывного цикла жизни, а память — живой и растущей», — рассказал Бегляров.

Проект предлагает целую систему сохранения памяти о домашних любимцах. Для прощания предусмотрен специальный зал и мастерская, где будут делать памятные вещи — урны, слепки лап, портреты и другие предметы. Можно будет посадить дерево в память о животном и потом ухаживать за ним. Предусмотрены биоразлагаемые урны с семенами.

Для владельцев также хотят создать центр поддержки, где можно получить психологическую помощь, прийти на семинары и пообщаться с людьми, которые переживают похожую утрату.