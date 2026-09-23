В Новороссийске может появиться проматорий для животных. Что это такое?

Краснодарский край

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  • © Изображение freepik, ru.freepik.com
    © Изображение freepik, ru.freepik.com

В Новороссийске хотят создать пространство для экологичного прощания с питомцем

20 сентября заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил, что в городе может появиться проматорий. Администрация включила проект в муниципальный портфель.

Его создадут в селе Глебовка и интегрируют в концепцию «Зеленого каркаса».

Каждый четвертый — за кремацию:

«Это не крематорий и не обычное кладбище. Это пространство, где прощание с питомцем становится частью непрерывного цикла жизни, а память — живой и растущей», — рассказал Бегляров.

Проект предлагает целую систему сохранения памяти о домашних любимцах. Для прощания предусмотрен специальный зал и мастерская, где будут делать памятные вещи — урны, слепки лап, портреты и другие предметы. Можно будет посадить дерево в память о животном и потом ухаживать за ним. Предусмотрены биоразлагаемые урны с семенами.

Для владельцев также хотят создать центр поддержки, где можно получить психологическую помощь, прийти на семинары и пообщаться с людьми, которые переживают похожую утрату.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска выделили на озеленение города больше 100 млн рублей.

Животные кладбище Новороссийск Строительство

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