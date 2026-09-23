Уроженец Кубани получил пожизненный срок за преступления против детей

Суд в Москве приговорил педагога из Краснодарского края к пожизненному тюремному сроку

23 сентября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Москве вынесли приговор 41-летнему уроженцу Краснодарского края. Суд признал его виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 и 5 ст. 132 УК РФ, ст. 134 УК РФ, ч. 3 ст. 135 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Как установлено в ходе разбирательства, с 2014 по 2025 год мужчина совершал противоправные действия, используя доверительные отношения с детьми. Часть потерпевших посещала его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.