Уроженец Кубани получил пожизненный срок за преступления против детей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

Суд в Москве приговорил педагога из Краснодарского края к пожизненному тюремному сроку

23 сентября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Москве вынесли приговор 41-летнему уроженцу Краснодарского края. Суд признал его виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 и 5 ст. 132 УК РФ, ст. 134 УК РФ, ч. 3 ст. 135 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Как установлено в ходе разбирательства, с 2014 по 2025 год мужчина совершал противоправные действия, используя доверительные отношения с детьми. Часть потерпевших посещала его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

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Собранные в процессе следствия материалы позволили составить полную картину произошедшего и доказать вину подсудимого. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Как писали Юга.ру, в августе жителя Кубани отправили в колонию на 15 лет за развратные действия в отношении детей.

Дети Правосудие Преступления против детей Суд

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Уроженец Кубани получил пожизненный срок за преступления против детей
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