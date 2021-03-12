Покоряем вершины. 10 гор Краснодарского края для активного туризма

Краснодарский край — это не только море в районах Геленджика, Анапы и Сочи. Красивые и величественные горы с многочисленными водопадами и пещерами занимают почти треть всей территории региона. Рассказываем, какие кубанские вершины могут покорить местные и приезжие туристы. Цахвоа Для чего покорять эту гору? Чтобы точно знать, что вы побывали на наивысшей точке Краснодарского края. Вершина высотой 3346 метров над уровнем моря расположена в Мостовском районе, на территории Кавказского природного биосферного заповедника, входит в северную часть хребта Герцена. В переводе с абхазского языка ее название означает «острая вершина». Цахвоа пользуется популярностью у туристов и альпинистов, но, чтобы покорить трехтысячник, нужны хорошие навыки горных походов. У неподготовленных людей преодоление коротких участков (около 500 метров) может занимать более трех-четырех часов.

Даже летом вам потребуются теплые спальные мешки: на горе весьма суровый климат, особенно на вершине, где постоянно дует холодный пронизывающий ветер. На северном склоне находится ледник площадью примерно 2,5 квадратных километра — один из самых крупных на территории Краснодарского края. А поскольку вершина расположена на территории заповедника, для многих маршрутов придется приобретать пропуск в заказник. Папай Для чего покорять эту гору? Чтобы понять, станет ли горовосхождение вашим серьезным увлечением. Папай входит в состав Главного Кавказского хребта, находится на территории Абинского и Северского районов и считается комплексным памятником природы, поскольку состоит сразу из семи вершин, высота главной из которых — 818 м.

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Если название этого комплексного памятника природы напомнило вам о моряке из мультфильма, то напрасно. Официальные версии возникновения названия совершенно иные. Первая восходит к названию этноса «папаги», жившего здесь в V—X веках. Вторая: от адыгского «пэпэай», где «пэ» — «нос», «ай» — суффикс, означающий множественность. То есть — «много носов/вершин». Третья: скифы, населявшие территории Северного Причерноморья и Северного Кавказа с VII века до нашей эры до III века нашей эры, исповедовали культ семи богов, главным из которых этот самый Папай и был. Восхождение на Папай считается сложным, в одну сторону путь длится около 35 км, а подъемы довольно крутые. Но вершина все равно пользуется неизменно большой популярностью у туристов со всей России, в том числе из-за открывающегося отсюда панорамного вида на море, степи и горные холмы. Кроме того, на здешних склонах можно увидеть кабана и косулю, а если очень повезет, то и серну.

Шизе Для чего покорять эту гору? Чтобы почувствовать себя альпинистом без особых затрат времени и сил. Наивысшая точка хребта Грузинка, разделяющего Шапсугскую и Эриванскую станицы, достигает в высоту 542 метров. Название горы с адыгейского языка переводится как «одинокий конь». В Великую Отечественную войну здесь велись особо ожесточенные сражения: линия обороны как раз проходила по северному склону Грузинки, а вершина Шизе была ключевым стратегическим пунктом. В память о боях и разгроме немецкой армии на горе установили большой металлический крест. И вид на окрестности отсюда открывается поистине прекрасный.

Маршрут на гору легкий и подойдет буквально каждому. Путь займет примерно 2,5 км в одну сторону. Тропы исхожены туристами вдоль и поперек, заблудиться практически невозможно. Зато есть вероятность увидеть какую-нибудь дичь: например, повстречать кабана, енота, зайца-русака и даже косулю. Тхаб Для чего покорять эту гору? Чтобы посмотреть на базу геодезистов и Серые Монастыри. Вершина хребта Коцехур высотой 905 метров находится между Геленджиком, Крымском и Новороссийском. Есть два трактовки перевода названия: «место бога» и «многохребтовый». В 70-х годах ХХ века через вершину Тхаба проходил популярный и один из самых известных молодежных маршрутов «По партизанским тропам Кубани». В настоящее время о нем практически ничего не известно. Сегодня Тхаб — излюбленный маршрут пеших туристов и популярное место для начинающих альпинистов. Также многих на вершину привлекает находящаяся там база геодезистов.

Если соберетесь покорять гору, советуем посетить также ансамбль скал Серые Монастыри, он находится всего в двух километрах от Тхаба. Гебеус Для чего покорять эту гору? Чтобы разбавить интересным походом отдых на морском берегу. Гора находится на границе Туапсинского и Геленджикского районов, недалеко от поселка Архипо-Осиповка. Опознать ее легко: 735-етровый Гебеус значительно возвышается над всеми соседними вершинами.

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А еще на самой верхушке этой горы расположена башня сотовой связи, так что проблем не возникнет не только с выкладыванием прекрасных видов в социальные сети, но даже и с ведением прямых эфиров. И это не может не радовать туристов, для которых летом действуют экскурсионные туры на Гебеус. Протяженность маршрута составляет около 15 км, восхождение занимает примерно 2,5—3 часа. Не забудьте заглянуть на южный склон горы, где берет исток река Тешебс — тут вы найдете каскад живописных водопадов.

Свинцовая гора Для чего покорять эту гору? Чтобы полюбоваться морем, не особенно удаляясь от Краснодара. Расположена эта гора возле станицы Шапсугской, ее отлично видно с автотрассы Краснодар — Новороссийск на участке Абинск — Крымск. Вершина высотой 683 метра выделяется правильной пирамидальной формой. Чтобы покорить Свинцовую, не требуется специальных навыков и профессионального оборудования.

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От станицы Шапсугской подниматься на вершину можно двумя маршрутами. Первая тропа идет вдоль реки Шапарки, по северо-восточному гребню, вторая — вдоль реки Адегой до Капустной щели и по дороге на северо-запад. Вершина горы — великолепная смотровая площадка, с нее открывается панорамный вид на окрестности Абинска, станицы Ахтырскую и Холмскую, Варнавинское водохранилище. Кроме того, даже в пасмурную погоду виден кусочек моря в районе Кабардинки. На вершине находится геодезический пункт, хорошо работает сотовая связь и есть места для палаток. В годы Великой Отечественной войны на этой горе базировались шесть партизанских отрядов, до сих пор на склонах можно встретить остатки землянок и блиндажей. Что же касается необычного названия, то его, по некоторым данным, гора получила из-за находящейся на ней адыгской кузницы, где отливали пули. Местные жители придают горе магические свойства, якобы иногда здесь отказывается работать техника, а туристы начинают буквально ходить по кругу, не в состоянии найти дорогу домой. Фонарь Для чего покорять эту гору? Чтобы в этот же день успеть сделать еще много других дел. Самая маленькая гора в этой подборке — всего 227 метров над уровнем моря. Но подъем на Фонарь все равно будет увлекательным, а виды с вершины — на Горячий Ключ, Главный Кавказский хребет и долину реки Псекупс — откроются впечатляющие. Фонарь находится рядом с местом, где река Хатыпс впадает в Псекупс, недалеко от села Фанагорийского. Название горы некоторые краеведы считают упрощением слова «Фанагория».

Маршрут на гору несложный и под силу практически всем, специальное оборудование не требуется. На вершине установлены памятник в честь воинов — защитников Кавказа и мраморная мемориальная доска, почитающая 76-ю морскую бригаду, которая сражалась с немецкой армией и обороняла подступы к Туапсе. А еще очень важно помнить, что на горе растет ясенец — многолетняя цветущая трава высотой до 1 метра. Ее плоды во множестве содержат эфирные масла, при вдыхании которых можно получить химический ожог, так что будьте осторожны. Срывать растение тоже не рекомендуется. Сарай-гора Для чего покорять эту гору? Чтобы поизучать следы Великой Отечественной войны. Находится в окрестностях Горячего Ключа, в долине рек Псекупс и Пшиш, в истоках Сосновой щели. Относится к типу низких гор, обладает двумя почти плоскими вершинами высотой 772 метра и 747 метров над уровнем моря, внешне напоминает Собер-Баш. На южном склоне есть многочисленные обрывы, на юго-западе — скопление камней. И то, и другое — очень живописное. Протяженность маршрута восхождения — около 13 км, время в пути туда и обратно составит 5—6 часов. С вершины отлично видны скалы горы Индюк и Главный Кавказский хребет. Некоторых туристов Сарай-гора привлекает следами Великой Отечественной войны. На склонах можно найти полуразрушенные окопы, блиндажи, гильзы и каски, а на одной из развилок установлен обелиск защитникам вершины.

Большой Афипс Для чего покорять эту гору? Чтобы остаться среди этих красот на несколько дней. Эта природная достопримечательность Геленджика ежегодно привлекает на свои склоны тысячи туристов и местных жителей. Гора высотой 737 метров находится в междуречье рек Шебш, Левая Щель и Афипс, входит в состав Большого Водораздельного хребта. Считается, что название горе дали в честь адыгского бога грома и молнии Афы.

Большинство сформированных троп начинаются с Ромашковой поляны, далее дорога пролегает по течению реки Афипс к Афипскому перевалу. Восхождение доступно новичкам, дополнительное оборудование не требуется. С вершины, которая обозначается геодезическим знаком, открывается панорама Черного моря, Лысой горы и Папая. Здесь часто можно увидеть любителей природы и активного отдыха, отдыхающих на альпийских лужайках и устраивающих пикники. Также сюда приходят с палатками и проводят на Большом Афипсе несколько ночевок. Гора Кашина Для чего покорять эту гору? Чтобы за один день побывать на семи вершинах. Ее называют еще Лысой и Семиглавой, но с 2004 года гора имеет официальное название в честь выдающегося инженера-геодезиста Леонида Кашина. В конце 1950-х годов прошлого века он руководил работами по созданию топографических карт Краснодарского края в районе Главного Кавказского хребта. Горный массив протяженностью около 4 км по форме напоминает трапецию и состоит из семи вершин разной высоты — от 1352 до 1453 метров. Расположен на границе Сочи и Туапсинского района, в верховье реки Пшенахо.