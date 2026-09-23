В Анапе оштрафовали бывшего врип мэра. Она искусственно завысила тарифы на воду
Бывшего врип главы Анапы Светлану Балаеву оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконное завышение тарифов на воду. Жители переплатили «Водоканалу» свыше 50 млн рублей за три года
22 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Анапе возбудили административное дело о нарушении порядка ценообразования (ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ) в отношении бывшего врип главы города. Причиной стало незаконное завышение тарифов на водоснабжение для АО «Анапа Водоканал».
По данным прокуратуры региона, при расчетах чиновники незаконно применили индекс эффективности операционных расходов, а в валовую выручку включили необоснованные затраты по статье «Нормативная прибыль». В результате за три года плата по тарифам была завышена более чем на 50 млн рублей. Как пишет 93.RU, речь идет о Светлане Балаевой — суд назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей.
Больше 100 тыс. рублей за канализацию:
Светлана Балаева работала в мэрии Анапы с 2021 года в должности первого замглавы (при мэре Василии Швеце), а до этого возглавляла Министерство курортов и туризма края. В городской администрации она курировала экономику, финансы, имущественные отношения и закупки, а в 2025 году — после отставки Швеца — временно исполняла обязанности мэра.
АО «Анапа Водоканал» принадлежит муниципалитету. Годовая выручка организации превышает 1 млрд рублей, а чистая прибыль составляет от 70 до 140 млн рублей. Ранее, в августе 2026 года, мировой суд дисквалифицировал директора ресурсоснабжающей компании Дмитрия Мариева до февраля 2027 года за нарушения при технологическом присоединении абонентов.
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