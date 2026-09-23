В Анапе оштрафовали бывшего врип мэра. Она искусственно завысила тарифы на воду

Бывшего врип главы Анапы Светлану Балаеву оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконное завышение тарифов на воду. Жители переплатили «Водоканалу» свыше 50 млн рублей за три года

22 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Анапе возбудили административное дело о нарушении порядка ценообразования (ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ) в отношении бывшего врип главы города. Причиной стало незаконное завышение тарифов на водоснабжение для АО «Анапа Водоканал».

По данным прокуратуры региона, при расчетах чиновники незаконно применили индекс эффективности операционных расходов, а в валовую выручку включили необоснованные затраты по статье «Нормативная прибыль». В результате за три года плата по тарифам была завышена более чем на 50 млн рублей. Как пишет 93.RU, речь идет о Светлане Балаевой — суд назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей.