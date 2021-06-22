Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее. Тест-драйв Volkswagen Touareg

Портал Юга.ру давно мечтал посмотреть адыгейские ветряки — как-никак ближайшая к Краснодару ветряная электростанция. Экологично, романтично, современно и так далее. Случай представился благодаря официальному дилеру Volkswagen Фольксваген Центр Юг-Авто. Оценить новейшую технологическую и экзотическую локацию, а по пути — и третье поколение Volkswagen Touareg отправился автожурналист Евгений Мельченко. Дорога к ветряным мельницам от Краснодара займет около двух часов, посвятим первую часть пути и первую часть нашего рассказа обсуждению автомобиля. К ветрякам перейдем ниже, когда доедем до них.

Volkswagen Touareg третьего поколения На роль благородного рыцаря не претендуем, но и последнее поколение Volkswagen Touareg отнюдь не Росинант. Здесь все-таки благородная кровь и принадлежность к серьезным игрокам авторынка. Это отчетливо прослеживается не только в наружности, но и в салоне нашего «коня».

В основе внедорожника лежит платформа MLB Evo, которую автомобиль делит с Porsche Cayenne и Audi Q7 (не говоря уже о Bentayga и Urus). Неудивительно — все они братья по концерну VAG. Мысленно ставим их рядом и удивляемся неуместности замечания о схожем экстерьере. Volkswagen — это своя собственная философия дизайна, свой взгляд на отдельные решения и своя родословная, которую спутать с чьей-либо другой просто невозможно. Что касается самой платформы в этой модели, жесткость на кручение сильно увеличили благодаря сверхпрочным сталям и новым технологиям соединения швов. В салоне Volkswagen Touareg более чем просторно. Места тут хватит для человека практически любой комплекции. А об удобстве кожаных кресел говорить что-то определенное смысла нет, так как нет стандартного кресла — практически каждая его часть настраивается отдельно: длина подушки сиденья, поясничная зона, боковая поддержка. Также доступен массаж спины в дороге: для этого не нужно заезжать по пути в массажный салон — достаточно лишь нажать на кнопку.

Приборная панель полностью электронная и просто огромная, как и тачскрин мультимедийной системы. Вкупе с панорамной крышей и амбиентной подсветкой салона создается впечатление, что находишься в кабине какого-то современного частного джета. Но вместо джойстика (штурвала) тут руль с кнопками управления мультимедийными возможностями системы. Кстати, традиционных кнопок в салоне становится все меньше с каждым поколением и обновлением. Возможно, скоро они исчезнут совсем. Отдельно отметим багажник. Более 800 литров полезного места, полноразмерное запасное колесо (никаких докаток) под полом и функция управления высотой погрузки. Можно опустить корму ниже к дорожному покрытию для большего удобства. А открыть и закрыть дверцу багажника можно «с ноги». Но не приемом карате, а просто провести под бампером. Двери, как передние, так и задние, имеют сенсоры для бесключевого доступа и доводчики. Мы бесстрашно скакали по пыльным полям в погоне за мельницами, но бояться испачкать брюки здесь не стоит. Массивные уплотнители не пускают ничего не только в салон, но и на подступы к нему.

Адыгейская ветряная электростанция (ВЭС) Ветряные мельницы, которые нас так заинтересовали, находятся на границе Гиагинского и Шовгеновского районов, рядом с хутором Келеметов. От Краснодара путь наш занял чуть более двух часов; длительность не особо отличается, выберете ли вы путь через Адыгейск или через Усть-Лабинск. Особо внимательным стоит быть в населенных пунктах республики, где камеры на 40 км/ч подкреплены обилием сотрудников дорожной полиции. Кстати, «подставы» в виде медленного трактора, который тащится со скоростью 20 км/ч вдоль сплошной линии, тут не редкость. Обгонять не стоит. Но вернемся к ВЭС.

Эти исполины — а их тут 60 штук — видны издалека, так как вокруг только поля и лесополосы, неспособные их скрыть. И проезд к ним в прямой доступности. Да, есть охрана, пошалить не дадут. Но, если вести себя прилично, то всегда пожалуйста: как говорится, фото и видео без регистрации и СМС. Зрелище того стоит. Представьте, что перед вами 25-этажный дом, часть которого вращается вокруг его вершины. У такого сооружения ощущаешь себя песчинкой. Высота этого «вентилятора» — 150 метров, длина одной лопасти — 50 метров, а ее вес — 8,5 тонн. Что касается их практического применения, то мы часто наблюдали такие в европейских странах. А там копейку считать умеют. Мощность каждого ветряка — 2,5 МВт. Общая мощность станции — 250 МВт. Стоимость проекта — примерно 20 млрд рублей. Такая станция может обеспечить электричеством город примерно в 140 тыс. человек. Биться с этими ветряными мельницами мы не станем, напротив, побольше бы таких экологических локаций в нашем и соседних регионах.

На 2020 год Адыгейская ВЭС была самой мощной ветроэлектростанцией в России. Кроме того, идет работа над проектом ВЭС в Ейском районе, близ поселка Широчанка. Полюбовались и пофотографировали? Едем домой, продолжая наслаждаться комфортом и управлением. Главное — не попасть в пробки на въезде в Краснодар, тогда впечатления от поездки будет ничем не испортить.

Под капотом Touareg и в голове у водителя Если учесть, что на тест-драйве у нас версия R-Line, то под капотом у нас в наличии 3,0-литровый турбированный дизельный двигатель V6. А это значит, что мы имеем дело с «доналоговым» 249-сильным агрегатом. В качестве трансмиссии — «автомат» от ZF. Этого набора с лихвой хватает, чтобы проявить себя на дороге достаточно резвой, быстрой и маневренной единицей. Заходим на скорости в поворот, включается активная система подавления кренов, что позволяет не волноваться, а получать от этого удовольствие. За рулем Volkswagen Touareg точно не скучно.

Что касается шумоизоляции, то к стандартным приемам инженеры добавили шумопоглощающее остекление. Матричный свет из 128 светодиодов отлично освещает путь не только водителю нашего внедорожника, но и другим участникам движения. Вы спросите, остался ли Volkswagen Touareg настоящим внедорожником или уже приближается к паркетникам? Естественно, постоянный полный привод. Глубина преодолеваемого брода — почти 60 см, высота дорожного просвета — до 27 см (двухкамерная пневмоподвеска) и механический межосевой дифференциал. На вопрос, надеемся, ответили.