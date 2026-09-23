В Краснодаре на День города ограничат движение транспорта возле «Олимпа»

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в субботу, 26 сентября , в городе временно перекроют проезд для автомобилей в районе Дворца спорта «Олимп». Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий в честь 233-летия столицы Кубани.

Движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 23:00 на участке улицы Береговой — от Кубанской набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы. Для водителей организуют объездные пути.



Отметим, что в этот день во Дворце спорта «Олимп» пройдет финал городского турнира по киберспорту, а на уличной площадке — фуд-корт, мастер-классы, выставки и выступления кавер-групп, а в парке имени 30-летия Победы состоится фестиваль оркестров.