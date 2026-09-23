В Краснодаре на День города ограничат движение транспорта возле «Олимпа»

Краснодарский край

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  • Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре из-за празднования Дня города почти на весь день перекроют участок улицы Береговой

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в субботу, 26 сентября, в городе временно перекроют проезд для автомобилей в районе Дворца спорта «Олимп». Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий в честь 233-летия столицы Кубани.

Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:

Движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 23:00 на участке улицы Береговой — от Кубанской набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы. Для водителей организуют объездные пути. 

Отметим, что в этот день во Дворце спорта «Олимп» пройдет финал городского турнира по киберспорту, а на уличной площадке — фуд-корт, мастер-классы, выставки и выступления кавер-групп, а в парке имени 30-летия Победы состоится фестиваль оркестров.

Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара на месяц ограничили движение. 

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