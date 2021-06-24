Зачем ехать из Краснодара в Ростов-на-Дону. Пять классных мест

Наступил курортный сезон — и все туристические направления Краснодарского края превратились в тыкву (мест нет. Совсем нет. На пляже тоже нет). А где нет толп, там ближайшие доступные даты бронирования соревнуются с ценами, кто сильнее вгонит путешественника в оторопь. Есть смысл последовать примеру сограждан и тоже отправиться за пределы родного региона, тем более, что ехать в Ростов не дольше, чем в Крым (с учетом пробок вероятно даже быстрее) — и трасса удобная, и электричка приятная. При этом отдохнуть там можно и культурно, и разгульно, и даже в классическом курортном стиле — загорая на песчаных пляжах и купаясь в теплой водичке. Юга.ру составили список мест, благодаря которым вы полюбите Ростов-на-Дону.

Расписные подземные переходы Где находятся: на пересечении Буденновского проспекта с Московской улицей; на пересечениях Садовой улицы с Ворошиловским, Буденновским и Кировским проспектами, а также с Университетским переулком. Одна из наиболее оригинальных и красивых достопримечательностей Ростова-на-Дону расположена под землей. Можно даже сказать, неплохо рассредоточена — всего в центре города насчитывается пять подземных переходов, украшенных мозаиками Юрия Пальшинцева. «Пальшинцев работал в так называемой «флорентийской» технике, при которой фигурные плитки состыкованы так, что швов почти не разглядеть», — рассказывает художник Эльдар Ганеев. — «Это особенно впечатляет с учетом того, что мастер работал с кафельной плиткой — материалом, резать который очень сложно. Мне очень нравится мягкая цветовая палитра мозаичных панно и пестрота сюжетов: то «Тихий Дон», то советский Ростов».

Самый старый и самый разветвленный из пяти переходов с мозаиками — тот, что на Буденновском/Московской — недавно признали объектом культурного значения регионального масштаба. А остальные четыре не попали в этот список лишь потому, что еще не прошло 40 лет с момента их постройки. Бывали в Ростове раньше и думаете, что уже видели все мозаики? Даже детей, играющих в индейцев, семью на пляже и «Азовские походы Петра I»? Дело в том, что некоторые панно вернулись на общественное обозрение лишь весной 2021-го, когда в переходах по решению суда снесли ларьки. На осмотр всех работ мастера Пальшинцева вам потребуется примерно полчаса.

Библиотека, в которой хочется побыть подольше Гле находится: Пушкинская ул., 175 А. Главный пешеходный променад в Ростове-на-Дону — это бульвар посреди улицы Пушкинской. И если выбирать на этом бульваре главную точку народного притяжения, то фаворитом будет Донская государственная публичная библиотека, по какому параметру ни решай. У ее стен можно как спокойно посидеть в теньке, так и покататься на скейте. А внутри — не только несколько залов с самым обширным в регионе книжным фондом, но и полноценный культурный центр — с кинозалом, лекторием, пространствами для выставок. «Когда я впервые зашел сюда, то в первые секунды не мог глазам своим поверить — ничего подобного я не ожидал от муниципального бюджетного учреждения», — рассказывает бильд-редактор портала Юга.ру Дмитрий Пославский. — «Потому что первым делом ты там видишь зимний сад с лианами и фонтанами. Успокаивающий шум воды, прозрачная крыша, живая зелень со всех сторон, удобные кресла — ты читаешь тут книгу и реально релаксируешь. Хочется верить, что с временем все государственные библиотеки в России станут похожими на эту».

Записаться в Донскую библиотеку может любой гражданин России — достаточно показать в соответствующее окошко свой паспорт, а потом улыбнуться — на фотокамеру, которая снимет вас для читательского билета. А мероприятия наподобие киносеансов и научных лекций можно посещать и без этого документа. Расписание библиотека публикует на своем сайте.

Взрыв мозга на макаронной фабрике Где находится: 18-я Линия, 8. Тем, кто хочет знать, в какой мере в Ростове-на-Дону представлены современные течения искусства, рекомендуем минут 7-8 прогуляться на восток от Театральной площади, по улице Советской. Едва увидите по левую руку указатель «18-я Линия», сворачивайте туда — и вскоре увидите (снова слева) вывеску Makaronka. С января 2013-го тут располагается главный ростовский форпост актуального искусства. Долгие годы в помещении бывшей макаронной фабрики успешно сосуществовали выставочная галерея 16th Line и театр «18+». Но потом грянула пандемия, людям запретили ходить на спектакли, и у театра не стало денег, чтобы существовать дальше. Но сцена не пустует — теперь там ставит спектакли сама Makaronka. Точнее, резиденты выставочного зала — арт-группа «СИТО». И для тех, кто следит за современным театром, там по-прежнему много интересного.

«Сейчас за премьеры в центре «Makaronka» отвечает Дмитрий Цупко, который в «18+» был штатным режиссером», — поясняет Ксения Пешехонова, независимый куратор и художественный критик. — «Концертная афиша — в руках звукорежиссера и актера Юрия Арефьева. Политику выставок определяет куратор фонда современного искусства «Дон» Лейли Асланова». Иными словами, у руля арт-центра находятся плюс-минус те же люди, что и до переформатирования, спровоцированного пандемией. Так что современное искусство в Ростове-на-Дону продолжает бурлить, и с его расписанием можно ознакомиться тут и тут.

Ботанический луг Где находится: переулок Ботанический Спуск, 7. Лицо города определяется не только застройкой, но и ее противоположностью — зелеными насаждениями. Если парки в центральных кварталах на ваш вкус слишком людные, а душа требует соприкосновения с природой, то советуем зайти в Ботанический сад Южного федерального университета — его вы отыщете на западном берегу реки Темерник, сразу за Текучевским мостом. С того самого момента, как под Первомай 2021-го вход сюда сделали платным (150 рублей, притом только по безналу), людей тут поубавилось. Но несущественно: внутрь ведет множество тайных тропок. Мы, тем не менее, советуем не жадничать и покупать билеты, потому что обманывать Ботанический сад — это как-то уж совсем ни в какие ворота. Есть смысл взять с собой крем от загара, поскольку «садом» эту территорию именуют, надо полагать, лишь из уважения к традициям. А по сути большую часть территории занимают луга, полянки и иная открытая лучам солнца местность.

«Мне в «Ботанике» нравится не только потому что тут красиво, но и потому что безопасно», — говорит Кристина Григорьева, преподаватель факультета графического дизайна на платформе Geekbrains. — «В основном, все тусуются у родника и купели. Но чем дальше вглубь, тем больше интересного. Очень много потайных углов, которые я до сих пор открываю для себя. Так что советую идти в самую середину, где поля с каштанами и панорамный вид с холмов на город. После дождей лучше выждать несколько дней, пока все тропинки высохнут как следует». Отметим еще несколько относительно малолюдных, но при этом благоустроенных лесопарков Ростова. Это лесополоса вдоль канала на левом берегу Дона, где любят кататься велосипедисты и бегать бегуны. В Северном районе есть Щепкинский лес, удачно сочетающий нетронутые кущи с асфальтированными дорожками. Чтобы доехать туда на такси из центра, потребуется порядка 40 минут и 250 рублей. Также на Северном есть два приятных парка «Дружба», старый и новый. Они примыкают друг к другу, и через них можно выйти к озеру с кувшинками и живописной армянской церкви.

Курортный берег Дона (тот самый ЛевБерДон и другие места) Где находится: Левобережная ул., 2. В теории, ростовские риэлторы вполне могут вести рекламные кампании под слоганами наподобие «Купи квартиру в 20 минутах езды от моря». На практике так никто не делает, потому что Азов хоть и вправду рядом, но купаться там в здравом уме решаются единицы. А ближайший курорт, действительно предназначенный для купания в море, — Таганрог, до которого примерно 80 км. Несмотря на это, для обычного ростовчанина вполне привычно плавать, загорать, на лежаках лежать. А всё потому, что в городе хорошо развита сеть речных пляжей. Краснодарцу такое, конечно, кажется экзотикой, ведь в Кубани ниже водохранилища надзорные органы много лет подряд неизменно признают воду опасной для здоровья. Дон по микробиологическим показателям тоже не фонтан, однако и поводов для запретов не дает.