Искусство в Голубицкой, старинные подвалы в Мысхако и еще пять винных маршрутов по Краснодарскому краю

Сентябрь пока получается на Кубани не таким жарким, как в недавние годы. Но, к счастью, в крае есть чем заняться и помимо пляжного отдыха. Например, энотуризмом — посещением виноделен с дегустациями или без. Юга.ру продолжают знакомить с примечательными винодельнями Краснодарского края. Первую часть нашего эногида, которая включает Абрау-Дюрсо, Фанагорию, Гай-Кодзор и еще четыре винодельни, можно прочитать тут. А сейчас мы расскажем еще о семи хозяйствах, крупных и не очень, которые можно посетить с экскурсией. Произведения искусства, фермерские продукты, наследие швейцарской школы — такие выходные смягчат расставание с летом.

Golubitskoe Estate станица Голубицкая, Темрюк «Поместье Голубицкое» живописно раскинулось к западу от одноименной станицы меж берегами Азовского моря и Ахтанизовского лимана. Первые виноградники европейского типа здесь, на месте совхоза, высадили в 2009 году. Сейчас тут произрастает семь международно признанных винных сортов. Здание винодельни представляет собой эклектичный замок, словно вдохновленный рисунками диснеевских художников. Прекрасный вид открывается и с башни замка: море, лиман и, конечно, 231 гектар виноградников.

В ходе экскурсий гостям показывают процесс производства элитных тихих и игристых напитков, дают продегустировать некоторые образцы и рассказывают про фонд искусства «Голубицкое», который, безусловно, достоин отдельного упоминания. На базе фонда работает арт‑резиденция, где художники могут жить и творить. Так что потихоньку территория винодельни обрастает арт‑парком: необычными архитектурными сооружениями и объектами современного искусства.

Domaine Burnier станица Натухаевская, между Анапой и Новороссийском О собственной производственной площадке Рено Бюрнье из семьи потомственных виноделов задумался во время обучения в Высшей школе виноделия Швейцарии. От учителя он узнал о необычном терруаре Северного Причерноморья. В конце 90-х вместе со своей русской супругой Рено начал подыскивать на Кубани оптимально подходящий для винодельни участок. И нашел между Новороссийском и Анапой — в станице Натухаевской. Годом основания предприятия считается 2001-й, а первая продукция была выпущена в 2005-м.

Марина и Рено придерживаются принципов органического виноделия: минимум удобрений, исключительно ручной сбор созревшей лозы, различные энергосберегающие системы. В этом можно убедиться в ходе экскурсии по предприятию, а позже насладиться обедом или ужином, приготовленным из фермерских продуктов.

«Узунов» Темрюкский район Одну из самых необычных виноделен Краснодарского края можно отыскать в поселке Сенном Темрюкского района. Это в буквальном смысле семейное предприятие: всё производство находится во дворе частного дома, а трудятся тут по большей части члены большой семьи Узуновых. Заправляет делами Ярослав Узунов — винодел в четвертом поколении. В 2016 году Ярослав первым в России получил государственную лицензию, которая разрешает производство вина крестьянско-фермерскому хозяйству.

«Здесь нет красивых локаций и зон отдыха. Но есть винодел, его винодельня, его вино. Если вы интересуетесь российским виноделием и хотите увидеть его с разных сторон, то вы можете приехать к нам на экскурсии и дегустировать вот так — стоя у бочек», — сообщает нам инстаграм-аккаунт винодельни.

«Мысхако» Новороссийск Наряду с «Абрау-Дюрсо» это одна из старейших виноделен в стране. История завода «Мысхако» насчитывает более полутора веков: первые лозы в одноименном пригороде Новороссийска были посажены в 1869 году.

В 2004 году агрофирма стала официальным поставщиком Кремля, что не спасло ее от банкротства в 2013-м. И всё же еще четыре года спустя у «Мысхако» началась новая летопись. Сегодня площадь виноградников составляет 266 гектаров (вскоре планируют расшириться до 304 га), в год с конвейера выходит 5 млн бутылок. Винодельня открыта для туристического посещения: можно взглянуть, как производят тихие и игристые вина, пройтись по подвалам XIX века, отведать что‑нибудь в фирменном ресторане или «брежневском» дегустационном зале.

Gunko Winery Крымский район Это частное винодельческое хозяйство находится в станице Нижнебаканской Крымского района. Его владелец Владимир Гунько начинал с того, что закладывал виноградники под заказ, а в 2015-м решил работать на себя.

Сегодня общая территория плодоносящих виноградников составляет 5,5 га, что позволяет выпускать 50 тыс. бутылок в год. Винодельня расположена в непосредственной близости, что сокращает до минимума время доставки ягод на переработку. К слову, это плюс и для гостей, поскольку во время экскурсии можно без лишних трудозатрат посетить не только хозяйство, но и прогуляться по природе. Вокруг — дубовый лес и горные пейзажи. И беседки, в которых можно устроить дегустацию на открытом воздухе.

Nesterov winery поселок Семигорский между Анапой и Новороссийском Однажды, будучи в Грузии, потомственный авиатор Валерий Нестеров невероятно заинтересовался виноделием и решил реализовать собственный проект в этом направлении. То, что у него получилось, можно увидеть на 23-м км трассы Новороссийск — Керчь, в поселке Семигорском.

Ориентируйтесь на вывеску загородного комплекса «Винотеррия» — помимо винодельни здесь расположены ресторан черноморской кухни, гостиница на восемь номеров, гастробутик с фермерскими продуктами, красивый парк и, конечно же, 6 гектаров виноградников Nesterov winery (в ближайших планах — расширение до 9 га). Экскурсии с дегустациями прилагаются.

Chateau de Talu Геленджик Это в буквальном смысле шато: замок «а-ля франсез» с мансардами, башнями и эркерами. Внутри здания каскадом змеится винодельня гравитационного типа — это когда вино в ходе производства ни разу не подвергается механической перекачке, а само, постепенно вызревая, плавно стекает из чана в чан под воздействием силы тяжести.

Экскурсантов принимают охотно: демонстрируют винодельческие процессы, водят среди лоз и по парку, экзотические деревья для которого привезли сюда уже взрослыми. Со смотровой площадки можно оценить захватывающий вид на Геленджикскую бухту и виноградники на Толстом мысе.

Дегустации обещают открыть в самом скором времени — когда достроят ресторан. А пока здесь можно провести тематическую фотосессию и выездную регистрацию брака.