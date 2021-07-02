Подняться под облака, нырнуть в прошлое — семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Тот факт, что именно Сочи — главный курорт нашей страны, доказать элементарно: нужно просто начать считать, сколько где доступно видов отдыха. Про сочинское море все знают давно, краснополянские снега прославила Олимпиада-2014, походы в заповедные горы воспеты бардами и кинематографом...
Юга.ру продолжают этот список еще несколькими пунктами, которые показывают, что провести время в Сочи можно очень разнообразно, но при этом с гарантией приятно.
Смотровая башня на горе Ахун
Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Большого Сочи, определенно, стоит того, чтобы выкроить денек на ее посещение. Во-первых, башня хороша сама по себе — ее построили в 1936 году в уникальном стиле: древнекавказская крепость через призму романского замка с легким флером советского ампира.
Но вы быстро забудете про всё это, как только подниметесь на крышу башни и оглядитесь по сторонам (вход на смотровую площадку платный, но эти деньги сложно потратить с большим толком). Феноменальные виды открываются во все стороны: Сочи, бескрайнее море, Адлер, Красная Поляна, горные вершины в биосферном заповеднике. Хорошо, всё-таки, что смотровую башню успели привести в порядок и открыть заново после того, как в 2019-м в нее попала молния и устроила пожар.
Как добраться: самый популярный и простой вариант — экскурсионный автобус. Но можно и своими силами: сначала на автобусе № 2 до остановки «Улица Дорога на Большой Ахун», а потом в гору 11 км по серпантину.
Парк «Дендрарий»
Сочи — единственный в России уголок субтропиков. Поэтому любой здешний сквер вполне сошел бы за нормальный такой ботанический сад в большинстве других городов нашей страны. Но парк «Дендрарий» способен вывести восторги от природы на новый уровень. На 46 гектарах здесь чего только нет: бамбуковые заросли и сад бабочек, канатная дорога и лестница скульптур, детский уголок и поэтическая вилла.
Есть смысл запланировать на посещение дендрария целый день — чтобы обойти, в некотором смысле, весь земной шар. Точнее, выращенные с любовью и знанием дела секции Восточной Азии, Новой Зеландии, Австралии, Северной Америки и, конечно, северокавказских редкостей.
Как добраться: можно пройтись примерно 1,5 км на юго-восток от Морвокзала. Или доехать почти на любой маршрутке до остановки «Цирк».
Музей Back In USSR
Открылся в 2017 году и изначально располагался в Олимпийском парке, но недавно переехал в Центральный Сочи и теперь соседствует с электрическим музеем TESLA и механическим «Леонардо».
Те, кто постарше, предаются здесь ностальгии. Кто помладше — узнают много нового. Залы музея скрупулезно воссоздают советские реалии: кухня в хрущевке, гастроном, парикмахерская. Почти вся экспозиция интерактивна: на роликовых коньках дают покататься, под парикмахерской сушилкой можно посидеть, у автомата с газировкой — утолить жажду. Но главная точка притяжения — игровые автоматы второй половины XX века: «Танкодром», «Морской бой» и так далее. Запускаются раунды советской 15-копеечной монетой, и механическое устройство для размена не знает отдыха.
Как добраться: музей располагается в доме № 7/3 на улице Навагинской, в самом центре Сочи, на полпути между Морским и железнодорожным вокзалами.
Арт-пространство «Форт»
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Галерея открылась пять лет назад в весьма примечательной локации: на горке, где в 1838 году высадились российские войска и построили форт, чтобы держать оборону от убыхских племен, населявших окрестности. Пятнадцать лет спустя началась Крымская война, и все черноморские гарнизоны получили приказ отправиться в Севастополь и разрушить оставленные крепости, чтобы они не достались врагу. Потом армия вернулась и окончательно разгромила убыхов, так что вместо форта на горке стали селиться богатые греческие предприниматели.
Арт-пространство «Форт» открылось здесь в 2016-м и занимает так называемый дом Политиди — просторный двухэтажный особняк. Во дворе можно взглянуть на последний уцелевший фрагмент крепостной стены. А внутри — на выставки, которые, с большой вероятностью, улучшат ваше мнение о культурном уровне сочинцев. Вход сюда почти всегда бесплатный.
Как добраться: адрес «Форта» — ул. им. Москвина, 7. Это Центральный Сочи, в двух шагах от Морвокзала.
«Сочи Автодром»
Вот тут дотошному читателю самое время воскликнуть «У вас ошибка!»
Ну и что ж, ответим мы. Мы ведь пишем памятку для тех, кто находится на отдыхе, а не в разгаре госслужбы. И мы вполне осознанно включили в список достопримечательностей Большого Сочи локацию из совсем другого города. Точнее, наукограда — поселка Сириус, который 14 апреля 2020 года обрел статус независимой федеральной территории и с той поры финансируется напрямую из Москвы. Сириусу отписали 14 кв. км Имеретинской низменности, включая Олимпийский парк и автодром. Об автодроме и поговорим.
Гонки «Формулы 1» — самое известное мероприятие, которое проводят на этом треке, но далеко не единственное. «Сочи Автодром» принимает гостей круглый год: здесь водят экскурсии по техническим помещениям и пускают постоять на призовом подиуме, дают уроки спортивного вождения — как вариант, пилот-профи просто прокатит вас по гоночной трассе с ветерком (точнее, с ветрищем). В автомузее можно поглазеть на гоночные болиды и суперкары из коллекции Ника Панули.
Развлечений на «Сочи Автодроме» немало. А скоро станет еще больше — ведь администрации гоночного комплекса придется как-то компенсировать падение доходов, которого не миновать после того, как в 2023 году российский этап «Формулы 1» переедет из Сочи (пардон, из Сириуса) в Питер.
Как добраться: самый удобный ориентир — вокзал «Имеретинский курорт/Олимпийский парк». Помимо поездов, туда ходят маршрутки № 50, 55, 57, 60, 125с, 135 и 135э. А если поедете на личном автотранспорте, ищите парковку на Олимпийском проспекте.
«Хаски-Хутор»
Вообще, Юга.ру крайне негативно относятся к заведениям, где извлекают прибыль, эксплуатируя животных. Но для «Хаски-Хутора» мы сделали исключение, потому что служебным собакам общение с человеком приносит радость (в отличие от мартышек на пляжах, слонов в зверинцах и медведей в зоопарках). И потому что эта радость вполне однозначно читается на мордах обитателей питомника в горной Олимпийской деревне.
Так что при случае загляните в горную Олимпийскую деревню на отметку 1100 метров курорта «Роза Хутор». Живут здесь не только хаски, но и аляскинские маламуты. Первая порода выведена сибирскими чукчами, вторая — эскимосским племенем малемиутов. И те и другие — ездовые собаки, поэтому зимой здесь катают посетителей в санных упряжках. Но и в теплый сезон интересных занятий хватает: в сопровождении хаски и маламутов можно ходить в горы. И конечно, общаться с ними, обниматься и фотографироваться.
Как добраться: Красная Поляна, «Роза Хутор», далее на канатной дороге на отметку «1100».
Санаторий имени Орджоникидзе
Тем, у кого на всё про всё в Сочи есть один-единственный день, мы изначально хотели порекомендовать провести этот день именно тут. Потому что санаторий имени Орджоникидзе — удивительно атмосферное место: пышный сталинский неоклассицизм здесь понемногу уступает место буйству природы — и это очень красиво.
Но пока уже сверстанный материал ждал своей публикации, здесь начался ремонт, которого ждали с 2011 года!
А история этого места такова: строить санаторий для шахтеров на юго-западном склоне горы Бытха начали в 1934 году. Сделали всё по высшему разряду: 15 корпусов с лепниной и росписью, парадные лестницы и фонтаны, представляющие собой инженерные шедевры. Вот только после падения советской власти это всё стало дико неокупаемо. Так что в 2010 году санаторию дали статус памятника архитектуры федерального значения и законсервировали — заперли корпуса и поставили охрану.
До недавнего времени охрана ограничивалась тем, что запрещала туристам проникать в корпуса санатория, а по прилегающей территории можно было гулять свободно. Но 29 июня все входы в санаторий начали закрывать на замок.
Юга.ру обратились за официальными комментариями в санаторий «Авангард», на балансе которого в данный момент числится имущество санатория имени Орджоникидзе. И нам рассказали, что началась полномасштабная реставрация, по итогам которой и все корпуса, и вся территория будут приведены в соответствие статусу памятника архитектуры федерального значения. Как долго продлится ремонт, в данный момент сказать сложно. Но нахождение посторонних в черте санатория на время работ запрещено согласно технике безопасности.
Вероятно (это уже наши предположения), в итоге здесь будет нечто вроде Петергофа или столичной усадьбы Коломенское — с официальным распорядком работы, экскурсоводами, точками питания и тому подобным. Юга.ру будут следить за развитием ситуации и при появлении новой информации обновлять этот раздел.
Как добраться: поселок Хоста, Курортный проспект, 96/5. От ж/д вокзала Сочи сюда идут маршрутки № 1е, 3а, 3м, 4, 28 и 86 (до остановки «Санаторий «Правда»). Из Адлера едут автобусы № 4 и 124 (до остановки «Санаторий им. Орджоникидзе»).
Кстати
Ранее мы публиковали советы, чем заняться в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону.
И рассказали про 20 гор Краснодарского края, покорять которые интересно и несложно (часть 1; часть 2).
Приятных путешествий!