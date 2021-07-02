Подняться под облака, нырнуть в прошлое — семь способов небанально отдохнуть в Сочи

Тот факт, что именно Сочи — главный курорт нашей страны, доказать элементарно: нужно просто начать считать, сколько где доступно видов отдыха. Про сочинское море все знают давно, краснополянские снега прославила Олимпиада-2014, походы в заповедные горы воспеты бардами и кинематографом... Юга.ру продолжают этот список еще несколькими пунктами, которые показывают, что провести время в Сочи можно очень разнообразно, но при этом с гарантией приятно.

Смотровая башня на горе Ахун Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Большого Сочи, определенно, стоит того, чтобы выкроить денек на ее посещение. Во-первых, башня хороша сама по себе — ее построили в 1936 году в уникальном стиле: древнекавказская крепость через призму романского замка с легким флером советского ампира.

Но вы быстро забудете про всё это, как только подниметесь на крышу башни и оглядитесь по сторонам (вход на смотровую площадку платный, но эти деньги сложно потратить с большим толком). Феноменальные виды открываются во все стороны: Сочи, бескрайнее море, Адлер, Красная Поляна, горные вершины в биосферном заповеднике. Хорошо, всё-таки, что смотровую башню успели привести в порядок и открыть заново после того, как в 2019-м в нее попала молния и устроила пожар. Как добраться: самый популярный и простой вариант — экскурсионный автобус. Но можно и своими силами: сначала на автобусе № 2 до остановки «Улица Дорога на Большой Ахун», а потом в гору 11 км по серпантину. Парк «Дендрарий» Сочи — единственный в России уголок субтропиков. Поэтому любой здешний сквер вполне сошел бы за нормальный такой ботанический сад в большинстве других городов нашей страны. Но парк «Дендрарий» способен вывести восторги от природы на новый уровень. На 46 гектарах здесь чего только нет: бамбуковые заросли и сад бабочек, канатная дорога и лестница скульптур, детский уголок и поэтическая вилла.

Есть смысл запланировать на посещение дендрария целый день — чтобы обойти, в некотором смысле, весь земной шар. Точнее, выращенные с любовью и знанием дела секции Восточной Азии, Новой Зеландии, Австралии, Северной Америки и, конечно, северокавказских редкостей. Как добраться: можно пройтись примерно 1,5 км на юго-восток от Морвокзала. Или доехать почти на любой маршрутке до остановки «Цирк». Музей Back In USSR Открылся в 2017 году и изначально располагался в Олимпийском парке, но недавно переехал в Центральный Сочи и теперь соседствует с электрическим музеем TESLA и механическим «Леонардо».

Те, кто постарше, предаются здесь ностальгии. Кто помладше — узнают много нового. Залы музея скрупулезно воссоздают советские реалии: кухня в хрущевке, гастроном, парикмахерская. Почти вся экспозиция интерактивна: на роликовых коньках дают покататься, под парикмахерской сушилкой можно посидеть, у автомата с газировкой — утолить жажду. Но главная точка притяжения — игровые автоматы второй половины XX века: «Танкодром», «Морской бой» и так далее. Запускаются раунды советской 15-копеечной монетой, и механическое устройство для размена не знает отдыха. Как добраться: музей располагается в доме № 7/3 на улице Навагинской, в самом центре Сочи, на полпути между Морским и железнодорожным вокзалами. Арт-пространство «Форт»

Галерея открылась пять лет назад в весьма примечательной локации: на горке, где в 1838 году высадились российские войска и построили форт, чтобы держать оборону от убыхских племен, населявших окрестности. Пятнадцать лет спустя началась Крымская война, и все черноморские гарнизоны получили приказ отправиться в Севастополь и разрушить оставленные крепости, чтобы они не достались врагу. Потом армия вернулась и окончательно разгромила убыхов, так что вместо форта на горке стали селиться богатые греческие предприниматели.

Арт-пространство «Форт» открылось здесь в 2016-м и занимает так называемый дом Политиди — просторный двухэтажный особняк. Во дворе можно взглянуть на последний уцелевший фрагмент крепостной стены. А внутри — на выставки, которые, с большой вероятностью, улучшат ваше мнение о культурном уровне сочинцев. Вход сюда почти всегда бесплатный.

Как добраться: адрес «Форта» — ул. им. Москвина, 7. Это Центральный Сочи, в двух шагах от Морвокзала. «Сочи Автодром» Вот тут дотошному читателю самое время воскликнуть «У вас ошибка!» Ну и что ж, ответим мы. Мы ведь пишем памятку для тех, кто находится на отдыхе, а не в разгаре госслужбы. И мы вполне осознанно включили в список достопримечательностей Большого Сочи локацию из совсем другого города. Точнее, наукограда — поселка Сириус, который 14 апреля 2020 года обрел статус независимой федеральной территории и с той поры финансируется напрямую из Москвы. Сириусу отписали 14 кв. км Имеретинской низменности, включая Олимпийский парк и автодром. Об автодроме и поговорим.

Гонки «Формулы 1» — самое известное мероприятие, которое проводят на этом треке, но далеко не единственное. «Сочи Автодром» принимает гостей круглый год: здесь водят экскурсии по техническим помещениям и пускают постоять на призовом подиуме, дают уроки спортивного вождения — как вариант, пилот-профи просто прокатит вас по гоночной трассе с ветерком (точнее, с ветрищем). В автомузее можно поглазеть на гоночные болиды и суперкары из коллекции Ника Панули. Развлечений на «Сочи Автодроме» немало. А скоро станет еще больше — ведь администрации гоночного комплекса придется как-то компенсировать падение доходов, которого не миновать после того, как в 2023 году российский этап «Формулы 1» переедет из Сочи (пардон, из Сириуса) в Питер. Как добраться: самый удобный ориентир — вокзал «Имеретинский курорт/Олимпийский парк». Помимо поездов, туда ходят маршрутки № 50, 55, 57, 60, 125с, 135 и 135э. А если поедете на личном автотранспорте, ищите парковку на Олимпийском проспекте. «Хаски-Хутор» Вообще, Юга.ру крайне негативно относятся к заведениям, где извлекают прибыль, эксплуатируя животных. Но для «Хаски-Хутора» мы сделали исключение, потому что служебным собакам общение с человеком приносит радость (в отличие от мартышек на пляжах, слонов в зверинцах и медведей в зоопарках). И потому что эта радость вполне однозначно читается на мордах обитателей питомника в горной Олимпийской деревне.

Так что при случае загляните в горную Олимпийскую деревню на отметку 1100 метров курорта «Роза Хутор». Живут здесь не только хаски, но и аляскинские маламуты. Первая порода выведена сибирскими чукчами, вторая — эскимосским племенем малемиутов. И те и другие — ездовые собаки, поэтому зимой здесь катают посетителей в санных упряжках. Но и в теплый сезон интересных занятий хватает: в сопровождении хаски и маламутов можно ходить в горы. И конечно, общаться с ними, обниматься и фотографироваться. Как добраться: Красная Поляна, «Роза Хутор», далее на канатной дороге на отметку «1100». Санаторий имени Орджоникидзе Тем, у кого на всё про всё в Сочи есть один-единственный день, мы изначально хотели порекомендовать провести этот день именно тут. Потому что санаторий имени Орджоникидзе — удивительно атмосферное место: пышный сталинский неоклассицизм здесь понемногу уступает место буйству природы — и это очень красиво. Но пока уже сверстанный материал ждал своей публикации, здесь начался ремонт, которого ждали с 2011 года!