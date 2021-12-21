Самая большая горнолыжка в России. Как за 10 лет изменился курорт «Роза Хутор»
22 декабря на курорте «Роза Хутор» стартует зимний сезон. Здесь открыта самая большая территория для катания и самый большой парк канатных дорог в России — 105 км горнолыжных трасс и 32 подъемника.
Юга.ру поговорили с заместителем генерального директора по эксплуатации горного курорта «Роза Хутор» Сергеем Черновым о том, как работает курорт и что ждет гостей в сезоне 2021–2022.
Курорт в цифрах
Сегодня курорт принимает до 2 млн гостей в год. Всего с открытия здесь побывали более 10 млн человек. История его создания началась еще до Олимпийских игр. Вот как с годами курорт «Роза Хутор» прирастал километрами трасс:
2003 год
Компания Владимира Потанина «Интеррос» принимает решение создать ГЛК в районе поселка Эстосадок.
2007 год
Удовлетворена заявка на проведение зимних Олимпийских игр.
2010 год
На курорте создают первую инфраструктуру для проведения тестовых соревнований и 38 км спортивных трасс.
15 декабря 2010 года
Курорт принимает первых гостей.
2014 год
К Олимпийским зимним играм зону катания расширяют до 77 км.
сезон 2016–2017
Гостей ждут уже 94 км трасс различной сложности.
сезон 2017–2018
Общая протяженность трасс — 102 км.
сезон 2021–2022
Cамая большая зона катания в России — 105 км горнолыжных трасс, перепад высот — 1569 метров.
Название «Роза Хутор» происходит от фамилии местного жителя и лесника Адула Рооза. В конце ХIХ века сюда в поисках лучшей жизни перебрались эстонские семьи, образовавшие Эстосадок. Один из них, лесник Адул Рооз, основал небольшой хутор, который местные стали называть «Хутор Рооза».
Пока все спят
Курорт — это полноценный город, в котором круглосуточно взаимодействуют различные службы. Здесь сконцентрирован самый передовой опыт людей уникальных профессий. Когда гости заканчивают катание, а трассы закрываются, работа на курорте идет полным ходом.
«Ночью на склонах оснежители делают искусственный снег, ратракисты готовят трассы, слесари и механики обслуживают канатные дороги, дежурный инженер и синоптик противолавинной службы следят за метеорологическими условиями. Координирует всю ночную работу оперативный дежурный.
Минимальная температура, с которой мы запускаем оснежение, — это -2,5 °С. Искусственный снег из пушек — это льдинки, которые под давлением вылетают из форсунок. К льдинкам прилипает водяная пыль. Они падают на землю уже не кристалликами, как правильная шестиугольная снежинка, а как кусочек льда. Такой снег более устойчив. У нас в работе 404 снегогенератора, их контролируют сотрудники службы искусственного оснежения. Они объезжают на снегоходах территорию и наблюдают за качеством снега.
Затем ратраки начинают собирать трассу после катающихся. На курорте 25 «боевых» ратраков — 13 лебедочных, 12 стандартных и 4 технических, которые заправляют топливом станции на горе и перевозят грузы. Каждую ночь они выходят на трассы под управлением операторов СУМ (системы удаленного мониторинга).
Специальным отвалом они собирают снег с обочин и снизу трассы, а затем укладывают его. Этому снегу необходимо промерзнуть хотя бы час, как, например, между дневным и вечерним катанием, чтобы сформировалось устойчивое к воздействию лыж и сноубордов полотно и наши гости смогли по достоинству оценить так называемый вельвет», — рассказал Сергей Чернов.
Чтобы ратраки могли собрать снег, по окончании катания с трасс снимают многие знаки и сети. Утром служба трасс заново выставляет навигацию — знаки, растяжки, сети, вешки (в сезон задействовано порядка 6 тыс. единиц) и ограничительные ленты (более 13 тыс. метров сетей класса B).
Спасатели оценивают состояние трасс на предмет отсутствия камней и осыпей, наблюдают за лесным массивом, видимостью, ветром. Лавинщики объезжают территорию и следят за стабильностью снежного покрова для открытия трасс.
Оперативный дежурный по курорту в режиме 24/7/365 координирует работу «служб горы». В течение всего дня он собирает полученную от них информацию и докладывает ее своему руководителю. На основе этих данных принимается решение об открытии трасс и ограничениях, которые будут действовать в тот или иной день (если это нужно). Во время работы курорта дежурный также принимает информацию от гостей и следит за работой оперативных служб.
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В течение дня сотрудники службы трасс, спасатели, инженеры и техники противолавинной службы непрерывно мониторят состояние трасс и прилегающих территорий. Горный патруль наблюдает за поведением гостей, пресекая агрессивное катание или катание в состоянии алкогольного опьянения, обеспечивая безопасность на трассах.
Гости всегда могут найти горный патруль на склоне — в домиках с красным крестом находится спасатель, который может оказать любую помощь — информационную, навигационную, медицинскую.
Какие зоны для катания есть на курорте «Роза Хутор»?
На курорте открыта самая большая зона для катания в России. Здесь есть трассы различного уровня сложности — «зеленые», «синие», «красные», «черные» — и два сноупарка: Роза 1550 метров и Stash-парк.
Сноупарк Роза 1550 метров имеет линии спуска различного уровня сложности и подходит как для новичков, так и для продвинутых райдеров.
Стеш-парк создан в естественном ландшафте, а фигуры для отработки трюков и прыжков сделаны из дерева и грунта.
Единственный Stash-парк в России находится на курорте «Роза Хутор». Его протяженность — 1245 метров. Раньше это было почти секретное место («the stash» — «тайник», «заначка»), не обозначенное на картах. Редкие лыжники и сноубордисты могли обнаружить его случайно между трассами «Горизонт» и «Обер Хутор».
Теперь он доступен всем желающим, добраться до Стеш-парка можно на канатных дорогах «Дриада» и «Дафна». Многие трассы включают в себя участки олимпийских трасс — это частично мужской и женский олимпийский спуск, кросс и другие.
Сейчас линии сноупарка стали шире, они обслуживаются ратраками. Всего здесь три линии разного уровня сложности и около 20 фигур для проездов, трюков и прыжков. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы.
Для фрирайдеров на курорте есть такие трассы, как «Крейзи Хутор», «Юрьев Хутор», «Квартет» — они не обрабатываются снегоуборочной машиной, но оборудованы вешками, маркируются, проверяются службами курорта на предмет возможности спуска и патрулируются спасателями.
Что нового ждет гостей в сезоне 2021–2022?
Новинки сезона 2021–2022 — это 3 км новых горнолыжных трасс, два ленточных подъемника (на южном склоне — «Пегас», а на финишной зоне — «Велес») и новый учебный склон. Итого этой зимой гостей ждут 105 км трасс и 32 канатные дороги.
На южном склоне хребта Аибга появились две новые трассы — «Календула» («синяя», средней сложности) и «Черника» («красная», сложная). «Календула» проходит прямо по горному хребту на высоте более 1970 метров, с нее открывается живописный вид на южный склон. К новым трассам ведет ленточный подъемник производства компании LST — «Пегас».
Цветочные названия трасс и подъемников неслучайны. «Примула», «Примавера», «Азалия», «Эдельвейс», «Фиалка», «Незабудка», «Крокус», «Вероника», «Календула», «Черника» — все это представители местной флоры, их можно встретить на Кавказском хребте.
Протяженность нового подъемника на южном склоне — 156 метров. «Пегас» — первый подъемник на курорте с галереей для защиты от снега и ветра.
Новая учебная зона со школой инструкторов находится на высоте 970 метров. Склон на этом участке пологий — это удобно и безопасно для обучения и детей, и взрослых. Длина склона — 113 метров, а ширина — около 25–30 метров. Для подъема гостей на учебном склоне установлен второй ленточный подъемник — «Велес».
За десять лет из локального курорта «Роза Хутор» вырос во всесезонный горный курорт мирового класса.
Восемь раз подряд «Роза Хутор» по праву признавался лучшим горнолыжным комплексом России по версии международной премии World Ski Awards. В 2021 году курорт получил награду Travellers’ Choice сервиса TripAdvisor и вошел в число лучших достопримечательностей мира. Теперь в планах курорта развитие природного туризма.