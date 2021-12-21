Самая большая горнолыжка в России. Как за 10 лет изменился курорт «Роза Хутор»

22 декабря на курорте «Роза Хутор» стартует зимний сезон. Здесь открыта самая большая территория для катания и самый большой парк канатных дорог в России — 105 км горнолыжных трасс и 32 подъемника.

Юга.ру поговорили с заместителем генерального директора по эксплуатации горного курорта «Роза Хутор» Сергеем Черновым о том, как работает курорт и что ждет гостей в сезоне 2021–2022.

Курорт в цифрах Сегодня курорт принимает до 2 млн гостей в год. Всего с открытия здесь побывали более 10 млн человек. История его создания началась еще до Олимпийских игр. Вот как с годами курорт «Роза Хутор» прирастал километрами трасс:

2003 год Компания Владимира Потанина «Интеррос» принимает решение создать ГЛК в районе поселка Эстосадок. 2007 год Удовлетворена заявка на проведение зимних Олимпийских игр. 2010 год На курорте создают первую инфраструктуру для проведения тестовых соревнований и 38 км спортивных трасс. 15 декабря 2010 года Курорт принимает первых гостей. 2014 год К Олимпийским зимним играм зону катания расширяют до 77 км. сезон 2016–2017 Гостей ждут уже 94 км трасс различной сложности. сезон 2017–2018 Общая протяженность трасс — 102 км. сезон 2021–2022 Cамая большая зона катания в России — 105 км горнолыжных трасс, перепад высот — 1569 метров.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Название «Роза Хутор» происходит от фамилии местного жителя и лесника Адула Рооза. В конце ХIХ века сюда в поисках лучшей жизни перебрались эстонские семьи, образовавшие Эстосадок. Один из них, лесник Адул Рооз, основал небольшой хутор, который местные стали называть «Хутор Рооза».

Пока все спят Курорт — это полноценный город, в котором круглосуточно взаимодействуют различные службы. Здесь сконцентрирован самый передовой опыт людей уникальных профессий. Когда гости заканчивают катание, а трассы закрываются, работа на курорте идет полным ходом.

Сергей Чернов © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Ночью на склонах оснежители делают искусственный снег, ратракисты готовят трассы, слесари и механики обслуживают канатные дороги, дежурный инженер и синоптик противолавинной службы следят за метеорологическими условиями. Координирует всю ночную работу оперативный дежурный. Минимальная температура, с которой мы запускаем оснежение, — это -2,5 °С. Искусственный снег из пушек — это льдинки, которые под давлением вылетают из форсунок. К льдинкам прилипает водяная пыль. Они падают на землю уже не кристалликами, как правильная шестиугольная снежинка, а как кусочек льда. Такой снег более устойчив. У нас в работе 404 снегогенератора, их контролируют сотрудники службы искусственного оснежения. Они объезжают на снегоходах территорию и наблюдают за качеством снега.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Затем ратраки начинают собирать трассу после катающихся. На курорте 25 «боевых» ратраков — 13 лебедочных, 12 стандартных и 4 технических, которые заправляют топливом станции на горе и перевозят грузы. Каждую ночь они выходят на трассы под управлением операторов СУМ (системы удаленного мониторинга). Специальным отвалом они собирают снег с обочин и снизу трассы, а затем укладывают его. Этому снегу необходимо промерзнуть хотя бы час, как, например, между дневным и вечерним катанием, чтобы сформировалось устойчивое к воздействию лыж и сноубордов полотно и наши гости смогли по достоинству оценить так называемый вельвет», — рассказал Сергей Чернов.

Ратрак © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Чтобы ратраки могли собрать снег, по окончании катания с трасс снимают многие знаки и сети. Утром служба трасс заново выставляет навигацию — знаки, растяжки, сети, вешки (в сезон задействовано порядка 6 тыс. единиц) и ограничительные ленты (более 13 тыс. метров сетей класса B). Спасатели оценивают состояние трасс на предмет отсутствия камней и осыпей, наблюдают за лесным массивом, видимостью, ветром. Лавинщики объезжают территорию и следят за стабильностью снежного покрова для открытия трасс.

Оперативный дежурный по курорту в режиме 24/7/365 координирует работу «служб горы». В течение всего дня он собирает полученную от них информацию и докладывает ее своему руководителю. На основе этих данных принимается решение об открытии трасс и ограничениях, которые будут действовать в тот или иной день (если это нужно). Во время работы курорта дежурный также принимает информацию от гостей и следит за работой оперативных служб.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В течение дня сотрудники службы трасс, спасатели, инженеры и техники противолавинной службы непрерывно мониторят состояние трасс и прилегающих территорий. Горный патруль наблюдает за поведением гостей, пресекая агрессивное катание или катание в состоянии алкогольного опьянения, обеспечивая безопасность на трассах. Гости всегда могут найти горный патруль на склоне — в домиках с красным крестом находится спасатель, который может оказать любую помощь — информационную, навигационную, медицинскую.

Какие зоны для катания есть на курорте «Роза Хутор»? На курорте открыта самая большая зона для катания в России. Здесь есть трассы различного уровня сложности — «зеленые», «синие», «красные», «черные» — и два сноупарка: Роза 1550 метров и Stash-парк. Сноупарк Роза 1550 метров имеет линии спуска различного уровня сложности и подходит как для новичков, так и для продвинутых райдеров. Стеш-парк создан в естественном ландшафте, а фигуры для отработки трюков и прыжков сделаны из дерева и грунта.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Единственный Stash-парк в России находится на курорте «Роза Хутор». Его протяженность — 1245 метров. Раньше это было почти секретное место («the stash» — «тайник», «заначка»), не обозначенное на картах. Редкие лыжники и сноубордисты могли обнаружить его случайно между трассами «Горизонт» и «Обер Хутор».



Теперь он доступен всем желающим, добраться до Стеш-парка можно на канатных дорогах «Дриада» и «Дафна». Многие трассы включают в себя участки олимпийских трасс — это частично мужской и женский олимпийский спуск, кросс и другие.



Сейчас линии сноупарка стали шире, они обслуживаются ратраками. Всего здесь три линии разного уровня сложности и около 20 фигур для проездов, трюков и прыжков. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы.

Для фрирайдеров на курорте есть такие трассы, как «Крейзи Хутор», «Юрьев Хутор», «Квартет» — они не обрабатываются снегоуборочной машиной, но оборудованы вешками, маркируются, проверяются службами курорта на предмет возможности спуска и патрулируются спасателями.

Что нового ждет гостей в сезоне 2021–2022? Новинки сезона 2021–2022 — это 3 км новых горнолыжных трасс, два ленточных подъемника (на южном склоне — «Пегас», а на финишной зоне — «Велес») и новый учебный склон. Итого этой зимой гостей ждут 105 км трасс и 32 канатные дороги. На южном склоне хребта Аибга появились две новые трассы — «Календула» («синяя», средней сложности) и «Черника» («красная», сложная). «Календула» проходит прямо по горному хребту на высоте более 1970 метров, с нее открывается живописный вид на южный склон. К новым трассам ведет ленточный подъемник производства компании LST — «Пегас».

Цветочные названия трасс и подъемников неслучайны. «Примула», «Примавера», «Азалия», «Эдельвейс», «Фиалка», «Незабудка», «Крокус», «Вероника», «Календула», «Черника» — все это представители местной флоры, их можно встретить на Кавказском хребте.

Протяженность нового подъемника на южном склоне — 156 метров. «Пегас» — первый подъемник на курорте с галереей для защиты от снега и ветра.

Ленточный подъемник с галереей © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Новая учебная зона со школой инструкторов находится на высоте 970 метров. Склон на этом участке пологий — это удобно и безопасно для обучения и детей, и взрослых. Длина склона — 113 метров, а ширина — около 25–30 метров. Для подъема гостей на учебном склоне установлен второй ленточный подъемник — «Велес».

За десять лет из локального курорта «Роза Хутор» вырос во всесезонный горный курорт мирового класса.