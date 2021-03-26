Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов

Горы занимают от силы треть территории Краснодарского края. При этом туристов они привлекают едва ли не вдвое больше, нежели равнины. Совсем скоро начнется сезон турпоходов, в связи с чем Юга.ру продолжают рассказывать о наиболее достойных покорения краевых вершинах. Первую часть нашего обзора вы можете прочитать тут, а сейчас мы вам расскажем о еще десяти маршрутах, которые порадуют любого ценителя активного отдыха. Большое Псеушхо Для чего покорять эту гору? Чтобы устроить пикник на берегу горного озера. Одна из наиболее высоких точек края из тех, что не являются частью Главного Кавказского хребта — 1100 метров над уровнем моря. Большое Псеушхо венчает гребень хребта Пеус (в переводе с адыгейского — «сидящее у начала»), так что Пеусом эту вершину иногда тоже называют. Гора расположена примерно в 7 км от одноименного аула, и оттуда же стартует самый удобный туристический маршрут на вершину. Как вариант, восхождение можно начать из аулов Малое Псеушхо и Наджиго.

Читайте также: Карты путешествий для походов в горы Краснодарского края

Путь наверх недолгий — около 4 км в одну сторону через старые черкесские сады и по склонам, на которых летом созревают ежевика, малина и голубика. А на пике вы будете вознаграждены прекрасными видами на соседние горы: Кашина (также известна под названиями Лысая и Семиглавая), Шесси, Аутль, Индюк и Два Брата. Рекомендуем совместить восхождение на гору с пикником у горного озера Хыжи, которое находится в 2 км от аула Малое Псеушхо. Только не оставляйте после себя мусор. Черногор Для чего покорять эту гору? Чтобы насладиться одним из лучших видов на Фишт-Оштеновский массив. Черногор (1754 метра) — самая высокая точка одноименного плато, которое соседствует с Лагонаки (примерно 6 км от поселка Отдаленного), однако пользуется куда меньшей популярностью из-за сложного маршрута. Крутой подъем под углом от 35° до 60° могут осилить не все. Кроме того, большую часть пути приходится пробираться через густой лес, состоящий из пихт, тиса и вечнозеленой лавровишни. Плато Черногор также называют «Спящим черкесом». «Черкес» — потому что с определенного ракурса горный рельеф напоминает очертаниями мужчину в папахе. А определение «спящий» внезапно перекликается с исследованиями геологов: плато квалифицировано как потухший вулкан (что весьма нетипично для данной местности) и с 1983 года считается памятником природы.

Покорять гору рекомендуется с конца весны по середину осени. Протяженность пешей части пути составляет 10 км, подъем займет 4–5 часов, однако из-за сложности маршрута есть смысл разбить путешествие на два дня и переночевать на вершине — она пологая. С южной стороны Черногора открывается потрясающий вид на окрестности: Грачевский хребет, горы Шесси, Нагой-Чук, Собор-скала, Сахарная Голова, Фишт, Пшеха-Су и Оштен. А на северном склоне в одной из карстовых воронок плещется небольшое (примерно 68 на 40 метров) озеро Чеше, происхождение которого до сих пор остается загадкой для науки. Аутль Для чего покорять эту гору? Чтобы полюбоваться альпийскими лугами и еще некоторыми неожиданными штуками. Гора Аутль (другое название — Адыг) находится западнее Фишта и озера Хуко. Просто так сюда не попасть — это территория Кавказского заповедника, так что нужно заранее получить пропуск. 1855-метровая (по другим данным, 1851-метровая) вершина с трех сторон обрывается скалами, поэтому наверх ведет только один путь. Точнее, направление: четких троп на горе нет, зато есть сложный рельеф и плотные заросли кустарника.

Несмотря на всё вышеперечисленное, восхождение на Аутль способно подарить много удивительных моментов. По пути вы наверняка встретите развалины черкесского аула и военного госпиталя, превращенного в музей под открытым небом. С вершины видно как морпорт Сочи, так и главные горы Западного Кавказа: Фишт, Ачишхо, Чугуш и так далее. На юге поблескивает горным хрусталем хребет Звезда, а на восточном скальном склоне разбросаны обломки разбившегося во время Великой Отечественной войны американского самолета «Дуглас». На вершине Аутля берут начало сразу несколько рек: Ажу, Хаджико и Хаджуко (смотрите, не перепутайте). А летом сюда часто приходит пастись скот — с точки зрения географии здесь находится едва ли не эталон того, что следует именовать «альпийскими лугами». Фишт Для чего покорять эту гору? Чтобы подняться на главный пик Краснодарского края. Пускай 2867-метровый Фишт и не является самой высокой вершиной края, но звание самой известной оспорить сложно. Гора, включенная в Список природного наследия ЮНЕСКО, привлекает туристов, альпинистов и спелеологов со всей страны. А в безоблачную погоду Фишт отлично виден половине Краснодарского края — от Армавира и Краснодара до Тимашевска и Славянска-на-Кубани. Название в переводе с адыгейского означает «белая голова», и его происхождение очевидно: склоны покрывают два ледника (к слову, самые западные на всем Кавказе), а пик круглый год укутан снегом. Даже в ясные летние дни температура воздуха на отметке 1 тыс. метров не превышает 10 °С. Так что, если вы не являетесь альпинистом-профи и не планируете восхождение в связке, отправляйтесь сюда в июле-сентябре.

На вершину Фишта проложено много маршрутов различных категорий — от любительского 1Б через Большой ледник до сложного 6А по восточному склону. В среднем самый простой подъем и спуск занимают около шести часов. Поэтому рекомендуется начинать поход на самом рассвете. Такой тайминг даст возможность вдоволь налюбоваться альпийскими лугами, многочисленными гротами, водопадами и озерами. Фишт расположен на территории Кавказского биосферного заповедника, и, чтобы подняться на гору, нужно купить билет на кордоне. А главное, в этой местности особенно строго запрещается мусорить и разводить костры. Ахун Для чего покорять эту гору? Чтобы насладиться панорамой Сочи и Адлера с высоты птичьего полета. Гора высотой 663 метра над уровнем моря расположена между ущельями рек Агура и Хоста. Это главная вершина небольшого хребта первой линии, и словосочетание «первая линия» здесь означает то же, что и в туристическом бизнесе — ничем не замутненный вид на море. На вершине возведена 30-метровая смотровая башня из белого известняка в романском стиле. С нее прекрасно видно Черное море, долину гор, Сочи, Адлер, а если воспользоваться биноклем, то и Абхазию.

Но не только смотровая башня делает Ахун одной из главных туристических достопримечательностей сочинских окрестностей. Возле пруда сохранились остатки фундамента средневекового храма. А склоны испещрены многочисленными (более 30 штук) пещерами, одна из которых называется «Чертова нора» и имеет глубину 250 метров. Возможно, именно этот грот древние убыхи считали обиталищем бога Ахуна, в честь которого, по одной из версий, ныне и называется гора. Колдун Для чего покорять эту гору? Чтобы разобраться, способны ли вы чувствовать геомагнитные силы. Гора высотой 440 метров находится в пригороде Новороссийска, поселке Мысхако. Опознать ее легко — по огромным радарным установкам в форме белых полусфер.

Официально вершина именуется так же, как прилегающий поселок, однако народное название Колдун закрепилось за ней давно и надежно. Во-первых, местные жители весьма точно предсказывают по этой горе погоду: если над ней собралась плотная шапка облаков — дождя не миновать. Во-вторых, легенда гласит, что некогда здесь жил шаман, умевший исцелять почти от любой болезни. Так что и сейчас несложно найти тех, кто уверен, что Колдун — сильнейшая геомагнитная зона и что здесь якобы происходит искажение пространства, которое может вызвать у случайного путника перебои с давлением и сердцебиением. Как бы то ни было, добраться до вершины Колдуна не так просто, как может показаться со стороны: склоны весьма круты. Зато наградой станет умиротворяющий вид: окрестности Новороссийска, Абрау-Дюрсо и Геленджика. Кстати, именно по причине такого обзора на Колдуне во время Великой Отечественной велись особенно ожесточенные бои, в память о которых тут установлен обелиск. А у подножия горы можно найти знаменитый «колодец жизни», который был единственным источником пресной воды для воинов-малоземельцев. Сахарная Голова Для чего покорять эту гору? Чтобы полюбоваться громадой Фишта, укутанного белым покрывалом облаков. Сахарная Голова находится в Адлерском районе Сочи недалеко от села Казачий Брод. Название происходит от ее конусовидной формы. Раньше сахар продавали в виде этой геометрической фигуры, а горам, похожим на нее, традиционно давали такие имена. Высота составляет 634 метра над уровнем моря. В 600 метрах от подножия начинается река Большая Херота.

Читайте также: Покоряем Каверзинские водопады и заглядываем в Университетскую пещеру

На вершине можно отыскать развалины древнего религиозного сооружения, местные жители называют его храмом Святого пророка Ильи. Над ним возвели металлическую конструкцию, чтобы сохранить от воздействия окружающей среды и туристов. С храмом соседствует небольшое заброшенное кладбище, захоронения на котором датированы 1930–50 годами. Также некоторые туристы на форумах писали, что где-то рядом находится древний культовый камень. С Сахарной Головы открывается вид на поселки Красная Воля, Каштаны и Каменка, каньон реки Кудепсты, ущелье Ахцу, горы Ахун и Фишт, а также часть Адлера. Индюк Для чего покорять эту гору? Чтобы попробовать себя в скалолазании. Индюк (859 метров) — одна из самых узнаваемых и посещаемых гор Краснодарского края. Для того чтобы увидеть в ее очертаниях сходство с одноименной домашней птицей, нужна очень уж бурная фантазия. Поэтому ученые склонны считать, что топоним произошел от названия племени синдов, которые населяли Закубанье в незапамятные времена. Или, как вариант, от искаженного адыгейского слова «хиникушх» — «гора индусов».

У геологов тоже нет единого мнения о причинах возникновения Индюка. Одни считают, что это часть давно потухшего вулкана. Другие — что это, наоборот, несостоявшийся вулкан, магма внутри которого застыла, так и успев вырваться наружу. Активное посещение горы началось в 1979 году, когда открылось движение по железнодорожной ветке Горячий Ключ — Туапсе. И вскоре выяснилось, что Индюк является идеальным тренировочным полигоном для занятий скалолазанием. Впрочем, покорить вершину можно и обычным туристским ходом — потребуется порядка пяти часов на поход туда и обратно. Особенно приятно это будет делать с середины апреля по конец июня и с начала сентября по конец октября. Два Брата Для чего покорять эту гору? Чтобы за несколько минут побывать сразу на двух вершинах. Древняя легенда гласит, что когда-то в этих местах жили два брата-великана, которые регулярно обижали местных жителей. В конце концов боги прислушались к людским мольбам и превратили безобразников в камень. Так они и стоят рядом, почти близнецы: один высотой 921 метров над уровнем моря, другой — 889.

Читайте также: Маршрут к Большой Фанагорийской пещере

Наряду с Индюком гора Два Брата — одно из главных природных украшений Туапсинского района. С вершин, расстояние между которыми едва ли превышает полкилометра, в безоблачную погоду открывается захватывающий вид на горы Семашхо, Семиглавую и Фишт. Обе смотровые площадки отлично подойдут для пикника или полноценного ночлега с палаткой. Склоны Двух Братьев довольно круты — местами до 60°, поэтому гора пользуется популярностью у альпинистов: по стенам проложено около 20 маршрутов разной степени сложности. Есть и не требующая специального оборудования тропа для новичков — она начинается от села Анастасиевка. На маршруте, который в обе стороны составит порядка 10 км, можно вдоволь налюбоваться ущельем, горной рекой и водопадами. Собер-Баш Для чего покорять эту гору? Чтобы наконец увидеть Мужские Слезы. Еще одна гора, которую в ясный день хорошо видно из краснодарских высоток. Но, в отличие от гиганта Фишта, в случае с 734-метровым Собер-Башем видимость обеспечена его близостью к краевому центру: гора находится всего-то в 63 км, в Северском районе. Очертания у Собер-Баша легко узнаваемые: его вершина плоская (размерами примерно 1000 на 500 метров), так что гора формой напоминает широкую трапецию. С этим, кстати, связана одна из версий происхождения названия — от тюркского «голова собера», представителя савроматских племен, которые носили трапециевидные шлемы.