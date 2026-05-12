Суд арестовал активы подрядчика на 561 млн рублей за срыв реконструкции Шапсугского водохранилища в Адыгее
Шапсугское водохранилище не отремонтировали в срок. Контракт с подрядчиком расторгли, а активы компании арестовали
10 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Арбитражный суд Адыгеи удовлетворил иск прокуратуры региона и наложил арест на имущество подрядной организации, занимавшейся реконструкцией Шапсугского водохранилища. Общая стоимость активов составила 561 млн рублей.
Судебное решение принято в рамках разбирательства о признании недействительными дополнительных соглашений к государственному контракту на проведение реконструкции водохранилища. Заказчиком выступает республиканское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения. Исполнитель — АО «Передвижная механизированная колонна № 38» («ПМК-38») из Кисловодска.
Общая стоимость реконструкции водохранилища по госконтракту составляла 1,4 млрд рублей. Работы должны были быть завершены до конца 2025 года, однако подрядчик не уложился в установленные сроки. Заказчик был вынужден расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
На тот момент подрядная организация успела выполнить работы лишь на 67%. Заказчик потребовал вернуть 386,5 млн рублей — эти средства перечислили в качестве аванса. Кроме того, заказчик начислил проценты за пользование чужими деньгами в 174,4 млн рублей.
Параллельно прокуратура ходатайствовала об аресте активов компании, чтобы обеспечить возврат этих средств.
В итоге Арбитражный суд Адыгеи постановил:
- наложить арест (без ограничения права пользования) на все движимое и недвижимое имущество АО «ПМК-38», включая деньги на банковских счетах и будущие поступления — в пределах суммы иска;
- запретить Росреестру проводить кадастровый учет и регистрацию прав в отношении недвижимости ответчика;
- запретить МВД и Министерству сельского хозяйства Ставропольского края (которое осуществляет контроль за техническим состоянием и эксплуатацией техники) совершать любые регистрационные действия с транспортом, самоходными машинами и иной техникой, принадлежащей ответчику.
Напомним, о необходимости реконструкции Шапсугского водохранилища говорили еще в 2006 году. В 2023 году власти Адыгеи заявили о поиске подрядчика, на ремонт тогда планировали потратить 1,4 млрд рублей.
Шапсугское водохранилище построили в 1939-1952 годах в устьевой части реки Афипс. Регулирует паводковый сток реки, а также защищает низовья реки Кубань от наводнений. Также воду активно используются для орошения сельхозкультур. На юго-востоке имеется небольшой залив. Дно местами подвержено сильному заилению.
