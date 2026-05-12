Суд арестовал активы подрядчика на 561 млн рублей за срыв реконструкции Шапсугского водохранилища в Адыгее

Шапсугское водохранилище не отремонтировали в срок. Контракт с подрядчиком расторгли, а активы компании арестовали

Судебное решение принято в рамках разбирательства о признании недействительными дополнительных соглашений к государственному контракту на проведение реконструкции водохранилища. Заказчиком выступает республиканское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения. Исполнитель — АО «Передвижная механизированная колонна № 38» («ПМК-38») из Кисловодска.

10 мая «Коммерсантъ» сообщил , что Арбитражный суд Адыгеи удовлетворил иск прокуратуры региона и наложил арест на имущество подрядной организации, занимавшейся реконструкцией Шапсугского водохранилища. Общая стоимость активов составила 561 млн рублей.

Общая стоимость реконструкции водохранилища по госконтракту составляла 1,4 млрд рублей. Работы должны были быть завершены до конца 2025 года, однако подрядчик не уложился в установленные сроки. Заказчик был вынужден расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

На тот момент подрядная организация успела выполнить работы лишь на 67%. Заказчик потребовал вернуть 386,5 млн рублей — эти средства перечислили в качестве аванса. Кроме того, заказчик начислил проценты за пользование чужими деньгами в 174,4 млн рублей.

Параллельно прокуратура ходатайствовала об аресте активов компании, чтобы обеспечить возврат этих средств.

В итоге Арбитражный суд Адыгеи постановил:

наложить арест (без ограничения права пользования) на все движимое и недвижимое имущество АО «ПМК-38», включая деньги на банковских счетах и будущие поступления — в пределах суммы иска;

запретить Росреестру проводить кадастровый учет и регистрацию прав в отношении недвижимости ответчика;

запретить МВД и Министерству сельского хозяйства Ставропольского края (которое осуществляет контроль за техническим состоянием и эксплуатацией техники) совершать любые регистрационные действия с транспортом, самоходными машинами и иной техникой, принадлежащей ответчику.

Напомним, о необходимости реконструкции Шапсугского водохранилища говорили еще в 2006 году. В 2023 году власти Адыгеи заявили о поиске подрядчика, на ремонт тогда планировали потратить 1,4 млрд рублей.

Шапсугское водохранилище построили в 1939-1952 годах в устьевой части реки Афипс. Регулирует паводковый сток реки, а также защищает низовья реки Кубань от наводнений. Также воду активно используются для орошения сельхозкультур. На юго-востоке имеется небольшой залив. Дно местами подвержено сильному заилению.