В Краснодаре почти 300 адресов на три ночи останутся без света

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о ночных отключениях электричества. Ограничения будут действовать с 12 по 15 мая

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 12 по 15 мая в городе отключат электричество в многоэтажках, коммерческих и социальных объектах. Власти заявили, что это связано с ремонтом «в рамках подготовки к сезону высоких температур».

График отключений:

  • с 23:00 12 мая до 6:00 13 мая;
  • с 23:00 13 мая до 6:00 14 мая;
  • с 23:00 14 мая до 6:00 15 мая.

Без воды на четыре ночи:

Где отключат свет?

  • улица 40-летия Победы, 32–50, 52, 52/3, 54, 56, 58, 60, 78–102, 108, 116–142, 118, 144, 144/1, 146;
  • улица Автомобильная, 13;
  • улица Агрохимическая, 113, 118, 134, 136/1, 138;
  • улица Агрохимическая/Гомельская, 116/1;
  • улица Армавирская, 29, 37, 60;
  • проезд Армавирский, 1–16;
  • бульвар Интернациональный, 110/4;
  • улица Гаврилова, 88;
  • улица Гаражная;
  • улица Гомельская, 3/1;
  • улица Декабристов, 1–5;
  • улица Домбайская, 6, 6/1, 6/2;
  • улица Достоевского, 4, 86, 89–125;
  • улица Дунаевского, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 21б, 22, 22а, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 31;
  • улица Есенина, 82, 82/1–6, 84а, 84б, 84в, 84г, 86, 94, 98, 106, 108/5, 110, 127/2, 129, 129/5, 129/7, 129/8, 131, 133, 135, 137, 141, 149, 151;
  • улица Жигуленко, 3 корп. 1, 4, 5 корп. 1–2, 30 корп. 1–6;
  • улица Зиповская, 5/3, 8;
  • улица Клиническая, 46–66, 59–81;
  • улица Коллективная, 15–21, 19–43, 24–50, 43–58, 45–91, 52–90;
  • улица Коммунаров, 217;
  • улица Корякина, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3;
  • улица Красная, 176;
  • улица Краснофлотская, 11–29, 18–34, 67–85, 68–88;
  • улица Красных Зорь, 2/1, 3–15, 9/1, 23;
  • улица Московская, 1, 2, 2/2, 6–28, 32, 33г, 34–36, 59, 61, 83, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 116/1, 116/2, 122, 126, 128, 129, 131, 137, 142, 146, 148/1, 152, 154 корп. 1, 2, 158, 158 корп. 1–9, 160а;
  • улица Мусоргского, 1, 1/4, 8;
  • улица Некрасова, 111–129, 152–170;
  • улица Островского, 1–7, 42–60, 61–83;
  • улица Петра Метальникова, 3/1, 5/1, 5 корп. 2, корп. 3, 13, 26, 28, 31;
  • улица Прокофьева, 3, 4, 16, 27, 29, 33, 35;
  • улица Рахманинова, 3, 21а, 21б, 22, 22а, 22б, 23, 24, 25, 25/1, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36;
  • улица Российская, 67, 71, 72, 73, 74, 79/3 корп. 1, 2, 144/1, 257а, 267, 267 корп. 1–5, 267 лит. 9–11, 267;
  • улица Ростовская, 3–23, 27–39;
  • улица Солнечная, 12а;
  • улица Суздальская, 9, 20;
  • улица Тополиная, 23, 30, 32, 40 корп. 1–3, 46 корп. 1, 2, 48 корп. 1, 2;
  • улица Чернышевского, 4, 5, 23–41, 26–40, 79–103, 114–146;
  • улица Шаляпина, 31 (а, б, в), 32/1, 33/2 литеры а и б.

Как писали Юга.ру, Минстрой РФ планирует взыскивать долги за ЖКУ онлайн.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодаре почти 300 адресов на три ночи останутся без света
ФК «Краснодар» уступил лидерство «Зениту»
В Туапсе 9 мая детей привлекли к уборке мазута у скалы Киселева. Они работали без масок и футболок
ЕС ввел санкции против лагерей Кубани и Крыма. В списке — «Орлёнок», «Смена» и «Алые паруса»
Без воды на четыре ночи: массовые отключения затронут Музыкальный микрорайон и центр Краснодара
В Краснодаре подъезды к Тургеневскому мосту отремонтируют к лету: какие еще дороги починят?

Лента новостей

Реклама на сайте