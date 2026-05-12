В Краснодаре почти 300 адресов на три ночи останутся без света
Власти Краснодара рассказали о ночных отключениях электричества. Ограничения будут действовать с 12 по 15 мая
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 12 по 15 мая в городе отключат электричество в многоэтажках, коммерческих и социальных объектах. Власти заявили, что это связано с ремонтом «в рамках подготовки к сезону высоких температур».
График отключений:
- с 23:00 12 мая до 6:00 13 мая;
- с 23:00 13 мая до 6:00 14 мая;
- с 23:00 14 мая до 6:00 15 мая.
Где отключат свет?
- улица 40-летия Победы, 32–50, 52, 52/3, 54, 56, 58, 60, 78–102, 108, 116–142, 118, 144, 144/1, 146;
- улица Автомобильная, 13;
- улица Агрохимическая, 113, 118, 134, 136/1, 138;
- улица Агрохимическая/Гомельская, 116/1;
- улица Армавирская, 29, 37, 60;
- проезд Армавирский, 1–16;
- бульвар Интернациональный, 110/4;
- улица Гаврилова, 88;
- улица Гаражная;
- улица Гомельская, 3/1;
- улица Декабристов, 1–5;
- улица Домбайская, 6, 6/1, 6/2;
- улица Достоевского, 4, 86, 89–125;
- улица Дунаевского, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 21б, 22, 22а, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 31;
- улица Есенина, 82, 82/1–6, 84а, 84б, 84в, 84г, 86, 94, 98, 106, 108/5, 110, 127/2, 129, 129/5, 129/7, 129/8, 131, 133, 135, 137, 141, 149, 151;
- улица Жигуленко, 3 корп. 1, 4, 5 корп. 1–2, 30 корп. 1–6;
- улица Зиповская, 5/3, 8;
- улица Клиническая, 46–66, 59–81;
- улица Коллективная, 15–21, 19–43, 24–50, 43–58, 45–91, 52–90;
- улица Коммунаров, 217;
- улица Корякина, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3;
- улица Красная, 176;
- улица Краснофлотская, 11–29, 18–34, 67–85, 68–88;
- улица Красных Зорь, 2/1, 3–15, 9/1, 23;
- улица Московская, 1, 2, 2/2, 6–28, 32, 33г, 34–36, 59, 61, 83, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 116/1, 116/2, 122, 126, 128, 129, 131, 137, 142, 146, 148/1, 152, 154 корп. 1, 2, 158, 158 корп. 1–9, 160а;
- улица Мусоргского, 1, 1/4, 8;
- улица Некрасова, 111–129, 152–170;
- улица Островского, 1–7, 42–60, 61–83;
- улица Петра Метальникова, 3/1, 5/1, 5 корп. 2, корп. 3, 13, 26, 28, 31;
- улица Прокофьева, 3, 4, 16, 27, 29, 33, 35;
- улица Рахманинова, 3, 21а, 21б, 22, 22а, 22б, 23, 24, 25, 25/1, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36;
- улица Российская, 67, 71, 72, 73, 74, 79/3 корп. 1, 2, 144/1, 257а, 267, 267 корп. 1–5, 267 лит. 9–11, 267;
- улица Ростовская, 3–23, 27–39;
- улица Солнечная, 12а;
- улица Суздальская, 9, 20;
- улица Тополиная, 23, 30, 32, 40 корп. 1–3, 46 корп. 1, 2, 48 корп. 1, 2;
- улица Чернышевского, 4, 5, 23–41, 26–40, 79–103, 114–146;
- улица Шаляпина, 31 (а, б, в), 32/1, 33/2 литеры а и б.
