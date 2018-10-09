Захарова предложила бить футболистов стульями за плохую игру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 октября прокомментировала инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а своё», — написала Захарова в своем фейсбуке.

Также она возмутилась, что некоторые СМИ неправильно трактовали ее слова, когда написали, что она «предложила бить футболистов за плохую игру».

Как сообщали Юга.ру, 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев устроили дебош в столичном кафе и избили чиновника. Спортсмены вели себя шумно, и один из посетителей сделал им замечание. В ответ на это футболисты стали избивать мужчину и бросать в него стулья. Пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что Мамаев и Кокорин участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала. По факту избиения завели уголовное дело.

Правоохранительные органы Москвы вызвали Мамаева и Кокорина на допрос.