Захарова предложила бить футболистов стульями за плохую игру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 октября прокомментировала инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а своё», — написала Захарова в своем фейсбуке.
Также она возмутилась, что некоторые СМИ неправильно трактовали ее слова, когда написали, что она «предложила бить футболистов за плохую игру».
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Как сообщали Юга.ру, 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев устроили дебош в столичном кафе и избили чиновника. Спортсмены вели себя шумно, и один из посетителей сделал им замечание. В ответ на это футболисты стали избивать мужчину и бросать в него стулья.
Пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Позже стало известно, что Мамаев и Кокорин участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала. По факту избиения завели уголовное дело.
Правоохранительные органы Москвы вызвали Мамаева и Кокорина на допрос.
Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о намерениях разорвать контракт с Павлом Мамаевым. «Зенит» не посчитал необходимым говорить о наказании Александра Кокорина.
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