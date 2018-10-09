Жириновский: Мамаева и Кокорина нужно не в тюрьму сажать, а отправлять в Сирию обучать местных детишек

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский 9 октября высказался о дебошах с участием футболистов Мамаева и Кокорина

Об этом политик написал у себя в телеграм-канале.

«В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму — так мы просто потеряем хороших игроков — наказание для них должно быть нестандартным. Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», — сказано в посте.

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Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября футболист «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками потасовки в кафе Москвы. В драке пострадали два сотрудника Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что Мамаев и Кокорин за час до инцидента в кафе избили водителя телеведущей Первого канала. По факту произошедшего также возбудили уголовное дело.

Инциденты прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и представители Российской премьер-лиги.