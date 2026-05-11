В Краснодаре подъезды к Тургеневскому мосту отремонтируют к лету: какие еще дороги починят?

Краснодарский край

  © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/7533
10 мая мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в городе стартовали ремонтные работы на трех участках дорог. Специалисты обновят дорожное полотно, тротуары, прилегающую территорию, а также установят новые знаки и нанесут разметку.

Какие улицы отремонтируют?

  • Атарбекова — от Тургенева до Герцена (1,1 км);
  • Тенистую — от Российской до Комарова (около 600 м);
  • Красина — от Кубанской Набережной до дома № 16 (порядка 500 м).

В Краснодаре на Тургеневском мосту в середине мая изменят схему движения:

Всего в 2026 году хотят привести в порядок 15 дорог. На шести из них работы уже завершили: это улицы Дзержинского, Циолковского, Кожевенная, Воронежская, Обрывная и переулок Петровский.

Также Евгений Наумов рассказал, что ремонт подъездов к Тургеневскому мосту завершат к началу лета. Напомним, что эти работы едва не оказались под угрозой срыва. В марте их пришлось отложить: определение поставщика по контракту внезапно отменили. На ремонт заездов на мост с двух сторон (от дома № 15 по улице Тургенева до моста и далее до трассы А-146) планировали выделить 85,3 млн рублей.

По словам главы города, к 1 сентября в Краснодаре обновят трамвайный переезд на пересечении улиц Мира и Коммунаров, а также улицы Красную и Краснодарскую в поселке Лазурном. Помимо этого, власти планируют начать реконструкцию улицы Бершанской и Аэропортовского проезда.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 мая ограничат движение по улице Командорской. Ремонт затянется на все лето.

