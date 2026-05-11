В Краснодаре подъезды к Тургеневскому мосту отремонтируют к лету: какие еще дороги починят?
10 мая мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в городе стартовали ремонтные работы на трех участках дорог. Специалисты обновят дорожное полотно, тротуары, прилегающую территорию, а также установят новые знаки и нанесут разметку.
Какие улицы отремонтируют?
- Атарбекова — от Тургенева до Герцена (1,1 км);
- Тенистую — от Российской до Комарова (около 600 м);
- Красина — от Кубанской Набережной до дома № 16 (порядка 500 м).
Всего в 2026 году хотят привести в порядок 15 дорог. На шести из них работы уже завершили: это улицы Дзержинского, Циолковского, Кожевенная, Воронежская, Обрывная и переулок Петровский.
Также Евгений Наумов рассказал, что ремонт подъездов к Тургеневскому мосту завершат к началу лета. Напомним, что эти работы едва не оказались под угрозой срыва. В марте их пришлось отложить: определение поставщика по контракту внезапно отменили. На ремонт заездов на мост с двух сторон (от дома № 15 по улице Тургенева до моста и далее до трассы А-146) планировали выделить 85,3 млн рублей.
По словам главы города, к 1 сентября в Краснодаре обновят трамвайный переезд на пересечении улиц Мира и Коммунаров, а также улицы Красную и Краснодарскую в поселке Лазурном. Помимо этого, власти планируют начать реконструкцию улицы Бершанской и Аэропортовского проезда.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 мая ограничат движение по улице Командорской. Ремонт затянется на все лето.