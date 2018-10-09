Против лидера «Краснодар» не сдюжил. Хороший урок на перерыв

7 октября матч «Зенит» — «Краснодар» завершился со счетом 2:1.

Алексей Андронов

Спортивный журналист Алексей Андронов специально для портала Юга.ру анализирует ход игры, комментирует решения тренера и озвучивает ожидания от нескольких ближайших матчей с участием краснодарского клуба.

— Понимаю, что все «заряжены» темой новых похождений Александра Кокорина и Павла Мамаева. Но ничем не помогу — здесь мы говорим о футболе. В нем в матче «Зенит» — «Краснодар», кстати, оба были довольно заметны. И (в том числе) сформировали результат. Один своим выходом на замену спутал карты «Краснодару», который вдруг стал раскрывать сопернику зоны в опасных сегментах поля. Другой хладнокровно пробил пенальти. На этом о них — все. Доведется еще — напишем. «Краснодар» при Мусаеве уже обыгрывал «Зенит» на его поле. В апреле. Нет смысла вспоминать, что тогда петербуржцы агонизировали под руководством растерявшего все рычаги управления чем-либо в команде Роберто Манчини. Это не так важно. Мне кажется, тогда от «Краснодара» ждали меньшего и ему это помогло.

На новый матч «быки» вышли довольно зажатыми и быстро позволили «Зениту» приступить к осаде ворот Крицюка. Потом пришли в себя и стали огрызаться. Сожалеть о нереализованных моментах в первом тайме могут и те и другие, и это будет справедливо. Но судьба матча была решена после перерыва. И мне кажется, тут немного замешкался тренерский штаб «Краснодара». Семак выпустил Кокорина вместо Ерохина — это совершенно разные игроки, с разным функционалом. И показалось, что ответственные за опеку Ерохина (кстати, бывшего игрока «Краснодара») все время искали его на поле и не могли разобраться, что теперь делать. Первый гол «Зенита», выражаясь покерным языком, — хорошее использование сильной карты. Дзюба умеет и открываться, и бить головой. Защищаться против него можно, но делать это нужно плотно. Плотности не было. 1:0.

Во втором голе плотность не просто отсутствует — «Краснодар» играет в защитный антифутбол. Куда подевался четвертый игрок обороны — не разберешь и на повторах. Роберт Мак, как говорят в таких случаях футболисты, мог и закурить, и выпить чашечку кофе, и все равно бы успел пробить. Пробил, кстати, так, что чуть не порвал сетку. Не имею права лезть в тренерскую кухню и давать советы, потому просто расскажу историю. Видел ее своими глазами на сборах. Тренер (имя неважно) сознательно изымал из оборонительной линии одного защитника и заставлял троих (обычно его команда играла с четырьмя) отражать атаки. Не 5 и не 10 минут. Долго. Настойчиво. Ежедневно. Такая история, вдруг пригодится. Тут должен быть смайлик, но не уверен, что найду верный. Мог ли «Краснодар» не проиграть? Легко. «Зенит» сейчас совсем не образец игры в обороне, и моменты были. Чудовищное по своей сути «застревание» Дриусси, сорванный искусственный офсайд — но голом это не закончилось, был просто опасный удар Мамаева в дальний угол. Невезение — было. Закономерность результата — тоже.

Еще один аспект, который, как мне кажется, не был учтен в достаточной степени, — настроение «Зенита». Оно очень испортилось после Махачкалы и Копенгагена. Команду «встряхнуло». А «быки» немного засиделись в «теплой ванне». С точки зрения турнирных перспектив, поражение обидное, но никак не смертельное. Разумеется, «Зенит» потеряет еще более шести очков, да и ответная игра в запасе есть. Сейчас важно правильно отреагировать на поражение, переварить его. Пауза на игры сборных — даже кстати. Из шести следующих матчей (с учетом Лиги Европы) четыре будут домашними. Тяжелый выезд к ЦСКА обещает быть очень интересным. Пожалуй, это ключевая игра ближайшего отрезка.