ЕС ввел санкции против лагерей Кубани и Крыма. В списке — «Орлёнок», «Смена» и «Алые паруса»

11 мая пресс-служба Совета Европейского оюза сообщила о введении новых санкций в отношении 16 физических лиц и семи организаций. В список внесли детские центры «Орлёнок» (Туапсинский район) и «Смена» (поселок Сукко, Анапа) в Краснодарском крае, а также «Алые паруса» (Евпатория) в Крыму.



Санкции также ввели в отношении расположенных на территории Крыма центра ДОСААФ (Севастополь), филиала Нахимовского военно-морского училища и военно-патриотического клуба «Патриот». В ЕС заявили, что все эти организации «реализуют программы по пророссийской индоктринации украинских детей, в том числе посредством патриотических мероприятий, идеологического воспитания и военно-спортивных занятий».