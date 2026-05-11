ЕС ввел санкции против лагерей Кубани и Крыма. В списке — «Орлёнок», «Смена» и «Алые паруса»
Евросоюз и Великобритания расширили антироссийский санкционный список. В него вошли детские лагеря Кубани и Крыма
11 мая пресс-служба Совета Европейского оюза сообщила о введении новых санкций в отношении 16 физических лиц и семи организаций. В список внесли детские центры «Орлёнок» (Туапсинский район) и «Смена» (поселок Сукко, Анапа) в Краснодарском крае, а также «Алые паруса» (Евпатория) в Крыму.
Санкции также ввели в отношении расположенных на территории Крыма центра ДОСААФ (Севастополь), филиала Нахимовского военно-морского училища и военно-патриотического клуба «Патриот». В ЕС заявили, что все эти организации «реализуют программы по пророссийской индоктринации украинских детей, в том числе посредством патриотических мероприятий, идеологического воспитания и военно-спортивных занятий».
В отношении руководителей этих организаций ввели персональные санкции, включающие запрет на въезд на территорию Евросоюза.
Помимо этого, 11 мая Великобритания расширила санкционный список. В него также попали детские и оздоровительные объекты в Крыму — санаторий «Здравница», детский центр «Алые паруса», пансионат «Радуга», детский лагерь «Арт-Квест», молодежный центр «Ак Барс», пансионат «Россия», курортное объединение «Солнечная Таврика» и лагерь имени Казакевича.
