Форвард «Краснодара» Смолов попал в топ-10 дорогих игроков РФПЛ. Он зарабатывает 17 млн рублей в месяц
Портал Sports.ru опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Российской футбольной премьер-лиги
Рейтинг был составлен на основе данных, полученных от инсайдеров футбольного рынка: руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих спортсменов. В списке указан гарантированный годовой доход, включающий зарплату и подписной бонус. Не учитывались премиальные, начисляемые по результатам выступлений.
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Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России стал полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, который получает 5 млн евро в год. На втором месте защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 млн), следом идет защитник «Зенита» Бранислав Иванович (4,1 млн).
В топ-10 попали хавбек «Локо» Мануэл Фернандеш (4 место, 3,8 млн), игроки «Спартака» Куинси Промес (5 место, 3,8 млн) и Луис Адриано (7 место, 3,5 млн), футболисты «Зенита» Александр Кокорин (8 место, 3,3 млн) и Доменико Кришито (9 место, 3 млн), а также выступающий за тульский «Арсенал» Артем Дзюба (6 место, 3,6 млн). Десятку замыкает нападающий «Краснодара» Федор Смолов (2,9 млн).
Всего в рейтинг включили 68 футболистов российских клубов. В него попали еще пять игроков «Краснодара»: Олег Шатов (19 место, 2,5 млн), Павел Мамаев и Андреас Гранквист (21-22 место, 2,4 млн), Шарль Каборе (39 место, 2 млн), Маурисо Перейра (61 место, 1,7 млн).
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В списке всего один представитель «Ростова» — полузащитник Артур Юсупов, занимающий 37-е место с зарплатой 2 млн евро. В таблицу не попал ни один представитель грозненского «Ахмата».
Отмечается, что Олег Шатов, в феврале арендованный черно-зелеными у «Зенита», сам доплатил питерскому клубу за саму возможность аренды. В «Краснодаре» хавбек получает около 70 тыс. евро в месяц.
Напомним, в феврале стало известно, что Федора Смолова обманули на 200 млн рублей при покупке квартиры в Москве. Представитель спортсмена позже заявил, что футболисту вернули все деньги.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в рейтинг самых дорогих игроков РФПЛ попали восемь футболистов «Краснодара». Помимо Смолова, Мамаева, Гранквиста, Каборе и Перейры, в списке были Ари, Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский, которые до конца сезона-2016/17 покинули команду.
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