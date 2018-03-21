Форвард «Краснодара» Смолов попал в топ-10 дорогих игроков РФПЛ. Он зарабатывает 17 млн рублей в месяц

Портал Sports.ru опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Российской футбольной премьер-лиги

Рейтинг был составлен на основе данных, полученных от инсайдеров футбольного рынка: руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих спортсменов. В списке указан гарантированный годовой доход, включающий зарплату и подписной бонус. Не учитывались премиальные, начисляемые по результатам выступлений.

Всего в рейтинг включили 68 футболистов российских клубов. В него попали еще пять игроков «Краснодара»: Олег Шатов (19 место, 2,5 млн), Павел Мамаев и Андреас Гранквист (21-22 место, 2,4 млн), Шарль Каборе (39 место, 2 млн), Маурисо Перейра (61 место, 1,7 млн).

В топ-10 попали хавбек «Локо» Мануэл Фернандеш (4 место, 3,8 млн), игроки «Спартака» Куинси Промес (5 место, 3,8 млн) и Луис Адриано (7 место, 3,5 млн), футболисты «Зенита» Александр Кокорин (8 место, 3,3 млн) и Доменико Кришито (9 место, 3 млн), а также выступающий за тульский «Арсенал» Артем Дзюба (6 место, 3,6 млн). Десятку замыкает нападающий «Краснодара» Федор Смолов (2,9 млн).

Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России стал полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, который получает 5 млн евро в год. На втором месте защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 млн), следом идет защитник «Зенита» Бранислав Иванович (4,1 млн).

В списке всего один представитель «Ростова» — полузащитник Артур Юсупов, занимающий 37-е место с зарплатой 2 млн евро. В таблицу не попал ни один представитель грозненского «Ахмата».

Отмечается, что Олег Шатов, в феврале арендованный черно-зелеными у «Зенита», сам доплатил питерскому клубу за саму возможность аренды. В «Краснодаре» хавбек получает около 70 тыс. евро в месяц.

Напомним, в феврале стало известно, что Федора Смолова обманули на 200 млн рублей при покупке квартиры в Москве. Представитель спортсмена позже заявил, что футболисту вернули все деньги.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в рейтинг самых дорогих игроков РФПЛ попали восемь футболистов «Краснодара». Помимо Смолова, Мамаева, Гранквиста, Каборе и Перейры, в списке были Ари, Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский, которые до конца сезона-2016/17 покинули команду.