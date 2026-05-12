Свет на Кубани стал дороже, чем в Крыму и на Дону: итоги рейтинга 2026 года

Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году

12 мая агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности электроэнергии в 2026 году. Краснодарский край оказался на 70-м месте.



По данным исследования, в марте 2026 года стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления на Кубани составила 747 рублей за 100 кВт⋅ч. С декабря 2025 года тариф вырос на 1,6%.

Читайте также: В Краснодаре почти 300 адресов на три ночи останутся без света

Соседняя Республика Адыгея опустилась в рейтинге еще ниже — регион занял 82-ю строчку (747 рублей за 100 кВт⋅ч). Ставропольский край оказался на 78-м месте (710 рублей за 100 кВт⋅ч), Ростовская область — на 58-м месте (599 рублей за 100 кВт⋅ч), а Крым — на 42-м месте (490 рублей за 100 кВт⋅ч).

Исследование подготовил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных ЕМИСС, Росстата и региональных поставщиков электроэнергии.



Позиция региона в рейтинге определялась соотношением средних доходов населения и стоимости электроэнергии. Аналитики подсчитали, какой объем ресурса жители разных субъектов могут оплатить на одну среднемесячную зарплату.