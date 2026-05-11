ФК «Краснодар» уступил лидерство «Зениту»

Футбольный клуб «Краснодар» 11 мая уступил в Москве «Динамо» со счетом 1:2.

Первыми забили «быки» — на 32-й минуте Диего Коста головой замкнул навес Эдуарда Сперцяна со штрафного.

Однако в самом начале второго тайма динамовцы сравняли счет — это на 48-й минуте сделал Константин Тюкавин после прострела Хуана Касереса.

У «Краснодара» после этого было несколько возможностей снова выйти вперед: хорошие возможности забить упустили Витор Тормена, Кевин Ленини и Хуан Боселли, а гол Никиты Кривцова отменили из-за офсайда.

В итоге на 3-й добавленной минуте нападающий москвичей Иван Сергеев (который, по интересному совпадению, отмечает день рождения 11 мая) принес своей команде победу ударом из левого угла штрафной.

Единственный конкурент краснодарцев в борьбе за золотые медали, «Зенит», свой матч выиграл днем ранее — 3:1 у «Сочи». И теперь за один тур до конца чемпионата петербуржцы опережают «быков» на 2 очка. Вернуть себе первое место «Краснодар» сможет только в одном случае — если в последнем туре выиграет дома у «Оренбурга», а «Зенит» при этом проиграет на выезде «Ростову». Оба матча начнутся одновременно — в 18:00 17 мая.