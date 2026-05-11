В Туапсе 9 мая детей привлекли к уборке мазута у скалы Киселева. Они работали без масок и футболок

Телеграм-канал «Мой Туапсе» опубликовал видео, снятое 9 мая у скалы Киселева в Туапсинском районе. По словам автора ролика, местные жители и ученики школы № 8 вышли на уборку мазута. На кадрах видно, как дети в строительных перчатках перебирают камни на пляже, собирая остатки нефтепродуктов. Некоторые из них работали без футболок. Кто именно привлек несовершеннолетних к ликвидации последствий разлива — неизвестно. Жители отреагировали на происходящее в соцсетях:

Также ситуацию прокомментировал эколог Георгий Каваносян в своем телеграм-канале. Он отметил, что детей нельзя допускать к работе с нефтепродуктам, так как эти вещества очень токсичны.

«Сегодня видел посты, что накануне школьники участвовали в уборке пляжа. Могу сказать только одно: так делать не нужно. Нефтепродукты очень токсичны, и детям их убирать ни в коем случае нельзя», — написал он.



Напомним, что в январе 2025 года в Анапе погиб 17-летний студент техникума, участвовавший в уборке мазута. В соцсетях уверяли, что он надышался испарениями. Однако заместитель президента Российской академии образования и эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что парень умер из-за переутомления.