«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный «Краснодар» уступил «Зениту» на арене в Санкт-Петербурге

В матче 10-го тура чемпионата России «быкам» не удалось одержать победу. Первый тайм закончился ничьей, но во втором бело-голубые смогли забить в ворота соперников два мяча. Артем Дзюба открыл счет на 50-й минуте, а удвоить его смог через 15 минут Роберт Мак.

За девять минут до окончания основного времени матча ответный гол в ворота питерцев забил Павел Мамаев, но отыграться краснодарцы уже не смогли.

Помимо болельщиков на «Зенит-Арене», черно-зеленых поддерживали и дома: в амфитеатре парка «Краснодар» собрался аншлаг.

В следующем туре первенства РПЛ — 21 октября — к «Краснодару» приедет грозненский «Ахмат», который несколькими часами ранее одержал победу над «Анжи».

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