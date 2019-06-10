Почему дело Ивана Голунова — наше общее дело и о чем пишет журналист, за свободу которого нужно бороться

Полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова 6 июня. Его обвиняют в том, что он собирался распространять наркотики. Мы считаем, что журналиста преследуют за его профессиональную деятельность, рассматриваем, что вызывает вопросы в его деле, и рассказываем о некоторых текстах Голунова.

Кто такой Иван Голунов До «Медузы» 36-летний Иван Голунов работал в Slon.ru (позже переименованном в Republic), Forbes, «Ведомостях», РБК и на телеканале «Дождь». Он специализируется на расследованиях о коррупции и злоупотреблениях власти. Многие резонансные тексты Голунова посвящены деятельности московских чиновников и связанному с ними бизнесу. Полиция, задержавшая журналиста на Цветном бульваре, утверждает, что у него при себе были наркотики (около 4 граммов метилэфедрона), а также что позднее у него дома нашли более 5 граммов кокаина. Голунов отрицает свою вину, настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили. Во время его задержания были допущены нарушения: к нему долгое время не пускали адвоката, а также применили насилие и не давали спать и есть.

Что не так с делом Голунова На сайте московского управления МВД опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы находящейся в квартире Голунова, но после возмущения коллег, бывавших у него дома, полицейские были вынуждены признать это ошибкой и начать служебную проверку. Днем 8 июня журналисту предъявили обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере (ст. 228.1). С 6 июня и по сей день в Москве и других регионах России проходят одиночные пикеты журналистов и не только в поддержку Ивана Голунова. Акции проходили и у здания Никулинского суда, который вечером в субботу выносил решение о мере пресечения по этому делу. Следствие и прокуратура требовали отправить журналиста в СИЗО, однако его поместили под домашний арест на два месяца.

Коллеги Голунова и юристы считают, что многое вызывает сомнения в обоснованности и объективности уголовного дела. Полицейские Западного административного округа задержали журналиста на территории другого округа, полиция заявляет, что не знала, где и кем он работает, в нарушение 48-й статьи Конституции России к нему не допустили адвоката сразу после задержания, ему не дали позвонить родным.



О других вопросах к следствию пишет издание РБК: протокол задержания Голунова был составлен спустя много часов после произошедшего;

понятой, присутствовавший при задержании, был знаком с полицейскими;

химико-биологическая экспертиза была проведена только спустя 48 часов после задержания: полицейские сразу не сделали смывы с рук, срезы ногтевых пластин и анализы волос, которые могли бы подтвердить или опровергнуть, принимал ли Иван наркотики (а когда сделали, никаких следов наркотиков не нашли);

полицейские отступили от прописанной процедуры обыска квартиры Голунова, а придя в нее, якобы сразу нашли наркотики, не перерывая весь дом.

Что не так со статьей 228 Эксперты полагают, что в России существует практика злоупотребления ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), во многом связанная с «палочной системой» — ситуацией, когда полицейские должны за отчетный период отчитаться о выявлении и раскрытии определенного количества преступлений по определенным статьям. Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге обращал внимание на то, что по состоянию на конец 2016 года 26% человек, находящихся в исправительных колониях, отбывали наказание по статьям, связанным с наркотиками. В этом исследовании также показывается, что чаще всего полиция изымает ровно столько, сколько нужно для возбуждения уголовного дела (например, 2,6 грамма героина, а не 2,4 грамма). Одно из громких дел последних лет, вызывающих подозрения в законности действий сотрудников правоохранительных органов, — осуждение на четыре года чеченского правозащитника Оюба Титиева. Он утверждал, что ему подкинули в машину пакет с марихуаной, а в материалах дела были замечены нестыковки и процессуальные нарушения. Юга.ру пишут о случаях, когда полицейские занимаются манипуляциями с наркотиками. Так, в мае в Краснодаре суд признал виновным в подбрасывании запрещенных веществ сотрудника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Краснодару. Его отправили в колонию на 13 лет. В марте в колонию на 11 лет отправили трех краснодарских полицейских, которые дали краснодарцу партию амфетамина, чтобы шантажировать его покупателей. В феврале в Ростове предъявили обвинение трем полицейским, которые в подвале пытали местных жителей, требуя признаться в хранении наркотиков. В 2016 году в Сочи полицейские продавали наркотики, чтобы повышать показатели своей работы.

Реакция общества Когда стало известно о задержании Голунова, журналисты многих российских изданий стали заявлять о его поддержке. «Медуза» выразила уверенность в невиновности своего журналиста и сообщила, что планирует раскрыть организаторов уголовного дела. Издание сообщило, что корреспонденту угрожали в связи с подготовкой публикации материала. Независимые СМИ со всей страны и профессиональные объединения потребовали открытого расследования, тщательной проверки обстоятельств расследования и выяснения. Беспокойство выразили международные организации, включая Международный комитет защиты журналистов и Amnesty International. В поддержку корреспондента «Медузы» и с осуждением его задержания выступили многие известные люди. Среди них — музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Оксимирон, Роман Билык, Андрей Макаревич, режиссер Андрей Звягинцев, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский. С речью в поддержку журналиста на открытии фестиваля «Кинотавр» в Сочи выступил Константин Хабенский.

Пикеты в поддержку Голунова проходят и в Краснодаре. В пятницу, 7 июня, на одиночные пикеты к зданию ГУ МВД по Краснодарскому краю вышли главный редактор Юга.ру Артем Беседин и его коллега из издания «Свободные медиа» Владислав Янюшкин. На следующий день на акции выходили журналисты Сергей Бурцев и Валерия Дульская. Организатора акции в Махачкале без объяснения причин задержала полиция. Профсоюз журналистов и работников СМИ собрал подписи 7578 коллег под открытым письмом с требованием немедленно освободить Ивана Голунова и планирует 10 июня передать его в МВД и его управление по Москве, а также Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Петицию за освобождение журналиста на сайте Change.org на момент создания этой публикации подписали более 145 тыс. человек.