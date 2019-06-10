На руках журналиста Голунова эксперты МВД не нашли наркотиков

Об этом сообщил главный нарколог России Евгений Брюн во время программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым», которую показали 9 июня на канале «Россия 1», сообщает «Интерфакс».

По его словам, специалисты химико-токсикологической лаборатории провели различные методы исследования. Эксперты МВД не нашли следов наркотиков в контрольных смывах с ладоней и на ногтевых пластинах, пишет RT.

Кроме того, химики провели экспертизу веществ, которые изъяли из рюкзака Голунова и нашли у него в квартире. Установлено, что это кокаин и производные N-метилэфедрона.