На руках журналиста Голунова эксперты МВД не нашли наркотиков
Эксперты не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Об этом сообщил главный нарколог России Евгений Брюн во время программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым», которую показали 9 июня на канале «Россия 1», сообщает «Интерфакс».
По его словам, специалисты химико-токсикологической лаборатории провели различные методы исследования. Эксперты МВД не нашли следов наркотиков в контрольных смывах с ладоней и на ногтевых пластинах, пишет RT.
Кроме того, химики провели экспертизу веществ, которые изъяли из рюкзака Голунова и нашли у него в квартире. Установлено, что это кокаин и производные N-метилэфедрона.
Как сообщали Юга.ру, сотрудника отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, в его рюкзаке нашли наркотики. Его обвинили в сбыте наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Журналиста 8 июня госпитализировали, где у него диагностировали ушибы двух ребер, ссадины на грудной клетке, гематому на затылке. Кроме того, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Вечером 8 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца.
Коллеги Голунова по всей России выступили в его поддержку. В Краснодаре на одиночные пикеты вышли главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа» Артем Беседин и Владислав Янюшкин, журналисты Валерия Дульская и Сергей Бурцев, а также активистка «Типографии» Анастасия Кхухуренко. В Махачкале 9 июня полицейские задержали Арсена Магомедова, который занимался организацией акции в поддержку Голунова.
Профсоюз журналистов опубликовал открытое письмо, которое подписали более 7,5 тыс. сотрудников СМИ со всей России. Это письмо 10 июня планируют отправить в ГУ МВД по Москве, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
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