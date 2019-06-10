Хабенский выступил в поддержку журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»

Об этом Хабенский заявил 9 июня на торжественном открытии кинофорума в Зимнем театре Сочи.

«Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя, который всегда шел сюда. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Так вот, видите, получается, что сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста [Ивана Голунова — Юга.ру]», — сказал Константин Хабенский.

В этот момент зал прервал речь актера аплодисментами. Хабенский выразил мнение, что Голунова преследуют за то, что он пытается говорить правду, пишет RT.

«Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным, при всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича Мединского к фестивалю, именно по той же причине. Поэтому, я думаю, что нам нужно быть вместе для того, чтобы никто никогда не пытался проделать подобное свинство с нами или с нашими товарищами», — заявил актер.

Хабенский также назвал «Кинотавр» по содержанию живым, непричесанным, шершавым.