Хабенский выступил в поддержку журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»
Председатель жюри 30-го кинофестиваля «Кинотавр», актер и режиссер Константин Хабенский высказался в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова
Об этом Хабенский заявил 9 июня на торжественном открытии кинофорума в Зимнем театре Сочи.
«Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя, который всегда шел сюда. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Так вот, видите, получается, что сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста [Ивана Голунова — Юга.ру]», — сказал Константин Хабенский.
В этот момент зал прервал речь актера аплодисментами. Хабенский выразил мнение, что Голунова преследуют за то, что он пытается говорить правду, пишет RT.
«Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным, при всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича Мединского к фестивалю, именно по той же причине. Поэтому, я думаю, что нам нужно быть вместе для того, чтобы никто никогда не пытался проделать подобное свинство с нами или с нашими товарищами», — заявил актер.
Хабенский также назвал «Кинотавр» по содержанию живым, непричесанным, шершавым.
Как сообщали Юга.ру, сотрудника отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, а в его рюкзаке нашли наркотики. Журналиста обвинили в сбыте наркотических веществ в крупном размере.
8 июня Голунова доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы двух ребер, ссадины на грудной клетке, гематому на затылке. Кроме того, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Вечером 8 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца.
По всей России коллеги Голунова выступили в его поддержку. В Краснодаре одиночные пикеты провели главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа» Артем Беседин и Владислав Янюшкин, журналисты Валерия Дульская и Сергей Бурцев, активистка «Типографии» Анастасия Кхухуренко.
Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо, которое за два дня подписали 7,5 тыс. человек. Это письмо направят в ГУ МВД по Москве, Генпрокуратуру и Следственный комитет России.
Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру
Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.