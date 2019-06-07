Главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа» вышли на одиночные пикеты в Краснодаре в поддержку задержанного в Москве журналиста Голунова

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодаре главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин и главред издания «Свободные медиа» Владислав Янюшкин 7 июня вышли на одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали

Голунова задержали 6 июня в 14:40 в Москве на Цветном бульваре. Согласно протоколу, при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Позже еще один сверток нашли у него дома. Экспертиза выяснила, что это мефедрон. Журналиста подозревают в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Он отрицает все обвинения.

Профсоюз журналистов и работников СМИ 7 июня подготовил открытое письмо, в котором потребовал освободить Голунова. По данным на 15:20, письмо подписали более 570 журналистов со всей России. Документ собираются направить в Министерство внутренних дел, ГУ МВД по Москве, Генеральную прокуратуру и  Следственный комитет.

Также Профсоюз журналистов призывал работников СМИ выйти на одиночные пикеты к главкам МВД в своих городах. В Краснодаре сначала на одиночный пикет вышел главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин, а затем — главред «Свободных медиа» Владислав Янюшкин.

Кто такой Иван Голунов

Иван Голунов работает в отделе расследований издания «Медуза» и известен материалами о злоупотреблениях мэрии Москвы. Среди его громких публикаций — тексты о том, кто заработал на новогоднем оформлении столицы, о том, в какие регионы и за какие деньги будут вывозить миллионы тонн мусора из Москвы, о многомиллиардной недвижимости семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. До «Медузы» Голунов работал в «Ведомостях», Forbes, РБК и на телеканале «Дождь». В мае журналист выпустил материал о «черных кредиторах» — микрофинансовых организациях, захватывающих жилье должников.

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Главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа» вышли на одиночные пикеты в Краснодаре в поддержку задержанного в Москве журналиста Голунова
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