Главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа» вышли на одиночные пикеты в Краснодаре в поддержку задержанного в Москве журналиста Голунова

В Краснодаре главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин и главред издания «Свободные медиа» Владислав Янюшкин 7 июня вышли на одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали

Голунова задержали 6 июня в 14:40 в Москве на Цветном бульваре. Согласно протоколу, при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Позже еще один сверток нашли у него дома. Экспертиза выяснила, что это мефедрон. Журналиста подозревают в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Он отрицает все обвинения.

Профсоюз журналистов и работников СМИ 7 июня подготовил открытое письмо, в котором потребовал освободить Голунова. По данным на 15:20, письмо подписали более 570 журналистов со всей России. Документ собираются направить в Министерство внутренних дел, ГУ МВД по Москве, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Также Профсоюз журналистов призывал работников СМИ выйти на одиночные пикеты к главкам МВД в своих городах. В Краснодаре сначала на одиночный пикет вышел главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин, а затем — главред «Свободных медиа» Владислав Янюшкин.

Кто такой Иван Голунов