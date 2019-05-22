Полицейский подбрасывал наркотики жителям Краснодара. Его посадили на 13 лет
В Краснодаре суд в мае вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который подбрасывал людям наркотики
Сотрудника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Краснодару признали виновным в превышении должностных полномочий.
Представители краевого управления ФСБ выявили, что полицейский подбрасывал наркотики жителям Краснодара.
По материалам, собранным сотрудниками ФСБ, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК России (Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).
Читайте также:
Советский районный суд Краснодара назначил экс-полицейскому 13 лет исправительной колонии общего режима и штраф в 250 тыс. рублей. Приговор не обжалован и вступил в законную силу, сообщили 22 мая в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полицейский был уволен по итогам служебной проверки.
Как сообщали Юга.ру, трое полицейских дали жителю Краснодара партию амфетамина и заставили искать покупателей, которых собирались шантажировать. В марте суд приговорил их к 11 годам колонии строгого режима.
Интервью с новым шеф-поваром «Скотины» Александром Семыкиным
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.