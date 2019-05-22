Полицейский подбрасывал наркотики жителям Краснодара. Его посадили на 13 лет

Краснодарский край

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В Краснодаре суд в мае вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который подбрасывал людям наркотики

Сотрудника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Краснодару признали виновным в превышении должностных полномочий.

Представители краевого управления ФСБ выявили, что полицейский подбрасывал наркотики жителям Краснодара.

По материалам, собранным сотрудниками ФСБ, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК России (Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

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Советский районный суд Краснодара назначил экс-полицейскому 13 лет исправительной колонии общего режима и штраф в 250 тыс. рублей. Приговор не обжалован и вступил в законную силу, сообщили 22 мая в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полицейский был уволен по итогам служебной проверки. 

Как сообщали Юга.ру, трое полицейских дали жителю Краснодара партию амфетамина и заставили искать покупателей, которых собирались шантажировать. В марте суд приговорил их к 11 годам колонии строгого режима.

Краснодар Наркотики Полиция Суд ФСБ
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Полицейский подбрасывал наркотики жителям Краснодара. Его посадили на 13 лет
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