В трех микрорайонах Краснодара, двух поселках и одной станице две недели будут отлавливать бездомных собак

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, чтот с 9 по 20 февраля в городе будут отлавливать безнадзорных животных.

Где будут отлавливать собак:

  • Юбилейный микрорайон;
  • Гидростроителей микрорайон;
  • Комсомольский микрорайон;
  • поселок Прогресс;
  • поселок Водники;
  • станица Старокорсунская.

Читайте также:

Городские власти рекомендуют владельцам домашних животных не допускать их свободного выгула без присмотра. Для обеспечения безопасности питомцев следует обязательно использовать поводки.

Напомним, строительство муниципального приюта для бездомных животных в Краснодаре стартовало в октябре 2023 года. Учреждение открыли в тестовом режиме 17 апреля 2025-го. Сейчас оно работает в полном объеме, реализуя принципы программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).

Как писали Юга.ру, Правительство одобрило конфискацию домашних животных у жестоких хозяев.

Город Животные Краснодар

Новости

В Краснодарском крае выходные будут холодными, ветреными и дождливыми
В трех микрорайонах Краснодара, двух поселках и одной станице две недели будут отлавливать бездомных собак
Депутат Госдумы предложил разрешить пенсионерам и многодетным оплачивать отопление в рассрочку
Рюрик, Комета и Радость. Краснодарский ЗАГС назвал самые необычные имена новорожденных в 2025 году
Морозный рекорд на Дону. Столбики термометров опустились до -30 °С
В Приморско-Ахтарском районе Кубани могут погибнуть стаи лебедей. В чем причина?

Лента новостей

Реклама на сайте