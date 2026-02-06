В трех микрорайонах Краснодара, двух поселках и одной станице две недели будут отлавливать бездомных собак

В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак

Где будут отлавливать собак:

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил , чтот с 9 по 20 февраля в городе будут отлавливать безнадзорных животных.

Городские власти рекомендуют владельцам домашних животных не допускать их свободного выгула без присмотра. Для обеспечения безопасности питомцев следует обязательно использовать поводки.

Напомним, строительство муниципального приюта для бездомных животных в Краснодаре стартовало в октябре 2023 года. Учреждение открыли в тестовом режиме 17 апреля 2025-го. Сейчас оно работает в полном объеме, реализуя принципы программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).