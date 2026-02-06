В трех микрорайонах Краснодара, двух поселках и одной станице две недели будут отлавливать бездомных собак
В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак
Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, чтот с 9 по 20 февраля в городе будут отлавливать безнадзорных животных.
Где будут отлавливать собак:
- Юбилейный микрорайон;
- Гидростроителей микрорайон;
- Комсомольский микрорайон;
- поселок Прогресс;
- поселок Водники;
- станица Старокорсунская.
Городские власти рекомендуют владельцам домашних животных не допускать их свободного выгула без присмотра. Для обеспечения безопасности питомцев следует обязательно использовать поводки.
Напомним, строительство муниципального приюта для бездомных животных в Краснодаре стартовало в октябре 2023 года. Учреждение открыли в тестовом режиме 17 апреля 2025-го. Сейчас оно работает в полном объеме, реализуя принципы программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).
