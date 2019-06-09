В Махачкале задержали организатора акции в поддержку журналиста Ивана Голунова
Полиция Махачкалы 9 июня задержала Арсена Магомедова, который занимался организацией акции в поддержку арестованного московского журналиста Ивана Голунова
Накануне участник движения «Город Наш», юрист Арсен Магомедов опубликовал в своем фейсбуке сообщение, в котором пригласил махачкалинцев принять участие в записи видеоролика в поддержку Ивана Голунова, а также руководителя общественной организации «Хабзэ» из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко, задержанного 7 июня в Нальчике после того, как в его автомобиле нашли пакет с наркотиками.
Акция была запланирована на 10:30, она должна была состояться в парке Ленинского комсомола в месте, предназначенном для проведения публичных мероприятий.
В день мероприятия сотрудники МВД задержали Магомедова и доставили его в отдел МВД для объяснений, сообщил «Кавказский узел».
Как сообщали Юга.ру, сотрудника отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, а в его рюкзаке нашли наркотики. Его обвинили в сбыте наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 8 июня журналиста доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы двух ребер, ссадины на грудной клетке, гематому на затылке. Кроме того, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Накануне вечером суд отправил его под домашний арест на два месяца.
Журналист отрицает свою вину и говорит, что наркотики ему подбросили. Кроме того, он заявил, что никогда не употреблял наркотики и не имел их при себе, пишет RT.
Коллеги Голунова по всей России выступили с поддержкой. В Краснодаре одиночные пикеты провели главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа» Артем Беседин и Владислав Янюшкин, журналисты Валерия Дульская и Сергей Бурцев, а также активистка «Типографии» Анастасия Кхухуренко.
Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо, которое к 14:00 9 июня подписали более 6,2 тысяч человек. Это письмо направят в ГУ МВД по Москве, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
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