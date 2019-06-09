В Махачкале задержали организатора акции в поддержку журналиста Ивана Голунова

Накануне участник движения «Город Наш», юрист Арсен Магомедов опубликовал в своем фейсбуке сообщение, в котором пригласил махачкалинцев принять участие в записи видеоролика в поддержку Ивана Голунова, а также руководителя общественной организации «Хабзэ» из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко, задержанного 7 июня в Нальчике после того, как в его автомобиле нашли пакет с наркотиками.

Акция была запланирована на 10:30, она должна была состояться в парке Ленинского комсомола в месте, предназначенном для проведения публичных мероприятий.

В день мероприятия сотрудники МВД задержали Магомедова и доставили его в отдел МВД для объяснений, сообщил «Кавказский узел».