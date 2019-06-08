Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

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8 июня следователь предъявил задержанному в Москве журналисту Ивану Голунову обвинение в попытке сбыта наркотических веществ

Фотографии постановления о привлечении в качестве обвиняемого в покушении на сбыт выложил в своем телеграм-канале адвокат Павел Чиков. В тексте говорится о том, что Иван Голунов якобы пытался сбыть наркотические вещества. Вещество определено как «производное N-метилэфедрона и кокаина». О якобы существующей связи с группировкой, занимающейся торговлей наркотиками, не упомянуто, никаких фактов и доказательств того, что Голунов покупал и намеревался продать вещества, также нет.

Согласно тексту постановления, следователь привлекает Ивана Голунова к ответственности в качестве обвиняемого по ч.3 ст.30 п. г. ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее Юга.ру писали, что московского журналиста-рассследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в 14:40 в Москве на Цветном бульваре. Согласно протоколу, при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. 7 июня появились фото, якобы сделанные в его квартире, на которых присутствуют неизвестные предположительно наркотические вещества. Позже в тот же день МВД признало публикацию фотографий ошибкой.

Главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин и главред издания «Свободные медиа» Владислав Янюшкин 7 июня вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова в Краснодаре.

Профсоюз журналистов и работников СМИ 7 июня подготовил открытое письмо, в котором потребовал освободить Голунова. По данным на 23:20 7 июня было собрано более 3,5 тыс. подписей. Документ собираются направить в Министерство внутренних дел, ГУ МВД по Москве, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Издание «Медиазона» публикует подробности происходящего в сюжете.

Кто такой Иван Голунов

Иван Голунов работает в отделе расследований издания «Медуза» и известен материалами о злоупотреблениях мэрии Москвы. Среди его громких публикаций — тексты о том, кто заработал на новогоднем оформлении столицы, о том, в какие регионы и за какие деньги будут вывозить миллионы тонн мусора из Москвы, о многомиллиардной недвижимости семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. До «Медузы» Голунов работал в «Ведомостях», Forbes, РБК и на телеканале «Дождь». В мае журналист выпустил материал о «черных кредиторах» — микрофинансовых организациях, захватывающих жилье должников.

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